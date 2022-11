Peine de marfil para piojos, un rascador de cabeza, puede contener la oración cananea más antigua

Con una escasez de ejemplos contemporáneos de la Edad del Bronce para comparar, los eruditos creen que una inscripción de 7 palabras identificable se registra por primera vez en una oración protocananea completa en Tierra Santa.

La primera, y única, oración cananea temprana fue descifrada recientemente en un peine para piojos de marfil de la Edad del Bronce Medio encontrado durante una excavación de 2016 en Lachish, en el centro de Israel. Según el epigrafista Dr. Daniel Vainstub, la inscripción data de alrededor del siglo XVII a. C., unos cuatro siglos antes del asentamiento de los israelitas en la Tierra de Canaán.

La inscripción, “Que este colmillo elimine los piojos del cabello y la barba”, es una súplica del tipo más mundano y eternamente válido. Los piojos, recordó Vainstub nacido en Argentina a The Times of Israel, son después de todo la tercera de las diez plagas de Egipto.

Según Vainstub, “la inscripción del peine está escrita en el estilo que caracterizó la etapa más temprana del desarrollo del alfabeto”. Por lo tanto, dado que las primeras inscripciones cananeas en el Sinaí datan del siglo XIX a. C., Vainstub data el peine del primer asentamiento en Laquis, el siglo XVII a.

La inscripción contiene 17 minúsculas letras pictográficas de 1 a 3 mm que forman siete palabras. El escriba los grabó en el marfil en filas invertidas mientras giraba el peine en su mano buscando un espacio en blanco. El resultado es casi profesional, según Vainstub: las letras se vuelven progresivamente más pequeñas y más bajas hacia el final de la primera fila. Y al final de la segunda fila, el grabador aparentemente se quedó sin espacio antes de terminar su palabra, por lo que grabó una letra debajo de la fila.

Dejando a un lado la calidad de su artesanía, como dice el artículo, las palabras del peine “por primera vez nos brindan una oración completa y confiable en un dialecto cananeo, escrita en la escritura cananea”.

Vainstub de la Universidad Ben Gurión es el autor principal del artículo, “El deseo de un cananeo de erradicar los piojos en un peine de marfil inscrito de Lachish”, publicado en el Jerusalem Journal of Archaeology en línea, afiliado a la Universidad Hebrea.

Esta oración completa, y completamente identificable, causará un efecto dominó en el estudio de los proto-cananeos. Podría influir en la forma en que los académicos entienden su gramática, sintaxis y vocabulario. Puede ser el único ejemplo conservado de la letra hebrea ahora extinta “pecado”. También es probable que sea el registro más antiguo de la palabra “colmillo” hasta su uso en el hebreo rabínico dos mil años después.

Aún más intrigante, apunta a una alfabetización mucho más extendida en la Canaán prebíblica del siglo XVII de lo que se pensaba anteriormente. Si las palabras están grabadas en un artículo cotidiano, aunque sea de un costoso colmillo de elefante importado, ¿en qué más se estaba escribiendo?

Pero lo que no está en el artículo es que el mundo tiene que agradecer a un ladrón de cámaras por este descubrimiento.

‘¿Estoy soñando o ves letras?’

El peine fue desenterrado en Lachish de un pozo de basura de períodos desordenados, incluidos varios vasos completos que datan de los siglos VII y VI a. C. y artefactos anteriores. Esa excavación de Tel Lachish, que terminó en 2017, fue realizada por un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén (HU) y la Universidad Adventista del Sur en los Estados Unidos, bajo la dirección de los profesores Yosef Garfinkel, Michael Hasel y Martin Klingbeil.

“La inscripción del peine es evidencia directa del uso del alfabeto en las actividades diarias hace unos 3.700 años. Este es un hito en la historia de la capacidad humana para escribir”, dijo el director de excavación Garfinkel en un comunicado de prensa.

Pero aunque el peine está visiblemente rayado, como cabría esperar de milenios de desgaste subterráneo, inicialmente se pasó por alto su inscripción y se dejó de lado para incluirlo en un estudio de otros tres peines para piojos descubiertos en Lachish.

La Dra. Madeleine Mumcuoglu, científica y arqueóloga, revisó el peine en busca de restos de piojos bajo un microscopio digital Dino-Lite y se encontraron residuos diminutos de piojos en el segundo diente. Ella también lo dejó a un lado después de no encontrar ninguna esperanza de recolectar ADN de piojos antiguos.

