Indiferencia de la izquierda ante el genocidio de cristianos en Nigeria

Por Raimundo Ibrahim | Front Page Magazine

Un reciente y aparentemente insignificante “cambio de etiqueta” del Departamento de Estado de EE. UU. arroja luz tanto sobre el presidente Joe Biden como sobre el expresidente Barack Obama, así como sobre una posible candidata presidencial para 2024, Hillary Clinton.

El 17 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado retiró a Nigeria de su lista de Países de Especial Preocupación, es decir, naciones que cometen o toleran violaciones de la libertad religiosa. Lo hizo a pesar de que varias organizaciones de derechos humanos calificaron de “genocidio” la persecución que sufren los cristianos de Nigeria.

Según un informe de agosto de 2021, desde que la insurgencia islámica comenzó en serio en julio de 2009 -primero a manos de Boko Haram, una organización terrorista islámica, y después de los fulani, pastores musulmanes también motivados por la ideología yihadista-, más de 60.000 cristianos han sido asesinados o secuestrados durante las incursiones. Los cristianos secuestrados nunca han regresado a sus hogares, y sus seres queridos los creen muertos. Durante el mismo tiempo, unas 20.000 iglesias y escuelas cristianas han sido incendiadas y destruidas. Nigeria fue también la nación con más cristianos asesinados (3.530) por su fe en 2020. Según otro recuento, al menos 17 cristianos fueron asesinados cada día solo en la primera mitad de 2021. En cuanto a los cristianos que sobreviven a las incursiones yihadistas, millones de ellos son actualmente desplazados internos.

Independientemente de estas pésimas estadísticas, el Departamento de Estado de EE. UU. no cree que Nigeria deba ser catalogada como País de Especial Preocupación; y que naciones como Rusia, que fue incluida en la lista, es un peor violador de la libertad religiosa que Nigeria. Al eliminar a Nigeria de la lista, el gobierno de Biden ha demostrado una tímida continuidad con el gobierno anterior. A pesar de que los yihadistas han masacrado y aterrorizado a los cristianos de Nigeria durante los ocho años de mandato del presidente Barack Obama (2009-2017), y a pesar de que la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha instado en repetidas ocasiones a que se designe a Nigeria como País de Especial Preocupación, el gobierno de Obama se negó obstinadamente a acceder. Hasta 2020, bajo la administración Trump, no se incluyó a Nigeria en esa lista, para volver a retirarla recientemente.

A su favor, el presidente Donald Trump también había preguntado sin rodeos al actual presidente nigeriano, Muhammadu Buhari (a quien muchos funcionarios nigerianos insisten en que Obama ayudó a llegar al poder): “¿Por qué matáis a los cristianos?”.

No hace falta decir que muchos observadores han criticado al Departamento de Estado por su reciente decisión de dejar que Nigeria se salga literalmente con la suya en los asesinatos en masa.

Como señaló Sean Nelson, Asesor Jurídico de Libertad Religiosa Global de ADF International:

La indignación por la retirada del Departamento de Estado del estatus de País de Especial Preocupación por las violaciones de la libertad religiosa en Nigeria está totalmente justificada. No se han dado explicaciones que puedan justificar esta decisión. En todo caso, la situación en Nigeria ha empeorado en el último año. Miles de cristianos, así como musulmanes que se oponen a los objetivos de grupos terroristas y milicianos, son objeto de ataques, asesinatos y secuestros, y el gobierno simplemente no está dispuesto a detener estas atrocidades. En el norte se presentan regularmente casos de blasfemia contra las minorías religiosas, incluidos los humanistas. La retirada del estatus de País de Especial Preocupación a Nigeria no hará más que envalentonar al gobierno cada vez más autoritario de ese país. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que rectifique esta inexplicable decisión y que, en cambio, continúe con la larga tradición de Estados Unidos de defender a los perseguidos en todo el mundo.

Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Nadine Maenza, dijo:

El USCIRF está especialmente descontento con la eliminación de Nigeria de su designación como CPC, donde fue colocada correctamente el año pasado… Instamos al Departamento de Estado a que reconsidere sus designaciones basándose en los hechos presentados en sus propios informes.

