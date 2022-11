El giro en la Política Exterior China, de la “Diplomacia Panda” a las Diplomacia del “Lobo Guerrero y de las Deudas”

En la columna donde se analizó lo dejado tras el 20° Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, en el que se ha erigido como líder indiscutido, su actual presidente Xi Jinping, quién se ha desprendido de todo obstáculo personal y constitucional, en el que la reelección indefinida y el culto a la personalidad nos retrotrae más a épocas de Mao que a la China de Deng Xiaoping y sus sucesores, la China de Xi en el marco de su política exterior, se caracteriza por un giro de la llamada “Diplomacia Panda” ha una más agresiva y proactiva, la “Diplomacia del Lobo Guerrero”, que no excluye sino se complementa con instrumentos geoeconómicos con efectos geopolíticos, digamos la Diplomacia de las Deudas.

Lobo Guerrero 1, del año 2015 y Lobo Guerrero 2 del 2016, son dos films chinos de acción que muestran a grupos de Fuerzas Especiales que combaten exitosa y heroicamente al tráfico de drogas y a las tríadas, e incluso intervienen en misiones humanitarias, y han sido películas que tuvieron como objetivo incentivar el patriotismo y el orgullo nacional.

Y esta visión se trasladó al ámbito diplomático y se manifiesta en una actitud agresiva, prepotente y hasta conflictiva, como modo de defender y proteger los intereses nacionales chinos.

Es así, que dos portavoces del Ministerio de RR.EE., Hua Chaunying y Zhao Lijian, respondieron en la red Twitter a las críticas internacionales sobre la gestión de su país ante el Covid 19 de manera firme y desafiante.

Y esto, se puede apreciar a partir del 2020 que el Ministerio de RR.EE. chino está utilizando un tono más desafiante hacia los EE.UU. y sus aliados, y ha recibido la denominación de la “Diplomacia del Lobo Guerrero”, y que es aceptada popularmente dentro del país y marca un cambio significativo en la diplomacia china, de la anterior, la “Diplomacia del Panda”, tradicionalmente conservadora y de bajo perfil, a una más firme, agresiva y proactiva, una filosofía muy diferente a la del fundador de la China Moderna o pos Mao, la de Deng Xiaoping, que se fundamentaba en ocultar la fuerza y esperar el momento.

Los lobos guerreros de la actual diplomacia china, reflejan esta nueva etapa del Gigante Asiático, la filosofía del presidente Xi Jinping, una China que en el 2018 ha reformado su Constitución, eliminando la cláusula que prohibía la reelección tras dos mandatos, es decir, la China de hoy admite la reelección indefinida, un instrumento decisivo para cimentar el Culto a la Personalidad, como en épocas de Mao.

Esta nueva generación de diplomáticos chinos son hiperactivos ante las presiones de actores occidentales, sea por las críticas al régimen por el trato a los musulmanes en la región de Xinjiang, a la visión reunificadora sobre Taiwán o a las acusaciones en torno a la pandemia del Covid 19 como si fuera su origen un virus chino.

Pero más allá de las manifestaciones de los voceros del Ministerio de RR.EE. chino ya mencionados, el punto de origen de esta nueva actitud diplomática, tuvo lugar a poco de asumir la presidencia de los EE.UU. Joe Biden, fue en el encuentro de ambas potencias en Anchorage, Alaska, cuando el representante chino Yang Jiechi, amenazó con tomar medidas antes las que calificó de interferencias de Washington y esto animó a otros altos funcionarios chinos a cambiar el tono de sus exposiciones, por ejemplo, Li Yang, el Cónsul General de Beijing en Brasil, calificó de “niño malcriado” al 1er. ministro canadiense Justin Trudeau, y llamar al Canadá como el “perro faldero” de los EE.UU.

Luego, cuando la U.E., el Reino Unido, EE.UU. y Canadá impusieron sanciones por la política de Beijing en Xinjiang, el Ministerio de RR.EE. chino sugirió que la CIA buscaba desestabilizar a China.