La inscripción superficial solo se descubrió años después, en 2021, cuando Mumcuoglu sacó su iPhone para fotografiarla mientras terminaba su estudio. Su cámara “mejor” había sido robada recientemente. Pero cuando mejoró la iluminación en el pequeño peine de 3,5 cm x 2,5 cm para obtener una buena toma con su teléfono, notó lo que parecían ser grabados deliberados de letras.

Inmediatamente le envió una imagen a su amiga y colega Vainstub y le preguntó al epigrafista: “¿Estoy soñando o ves letras?”.

Vainstub le dijo que rápidamente identificó varias letras protocananeas claras y pidió examinar el peine. Dijo que hizo un trabajo relativamente rápido con la inscripción siguiendo los resultados de la Imagen de Transformación de Reflectancia (RTI) en los laboratorios de Jerusalén de la Autoridad de Antigüedades de Israel, ya que las fotografías de RTI sacaron a la luz los surcos invisibles del grabado del escriba.

Lo que resultó más difícil para el erudito fue apuntalar sus conclusiones con ejemplos paralelos de inscripciones contemporáneas. Si bien se han descubierto una docena de inscripciones en Lachish, solo una (cuatro palabras incisas en una daga de la era del Bronce Medio encontrada en una tumba) es probablemente contemporánea al peine. Las inscripciones protocananeas más comparables provienen de Serabiṭ el-Khadem en el sur del Sinaí y están fechadas por eruditos en disputa desde cualquier lugar desde el siglo XIX a. C. hasta el siglo XIII a.

Hay algunos descubrimientos lingüísticos que se encuentran aquí por primera vez en una inscripción cananea, dijo Vainstub. “Descubrí la letra ‘ pecado ‘: los cananeos tenían una letra especial para eso. Aquí tenemos esa carta. (En hebreo moderno se denota con un punto en el lado izquierdo de una letra, versus el lado derecho, “ espinilla ”).

El alfabeto original de los cananeos tenía 29 letras, que con el tiempo se redujo a 22. Pero en las culturas del sur de Arabia, el alfabeto completo de 29 letras se conservó hasta el siglo VII EC. La letra “sin”, dijo, se conservó en el sur de la península arábiga, en el actual Yemen, a través del antiguo alfabeto del sur de Arabia, que se derivó del cananeo.

Sin embargo, vincular una letra “perdida” del siglo XVII a. C. con el alfabeto árabe del sur no está exento de problemas. Las más antiguas de estas inscripciones datan del siglo XI a. C., dijo Vainstub, y son muy pocas. Muchas más inscripciones se encuentran allí desde el siglo VIII a. C. en adelante, dijo.

Dilema de citas

El equipo de investigación recurrió a la datación por carbono del marfil para obtener una indicación externa de la edad del peine. Dos veces, las muestras no se registraron y, por lo tanto, la epigrafía, las formas de las letras, es la única base para su datación.

The Times of Israel se acercó a tres eruditos epigrafistas de renombre mundial que apoyaron unánimemente la metodología y la erudición de Vainstub.

“Estoy seguro de que hay algo de espacio para debatir la fecha precisa de esta nueva inscripción en peine de Laquis, pero quisiera enfatizar que esta inscripción ciertamente está escrita en escritura cananea (es decir, escritura alfabética temprana) y que data del período anterior. período de este guión. En otras palabras, esta es una inscripción alfabética muy temprana”, dijo el profesor Christopher A. Rollston de la Universidad George Washington, quien también fue revisor del artículo.

Rollston agregó: “Este peine con inscripciones de la Edad del Bronce se une a un coro de inscripciones importantes de este sitio antiguo crucial, inscripciones que datan de las Edades del Bronce y del Hierro… y estas inscripciones de las Edades del Bronce y del Hierro están escritas en una variedad de idiomas y escrituras diferentes. ¡Literalmente, este es un sitio increíble!”

El epígrafo e historiador francés erudito independiente, el Dr. Michael Langlois, calificó la nueva inscripción como “un eslabón perdido en la historia del alfabeto”. Añadió: “Es aún más frustrante que no se pueda fechar con precisión”.

Langlois elaboró, dando algunos escenarios potenciales para su lugar de hallazgo en Lachish.

