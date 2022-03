“En ese momento, no había alternativa, y había que reconstruir la embajada” Danny Carmon

Danny Carmón, era cónsul del Estado de Israel en la Argentina en 1992, cuando una bomba volaba la sede de la embajada de su país en Buenos Aires. Carmón resultó herido y su esposa Eliora, madre de cinco pequeños hijos, murió en el atentado.

Como sobreviviente del horror, cada 17 de marzo, del que se cumplieron este año 30 años, Danny viene a la Argentina a abrazar a quienes fueron sus compañeros en la calle Arroyo.

“No había alternativa, era algo sobre lo cual no había opción”, señaló Carmón sobre el camino a seguir con su vida y con sus niños. La decisión estratégica que tomó en Jerusalem durante el mes de duelo, fue la de continuar, de seguir, la de volver a la Argentina, reconstruir la familia, de poder continuar con la vida que sus hijos conocieron; y, al mismo tiempo, reconstruir la embajada, tanto desde punto de vista físico como del humano, de la gente que había quedado tan golpeada por el atentado “Una mezcla del profesional y de la persona, fue lo que me ayudó a hacer lo que debía hacer en esa situación”.

Sin dudas el atentado afectó a toda la familia, el mayor de mis hijos tenía en ese momento 12 años y la menor solo dos, por lo que las decisiones las tuve que tomar solo, pero les consulté, “les pedí su bendición” para ciertas cuestiones, y hoy puedo sentirme satisfecho de cómo se dieron las cosas: Hoy veo a mis hijos muy bien ubicados en su vida personal, familiar y profesional y pienso que la decisión tomada fue la correcta, aunque, insisto, en ese momento, no había alternativa, y había que reconstruir la embajada. “Reconstruir la embajada era la meta, un modo de responderle a aquellos que querían destruirnos”.

El acto de recordación de este año en la plaza en donde estuvo ubicada la sede diplomática de Israel, contó con notables ausencias, como la del presidente Alberto Fernández que envió en su lugar al ministro de Defensa Martín Soria. Al respecto Carmón declaró:

“No busqué las ausencias, solo escuché muy bien los mensajes”. Los discursos de las autoridades, especialmente el que transmitió el Ministro de Justicia de la Argentina, sobre el que confesó no entender algunas frases, cuando Soria decía que “hay que parar con las palabras y que hacen falta hechos”.

“Después de 30 años, decir que ‘hay que hacer y no solamente hablar’, es algo que no entiendo, especialmente sabiendo que la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar el atentado, no hizo demasiado para avanzar en la investigación”. “Si no hay que hablar y hacer, entonces que se haga”.

Enfatiza Carmón sobre la importancia de hacer justicia, de preservarla, de defenderla, pero que hay otro aspecto que le interesa no menos que el de la justicia, que es el de investigar los hechos, para estar seguros de que, ante una nueva amenaza que pueda surgir, sea en la Argentina, Latinoamérica, en Israel, o en cualquier parte del mundo, podamos estar preparados para enfrentarla. “La investigación antiterrorista es muy importante”, remarcó.

“Puedo decir que Israel ya investigó, sabe exactamente lo que pasó en el atentado sobre cómo y quienes lo realizaron, y no solo en títulos, mucho más que eso”, reveló.

Tanto el atentado de la embajada, como el de la AMIA, “hay que mirar a la conexión oriental, iraní Hezbollah. Fueron terroristas llegados de Medio Oriente (Irán).

Sobre si el mundo ha hecho lo suficiente para luchar contra el terrorismo, el exdiplomático opina que el mundo no ha tomado las medidas que debe tomar para unirse en forma verdadera, en acciones, y no solamente en resoluciones o palabras para confrontar con el terrorismo, que el terrorismo todavía está, aunque felizmente no hayan aparecido atentados como el de 1992 y 1994. “Estoy seguro de que, sin una unión muy fuerte de países, alianzas regionales, decisiones entre gobiernos, con hechos, y no solamente para estar al corriente de lo que ocurre, o podría ocurrir, hay que actuar”, sostuvo. Sin embargo, no dejó de destacar el rol diplomático en esta cuestión, y que la designación de Hezbollah como organización terrorista es una medida diplomática muy importante, y que “hay que felicitar a la Argentina por estar entre el grupo de países que la designaron, pero que aún no es suficiente, que deben unirse más países a ello.

Acerca de si la herida de lo vivido hace 30 años cicatrizó respondió: “No estoy seguro, pero cuando veo a mis hijos, cuando veo cómo se desarrollaron, cómo construyeron sus familias, cuando veo a mis nietos y a una hija más, no sé si la palabra es ‘cicatrizar’, creo que es más bien ‘continuar pese al duelo’”.

Carmón rehizo su vida, hace 20 años y fruto de ese nuevo matrimonio, hay una hija que está actualmente en el ejército. “La vida continúa a pesar del duelo”, concluyó como mensaje.

