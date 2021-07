Las memorias de Cristina Fernández intentando la nulidad de la causa por el memorándum

En una inédita instancia prejudicial, la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizó un descargo solicitando junto a sus magistrados la nulidad del juicio por la denuncia que realizara y le costara la vida al asesinado fiscal especial de la causa Amia, Alberto Nisman, por el Memorándum de entendimiento con la república de Irán.

Cristina Fernández, en una larga exposición, que supero incluso los tiempos estipulados por el juzgado, nunca abordó la denuncia de los querellantes, sino que realizó una larga defensa política de su gestión y atribuyo esta causa, al igual que todas las que tiene en su contra, a la “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri, en lo que sería una persecución política en su contra.

La ex Mandataria comenzó su defensa recordando las edades y puestos que ocupaban cada uno de los imputados al momento del atentado en julio del año 1994, aduciendo que para intentar beneficiar a los autores de un hecho como este, se debería tener un interés y/o vínculo con los mencionados. Vale recordar que la denuncia no habla del atentado terrorista sino de un documento suscrito en el año 2013 que planteaba crear una “comisión de la verdad” integrada por juristas argentinos, iraníes e internacionales y que les permitiría impunidad a los acusados del hecho.

La ex presidenta argumentó en su defensa que el memorándum nunca entro en vigencia, ya que el mismo no fue ratificado por el parlamento iraní. Vale recordar que en la Argentina que lo aprobara de manera express surgió con claridad la preocupación de que al existir este acuerdo cayeran las alertas rojas que constan en Interpol contra los iraníes sindicados como presuntos autores del acto de Lesa Humanidad. Este elemento fue el que en el interés de Irán hizo que el mismo no fuera ratificado por los persas.

En la extensa presentación no se mencionaron las escuchas que se conocieron donde personajes como Luis D`Elia, Fernado Esteche ,Yusuf Khalil, el ex espía Alán Bogado y otros, que dialogaban con el embajador de Irán en el país y Moshen Rabbani, prófugo de la justicia por el atentado como el hombre de inteligencia y articulador de atentado mientras estuvo acreditado en la Argentina. En esas escuchas queda expuesta la trama secreta y como lo denunciado cobra absoluta sensatez.

La ex presidenta intentó demostrar los vínculos de los jueces con el gobierno de Macri y por lo tanto la parcialidad en la reapertura de la causa que de manera express durante su mandato había desestimado el juez Daniel Rafecas.

Para finalizar su exposición y casi entre lágrimas la ex presidenta señaló que el memorándum fue un instrumento de los fondos buitres para forzarla a pagar las deudas contraídas por el país y que para eso se monto una “task force”, grupo de tarea, pero que a ella no lograron torcerle el brazo.

Los familiares querellantes Luis Czyzewskiy y Mario Averbuch sus patrocinantes, así como la querella de la DAIA desistieron de estar presentes en lo que entendieron es un intento contrario al procedimiento de responder en un juicio oral las imputaciones contra los imputados.

El intento de nulidad de la causa sigue en marcha. Veremos que puede y determina la justicia.