“Al contrario de lo que esperaríamos del contexto arqueológico en el que se encontró, la inscripción no utiliza la antigua escritura hebrea (también llamada paleohebrea), que era la escritura estándar en el Reino de Judá”, dijo. “Sin embargo, el peine se encontró en un contexto estratigráfico que corresponde al Reino de Judá. Hay una especie de anacronismo: hasta donde sabemos, la escritura que aparece en el peine ya no estaba en uso en ese momento.

“Puedo pensar en varias explicaciones: (1) contrariamente a nuestra hipótesis de trabajo actual, esta escritura todavía estaba en uso medio milenio más tarde de lo que pensábamos, y cohabitaba con la antigua escritura hebrea; (2) a finales del Reino de Judá, alguien decidió, por la razón que fuera, resucitar o imitar esta antigua escritura a pesar de que ya no estaba en uso durante siglos; (3) el peine es en realidad mucho más antiguo y se mantuvo durante siglos. Esta es la hipótesis más probable: se encontraron otros tres peines en Lachish, y todos datan del segundo milenio a. C., que es precisamente cuando se usaba el guión”, dijo Langlois.

El epigrafista israelí, el Dr. Haggai Misgav, profesor de la Universidad Hebrea, dijo a The Times of Israel que las inscripciones en esta escritura son difíciles de descifrar porque hay relativamente poca información disponible sobre ellas, especialmente en un período tan temprano cuando hay una gran variabilidad. en los escribas.

“El trabajo de Daniel Vainstub es minucioso y digno de elogio y ha arrojado una lectura interesante… Imagino que habrá quien no esté de acuerdo con la identificación de ciertas letras (pero no con el hecho de que haya letras). No tengo una lectura mejor que ofrecer”, escribió Misgav en un correo electrónico.

La tercera plaga

La inscripción es una súplica, un deseo o un deseo de que el pequeño peine logre deshacerse de los irritantes piojos. Lo que no es, curiosamente, es una oración, dijo Vainstub, aunque su lenguaje se hace eco de la estructura bíblica de la Bendición Sacerdotal.

“El mundo antiguo es un mundo creyente, el ateísmo no existía y la gente usaría sus deidades siempre que fuera posible, pero no aquí. Esta es una inscripción completamente secular. No hay dios aquí. No es una oración”, dijo Vainstub.

“Entonces, y hoy, durante la mayor parte de nuestras vidas no nos ocupamos de la ideología, sino de los asuntos cotidianos, de la existencia humana, y parte de la experiencia humana es luchar contra los piojos, que era una verdadera plaga, la tercera plaga”, se rió Vainstub.

Mumcuoglu afirmó que definitivamente el peine pertenecía a un hombre importante. Con respecto a su tamaño tan pequeño, se preguntó en voz alta: “Estaba pensando que hasta el día de hoy la gente se avergüenza de tener piojos, lo cual no es razonable. Nadie debería avergonzarse de tener piojos. Sabemos hoy que los piojos prefieren el cabello limpio, no es un signo de mala higiene, al contrario. Pero tal vez en ese entonces les daba vergüenza estar infectados y si los piojos les molestaban en la barba, podían sacar el [pequeño] peine en secreto y luego esconderlo en un bolsillo”.

Rollston también simpatizaba con la difícil situación del antiguo propietario. “El hecho de que esta inscripción se refiera a la vida ordinaria es especialmente fascinante. A lo largo de la historia humana, los piojos han sido un problema perenne. Y esta inscripción revela muy bien que incluso ‘los ricos y famosos’ en la antigüedad (¡o en los tiempos modernos!) no están exentos de tales problemas. Solo podemos esperar que este peine inscrito haya sido útil para hacer lo que dice que se supone que debe hacer: eliminar algunos de estos molestos insectos”, escribió.

Langlois, a quien se identifica fácilmente en conferencias académicas llenas de gente por sus cabellos sueltos, se hizo eco de los sentimientos de sus compañeros y adoptó una visión un poco más filosófica: “Me resulta bastante divertido que una inscripción tan importante… en realidad se trata de un personaje muy realista”. problema al que todavía nos enfrentamos hoy: ¡deshacernos de los piojos! Aunque hoy en día es un problema menor, todos los padres sabemos qué pesadilla puede ser.

“Como historiador, me siento privilegiado de estudiar la vida cotidiana de los pueblos antiguos. La historia nos ayuda a saber quiénes somos como seres humanos, a lo largo del tiempo y del espacio. Y al saber quiénes somos como seres humanos, nuestras variables y constantes, podemos trazar nuestra trayectoria y tomar mejores decisiones para nuestro futuro”, escribió Langlois.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai