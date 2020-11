Dos estadounidenses admitieron brindarle apoyo a Isis

Una pareja casada de Pensilvania originaria de Bangladesh, admitió haber conspirado para brindar apoyo material y recursos a ISIS, según informes.

Hasta 2015, Shahidul Gaffar, de 40 años, y Nabila Khan, de 35, financiaron a dos de sus hermanos, que fueron a Siria para unirse a la Organización Terrorista Extranjera designada, según las autoridades.

“Los acusados ​​alentaron y apoyaron a los hermanos de Nabila Kahn a unirse al grupo terrorista asesino ISIS, que es una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal William M. McSwain.

The public can rest assured that my Office – together with our partners from the FBI and the National Security Division of the Department of Justice – is working tirelessly every day to protect America and her residents from terrorism. https://t.co/2eDuHl6pYn

— US Attorney William M. McSwain (@USAttyMcSwain) November 18, 2020