John Eibner, presidente de Solidaridad Cristiana Internacional, dijo francamente:

La decisión del Departamento de Estado de retirar de la lista a un país donde miles de cristianos son asesinados cada año revela las verdaderas prioridades de Washington… La eliminación de esta señal de preocupación, en gran medida simbólica, es una negación descarada de la realidad e indica que Estados Unidos pretende perseguir sus intereses en África occidental a través de una alianza con la élite de la seguridad de Nigeria, a expensas de los cristianos y otras víctimas de la violencia sectaria generalizada… Si la lista del CPC de Estados Unidos significa algo -una cuestión abierta en este momento-, Nigeria debe estar en ella.

Lo que es peor, el Departamento de Estado de Obama no solo se negó durante ocho años a designar a Nigeria como País de Especial Preocupación; durante el mandato de Hillary Clinton como secretaria de Estado (2009-2013), ella también se negó a designar a Boko Haram en Nigeria como una organización “terrorista”, a pesar de que Boko Haram (que se traduce aproximadamente como “la occidentalización está prohibida”) es un grupo yihadista cuyos adherentes han masacrado más cristianos y bombardeado más iglesias que el Estado Islámico en Irak y Siria juntos. La negativa de Clinton persistió a pesar de que el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y más de una docena de senadores y congresistas la instaron a designar a Boko Haram. En su lugar, Clinton adoptó la postura de que la “desigualdad” y la “pobreza” son “lo que está alimentando todo esto”, una referencia a los musulmanes cargados de ideología de Boko Haram que aterrorizan y asesinan a los “infieles” cristianos, por utilizar las palabras de su marido, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, desde 2012.

Su insensibilidad – como con su respuesta a los asesinatos de estadounidenses en Bengasi, Libia: “¿Qué diferencia hay a estas alturas?” – fue especialmente visible en 2014, cuando Boko Haram, un grupo al que ella había protegido durante mucho tiempo, secuestró a casi 300 colegialas de Chibok (Nigeria). Fue un incidente que ocupó los titulares y que, por tanto, requería una respuesta.

En público, Clinton lamentó la suerte de las niñas secuestradas: “El secuestro de estas jóvenes por este grupo extremista radical, Boko Haram, es abominable, es criminal, es un acto de terrorismo y realmente merece la respuesta más completa posible.” Mientras tanto, como señalaba un informe de 2014, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Hillary Clinton, luchó durante dos años contra la inclusión del grupo militante Boko Haram, vinculado a Al Qaeda, en su lista oficial de organizaciones terroristas extranjeras. Y ahora, legisladores y exfuncionarios estadounidenses dicen que la decisión puede haber obstaculizado la capacidad del gobierno estadounidense para enfrentar al grupo nigeriano que conmocionó al mundo al secuestrar a cientos de niñas inocentes.

De hecho, dos años antes, en 2012, cuando Clinton protegía activamente a Boko Haram de la etiqueta de terrorista, un portavoz del grupo anunció que estaban planeando hacer algo parecido a lo que hicieron en Chibok: “infundir miedo a los cristianos del poder del Islam secuestrando a sus mujeres”, aunque esto también cayó en los oídos de Clinton. En particular, aunque los medios de comunicación presentaron inicialmente a las colegialas secuestradas en Chibok como musulmanas, más tarde se supo que eran cristianas, momento en el que los medios perdieron rápidamente el interés.

Estar en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado es importante: ayuda a condenar al ostracismo y a estigmatizar a los grupos malignos y hace que sea ilegal para cualquier entidad estadounidense hacer negocios con ellos. Y lo que es más importante, permite a los servicios de inteligencia y a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos utilizar ciertas herramientas y tomar ciertas medidas que de otro modo no serían legales, como las que ofrece la Ley Patriota: más vigilancia, una comunicación interinstitucional más eficaz, etc.

En relación con el hecho de que Clinton no aplicara la designación de terrorista a Boko Haram -a la vez que los condenaba por participar en “un acto de terrorismo” en relación con Chibok, en 2014-, un ex alto funcionario estadounidense dijo poco después:

Lo único que podría haber hecho, la única herramienta que tenía a su disposición, no la utilizó. Y nadie puede decir que no se le instó a hacerlo. Es una gran hipocresía… El FBI, la CIA y el Departamento de Justicia realmente querían que se designara a Boko Haram, querían que las autoridades que proporcionaran fueran a por ellos, y lo expresaron repetidamente a los funcionarios elegidos.

Al parecer, esta es la respuesta oficial, inquebrantable y coherente, ya sea bajo el mandato de Obama/Clinton o ahora bajo el de Biden: Nigeria no es un “país especialmente preocupante”, incluso cuando se sigue produciendo un genocidio contra sus cristianos.

