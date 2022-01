Una odisea de 40 años descubre “El Hogar de Dios” original en el monte Ebal

Los abundantes fragmentos de cerámica y los muros salientes eran partes importantes del deseo de Zertal de excavar.

La fecha era el 13 de octubre de 1983. Una búsqueda en Wikipedia no arroja nada de importancia para esa fecha, pero quedará grabada en mi memoria para siempre como el verdadero punto de partida de la saga de mi investigación en Mount Ebal. El objetivo de la investigación ha sido revelar la verdad histórica detrás del sitio arqueológico conocido popularmente como “Altar de Josué” en el Monte Ebal. Es un viaje que continúa hasta el día de hoy y, con suerte, lo continuarán otros una vez que yo no pueda hacerlo.

Mi participación en Mt. Ebal comenzó unos dos años antes, cuando conocí al Prof. Adam Zertal, quien en ese entonces todavía era candidato a doctorado. (Los detalles de esa reunión y nuestra amistad posterior, que duró hasta su fallecimiento en 2015, se describen en mi libro, El templo perdido de Israel). Estaba encantado de conocerlo. Me crié con una gran dosis de textos judíos tradicionales, y desde el momento en que me mudé a Israel a la edad de 20 años, me interesé en la conexión entre la Biblia y los aspectos físicos de la Tierra de Israel. Escuchar sobre la investigación de Zertal sirvió para intensificar ese interés.

Ya en esa reunión inicial, Zertal me habló de un sitio que había descubierto en 1980 durante su exploración del territorio bíblico de la Tribu de Menashé, la parte norte de Samaria. El sitio estaba en una ladera del monte Ebal cerca de su pico, marcado por una gran pila de piedras, rodeada por una serie de muros que sobresalían. También estaba marcado por miles de piezas de cerámica, casi todas pertenecientes al período conocido como Hierro I, que según muchos eruditos es el período del asentamiento israelita bajo Josué.

Zertal expresó un fuerte deseo de excavar el sitio, pero las excavaciones son proyectos de enormes proporciones, más aún para alguien en la posición de Zertal. Todavía estaba a unos años de su doctorado. Era miembro de un kibutz, por lo que solo tenía fondos personales muy limitados. Además, sería objeto de críticas por parte de los miembros del kibutz por razones políticas si emprendiera la excavación dado que se encuentra en Cisjordania.

Los abundantes fragmentos de cerámica y los muros sobresalientes fueron partes importantes del deseo de Zertal de excavar el sitio. Pero lo que le intrigaba particularmente era la enorme pila de piedras en el centro del sitio, porque pensó que podría estar cubriendo algo importante.

Da la casualidad de que estaba en condiciones de ayudar a Zertal a abordar muchos de los desafíos a los que se enfrentaba ya que era funcionario local en el pueblo judío más cercano a Ebal, Shavei Shomron. Pude ayudarlo con la logística, como alojamiento temporal y comidas para el equipo, hasta el punto de que pudo embarcarse en un importante proyecto de excavación en Mt. Ebal. Y eso, a su vez, me dio la oportunidad de estar dentro y alrededor de toda la excavación y satisfacer mi interés en su investigación.

La primera tarea fue sacar piedras del gran montículo, para ver si las piedras escondían algo. Suena como una tarea menor, pero en realidad fue bastante complicada porque había que tener cuidado de no desmantelar ninguna parte de la estructura original. No fue sino hasta la tercera temporada de excavación que se retiraron suficientes piedras para tener una idea de lo que estaba escondido debajo del montículo, lo que nos lleva de vuelta al 13 de octubre de 1983.

Zertal y yo tomábamos un café mientras los voluntarios se ocupaban de lavar la cerámica que habían desenterrado del suelo ese día. Zertal estaba trabajando con lápiz y papel, y luego me entregó un dibujo de cómo pensaba que se vería la estructura debajo de la pila de piedras cuando se revelara por completo.

Me quedé estupefacto y salté de la mesa sin decir una palabra. Regresé momentos después con un libro, lo abrí por la página que había estado buscando y se lo entregué a Zertal. Ahora era su turno de quedar estupefacto.

El libro fue uno de los tratados de la Mishná, el primer código postbíblico de la ley judía, compilado alrededor del año 200 d.C. La página tenía un dibujo del altar del templo de Jerusalén, dibujado según las especificaciones de la descripción en el texto.

La similitud entre los dos dibujos era sorprendente. Es poco probable que todos los presentes olviden la emoción que evocaron los diagramas. Edad, antecedentes, religión y creencias religiosas, educación: todas las diferencias entre los presentes se eliminaron cuando todos reconocieron que estábamos presenciando la historia arqueológica. ¡Este fue el primer elemento físico jamás descubierto que fue mencionado en la Torá!

