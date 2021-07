De declararse nula la causa “nunca se va a saber el motivo por el cual se firmó ese tenebroso memorándum”

Luis Czyzewski, padre de Paola, una víctima del atentado a la AMIA y querellante en la causa por el memorándum con Irán, explica a los oyentes de Radio Jai su posición en cuanto a la audiencia de Cristina Fernández de Kirchner llevada a cabo el día de hoy.

La vicepresidenta argentina se presentó ante la justicia para dar una audiencia, con el objetivo de pedir la nulidad del juicio por la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán. Czyzewski expresa que decidió no participar: “Ayer presentamos un escrito diciendo que no vamos a participar de la audiencia de hoy, básicamente porque consideramos que está fuera de los protocolos que establecen las disposiciones legales”, detalla que consideran que la discusión se tendría que estar dando a través de un juicio oral, donde “tanto los querellantes como los imputados pueden desarrollar […] cuáles son sus argumentos para sostener su postura” en vez de una audiencia donde se expresan únicamente los imputados a modo de monólogo. “No vamos a participar en algo que no establece la ley” afirmó.

Según el querellante, es de esperar que la justicia determine la nulidad de la causa. “Lamentablemente la Argentina va a tener una mancha más, una duda más, en su lamentable historia de despropósitos judiciales y despropósitos de obtener justicia” expresa, añadiendo que “nunca se va a saber el motivo por el cual se firmó ese tenebroso memorándum”.

Czyzewski se refiere a los absurdos sostenidos por los acusados acerca de los motivos detrás de la firma del memorándum, quienes relatan que tenía como objetivo conseguir la indagatoria de los imputados en la causa por el atentado a la Amia. Se pregunta “porque querían indagar a los acusados en Irán, que podía hacer un juez en Irán” y la razón detrás del permiso dado a los iraníes a través del acuerdo, para intervenir en la causa por el atentado. Ilustra este ultimo sinsentido, explicando que es como “a los acusados de [el juicio de] Nuremberg, darles la posibilidad de que intervengan en las investigaciones a ver si pueden determinar si la acusación está bien o mal”.

Lejos de conseguir los resultados por los que supuestamente se firmó el memorándum en un primer lugar, tal acuerdo tuvo como consecuencia la atenuación de las alertas rojas de la interpol. Detalla, que Interpol agregó “una explicación junto con las alertas rojas, diciendo que los dos países están negociando terminar el tema entre las partes”, lo cual socava la captura de los responsables del asesinato de 86 personas.

Por último, el querellante hace referencia al asesinato de Fiscal Nisman producto de su investigación en la causa por el Memorándum con Irán: “La tragedia del atentado a la Amia produjo otra tragedia, que fue el asesinato del fiscal Nisman. Hoy ya nadie duda, sobre todo la justicia determinó que Nisman fue asesinado, y aquellos que dicen que Nisman no fue asesinado están parados en la vereda de que la justicia es buena cuando dice lo que a mí me gusta y la justicia es mala cuando dice lo que no me gusta”.

Por TP/RJ