Desafortunadamente, esos momentos emocionantes fueron seguidos por un aluvión de decepciones que continúan hasta el día de hoy. A pesar de la evidencia convincente en el informe de excavación preliminar (1987), la identificación de Zertal del sitio como “Altar de Josué” (Deuteronomio 27 y Josué 8), en su mayoría ha sido recibido con desdén o ha sido ignorado.

¿Por qué? El sitio y las conclusiones de Zertal contradicen muchas de las arraigadas teorías académicas sobre la legitimidad histórica de los primeros textos bíblicos. En pocas palabras, la construcción de un altar en el monte Ebal había sido considerada durante mucho tiempo por la mayoría como un producto de la imaginación de los autores bíblicos.

El altar se describe en Deuteronomio 27 como parte de una ceremonia que marca el pacto final en la Torá entre Dios y el Pueblo de Israel. La Biblia indica que Israel se convirtió en una nación en ese tiempo y lugar. De hecho, Zertal nombró a su libro sobre la excavación El nacimiento de una nación.

La mañana siguiente resultó igual de agitada para mí. Conocí al Prof. Benjamin Mazar, quien, después de ver el sitio, me animó a buscar respuestas sobre Ebal basadas en erudición. Dado que Mazar fue el ex presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el excavador del Muro de los Lamentos, no podría haber esperado un mejor mentor. Ese primer encuentro inició una amistad de por vida. Nos reuníamos cada uno o dos meses: yo hacía preguntas, él me daba respuestas, me daba una pila de libros para leer antes de nuestra próxima reunión y, en el medio, intercambiábamos chistes en yiddish.

Mazar fue la fuerza que me guió en mi trabajo sobre el Monte Ebal y temas relacionados, una búsqueda que continúa hasta el día de hoy. Además del libro mencionado anteriormente, he publicado cuatro artículos que aparecen en www.thetorah.com, actualmente el sitio web preeminente en el mundo de artículos sobre la Torá para eruditos y laicos por igual.

Mis dos principales conclusiones son:

El sitio de Ebal no era solo el sitio de un altar como concluyó Zertal, sino que comprendía la parte central de un templo, el primer templo israelita. Esta conclusión sugiere que Ebal, y no Jerusalén, es el objeto original de la bien conocida frase en Deuteronomio, “el lugar que Él escogerá”, es decir, el “Hogar de Dios”. Las implicaciones históricas y bíblicas de esta conclusión comprenden un gran avance en la comprensión bíblica.

La comparación entre los textos bíblicos y los hallazgos en el campo indica que los textos deben haber sido escritos por alguien que conocía el sitio, alrededor del año 1200 a. Esto trastorna todo el esquema de datación bíblica actualmente aceptada. Sin entrar en demasiados detalles, esto tiene implicaciones de gran alcance para todos los aspectos de la historia temprana de Israel y su Biblia.

Aunque estas conclusiones son bastante iconoclastas, algunas instituciones y académicos respetados las han considerado dignas de consideración. Los lugares en los que he tenido el honor de presentar conferencias sobre el tema incluyen la Universidad Hebrea de Jerusalén (2004), el Taller de Biblia Hebrea en Harvard (2016) y el Departamento de Biblia de la Universidad de Haifa (2019).

Pero la conferencia que más me viene a la mente es la que presenté en el Museo de las Tierras de la Biblia en Jerusalén en 2019. Uno de los asistentes fue el profesor Yair Zakovitch, quien posteriormente recibió el Premio Israel de la Biblia, el equivalente israelí del Nobel. .Zakovitch había estado discutiendo los problemas de Ebal conmigo durante los últimos 21 años, retomando donde Mazar los había dejado cuando falleció. Al final de la conferencia, Zakovitch se me acercó y me dijo: “Lo único que falta en todo su conjunto de ideas es encontrar escritura hebrea antigua en el Monte Ebal”. Entendí que Zakovitch quería decir que, además de toda la investigación que estaba presentando, la escritura hebrea socavaría la oposición a identificar nuestro sitio como el mencionado en la Biblia.

En ese momento, eso parecía imposible. Las excavaciones habían concluido en 1988, y aunque existía la posibilidad de renovarlas, el sitio había sido clasificado como Área B en los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Autoridad Palestina. Esto significaba que los palestinos tenían control sobre los asuntos civiles allí, incluida la arqueología. Pero seis semanas después, ¡pensé con optimismo que lo imposible se hizo realidad!

¿Cómo surgió la posibilidad de descubrir la escritura después de todos estos años? Los árabes de la ciudad vecina de Asira Ashamaliya habían comenzado a interesarse en el sitio, e incluso el ministro de turismo palestino vino a visitarlo y lo declaró “Patrimonio Palestino” (una afirmación risible desde todas las perspectivas imaginables).

Después de la excavación, habíamos dejado a la vista muchos montones de tierra que habíamos excavado. Preocupados por la seguridad de los montones dada la nueva atención árabe al sitio, y considerando que los montones podrían contener hallazgos valiosos, un grupo de amigos de Zertal los llevó a un lugar seguro donde pudieran ser examinados.

El Dr. Scott Stripling de Associates for Biblical Research (ABR) en Texas se encargó del proceso de examen. Stripling ha estado dirigiendo excavaciones en Shiloh en los últimos años, y desarrolló un artilugio bastante inteligente para el tamizado húmedo que hizo que el trabajo de tamizar los hallazgos de la tierra fuera más efectivo que antes.

Uno de los artículos que descubrió Stripling fue un pequeño amuleto hecho de plomo, de solo 2×2 centímetros (aproximadamente una pulgada cuadrada). Nada era visible en la superficie a simple vista, pero el amuleto estaba sellado como una concha de ostra, lo que sugiere que contenía algo en su interior. El principal experto de la Autoridad de Antigüedades trató de abrirlo, pero se dio por vencido cuando comenzó a desmoronarse por los bordes.

Stripling estaba ansioso por explorar más posibilidades para desbloquear los secretos del amuleto. Indicó que algunos amuletos de plomo de períodos posteriores se conocían como “amuletos de maldición”, y este amuleto de plomo se encontró en la “montaña de la maldición” bíblica: el monte Ebal. Algo para pensar… Y dado que este amuleto está hecho de plomo, la mayoría de los métodos actuales para ver su interior no serían efectivos.

Stripling tuvo que regresar a Texas y me encomendó la tarea de investigar dónde se podría realizar este trabajo. Así comenzó una saga de un año de investigación de algo que podría no existir, y hacerlo en un mundo donde las personas con frecuencia no estaban disponibles durante meses debido a la corona. Pero finalmente encontré un laboratorio en Praga, dirigido por el Dr. Daniel Vavrik de la Academia Nacional Checa de Ciencias, quien había desarrollado una tecnología para ver el interior de objetos cerrados, incluidos los hechos de plomo.

Después de muchos intercambios entre Praga, Texas y Jerusalén, terminé en el laboratorio de Vavrik en Praga con el amuleto. Y finalmente nos envió sus resultados a fines de diciembre. Consisten en un sofisticado modelo en 3D que permite la mejor visualización posible del interior y el exterior del amuleto. Pudimos discernir muchas muescas que se esperarían en un metal blando enterrado bajo tierra durante miles de años. Pero es extremadamente difícil distinguir entre signos de daño y marcas deliberadas hechas por el hombre. Una de las muescas parece la cabeza de un toro, que es un “aleph”, la primera letra del alfabeto hebreo. Otra marca se parece a una flor de loto, una imagen importante en el antiguo Egipto.

Desafortunadamente, ni la “cabeza de toro” ni la “flor” fueron adecuadas para hacer una identificación definitiva de marcas deliberadas. Pero la investigación sobre el amuleto no ha terminado. El proceso de inspección del modelo 3-D está en curso. Además, hemos localizado otra tecnología que puede dar resultados más definitivos.

En el futuro, hay una serie de proyectos adicionales que deben realizarse, siendo el más importante la publicación del informe final de excavación del Monte Ebal. Esto se haría bajo la supervisión del Dr. Shay Bar de la Universidad de Haifa, quien ha liderado la continuación de los proyectos de Zertal. El volumen de materiales aún por examinar y registrar es bastante extenso.

Un subproyecto extremadamente emocionante del informe final es un examen cuidadoso de las losas de yeso descubiertas dentro del altar. El yeso, durante este período de tiempo, se usó solo en sitios de culto. Sería fascinante examinar las losas con tecnologías que aún no estaban disponibles para nosotros en el momento de las excavaciones, como sofisticados dispositivos infrarrojos, que podrían revelar la escritura. Eso es particularmente interesante porque la escritura sobre yeso en el Monte Ebal se menciona en Deuteronomio 27.

Hay proyectos más emocionantes que también tienen un gran potencial para aumentar nuestra comprensión de la historia temprana de Israel. Estos proyectos, así como los dos mencionados anteriormente, dependen en gran medida de la recaudación de fondos. Cualquiera que considere que estos proyectos de investigación merecen su ayuda están invitados a ponerse en contacto conmigo en [email protected].

Este artículo está dedicado a mi tío, Shlomo Schmidt, quien recientemente celebró su cumpleaños número 100. Cuando llevé el amuleto a Praga, estaba en la ciudad donde nació y creció Shlomo, y donde su padre fue el último cantor antes de la Segunda Guerra Mundial del renombrado Altneuschul. Nunca he conocido a un ser humano más refinado, educado y culto que Shlomo Schmidt.

Nota del editor: después de enviar este artículo, recibí noticias de Zvi Koenigsberg de que se identificaron al menos dos letras hebreas antiguas en el amuleto. Más detalles aparecerán aquí a medida que estén disponibles.