Otro caso es el que ocurrió cuando desde el Palacio del Elíseo, el gobierno galo convocó al embajador chino en Francia por lo que consideraba un comportamiento inaceptable del diplomático, a lo que la embajada china respondió que no acataría de inmediato la convocatoria.

Este cambio de actitud de los funcionarios de más alto nivel del gobierno chino actual, es evidente que generan fricciones con algunos actores internacionales, pero también generan intimidación sobre aquellos actores que dependen del comercio y las inversiones chinas, y los hace más susceptibles o débiles, un maquiavélico mecanismo que podemos denominar Operaciones de Influencia, que utilizan la infiltración y la coerción.

Estas “operaciones de influencia”, tienen como objetivo neutralizar tanto a los enemigos internos como a los externos, construyendo una coalición, FF.AA. y Sector Empresarial, en torno al Partido para servir a los intereses y objetivos y proyectar su influencia en el campo internacional.

Es así, que las empresas públicas, privadas y mixtas chinas, desempeñan un rol importantísimo y que se traduce en la eficacia de las operaciones de influencia, por el caso, recopilar información sensible de infraestructuras extranjeras, sobre nuevas tecnologías, en particular plataformas digitales, Weibo, Tik Tok o WeChat, y empresas como Beidou y Huawei con bases que proporcionan información sobre tecnoautoritarismo o autoritarismo digital chino, y que son la base para preparar las operaciones de influencia en el exterior, sin olvidar el rol del Dpto. del Estado Mayor del E.P.CH. en sus objetivos y planificación de misiones de inteligencia humana, por ejemplo, por un lado seducir a través de una narrativa positiva del sistema chino, es decir, importar el Modelo Chino, y así también, a través de la infiltración penetrar en las Sociedades para obstaculizar cualquier política que desafíe los intereses de Beijing, sin olvidar la coerción, como las manifestaciones de la diplomacia punitiva, que se expresa en el accionar de los Lobos Guerreros, que se complementa con la Diplomacia de las Deudas.

Un caso testigo es la reciente crisis de Sri Lanka, sumida en un caos económico y financiero que ha provocado la renuncia y posterior huída de su presidente, Gotabaya Rajapaksa.

Sri Lanka, un país de unos 20 millones de habitantes, está sufriendo como afrontar el pago de las importaciones de alimentos, combustibles y medicamentos, con una inflación de más del 50% y una devaluación de su moneda, la rupia, en un 80% en relación al Dólar estadounidense y otras divisas extranjeras.

En este caos político, económico y social, las conversaciones con el FMI por un rescate de u$s. 3.000 millones, están suspendidas, y en este panorama, China ha sido el Gran Prestamista, a través de importantes y multimillonarias inversiones en el país insular, lo que posiciona a Beijing como el principal actor para controlar el destino de Sri Lanka, pues China es el gran responsable de impulsar al gobierno srilankés a emprender costosos proyectos de infraestructura, que al no haber logrado grandes retornos financieros, se ha convertido en el principal acreedor.

Otro país que se halla transitando este peligroso sendero es Laos, al que Beijing le ha otorgado préstamos para financiar proyectos en los sectores hidroeléctrico y ferroviario, donde el Gigante Asiático ha emprendido un poco más de 810 proyectos e inversiones por aproximadamente u$s. 16.000 millones y en el que la Deuda Pública llega al 88% del PBI laosiano del año ppdo., según datos del Banco Mundial y la mitad de ese monto se lo debe a China.

Otro país de la cuenca Indo – Pacífico, mucho más grande y poderoso que los señalados, una potencia nuclear como Pakistán, un cuarto de su Deuda Pública tiene como acreedor a China, y entre la nómina de países de aquella región que son deudores de Beijing, también están Maldivas y Bangladesh, por lo cual la crisis de Sri Lanka, no es sólo una advertencia a otros países asiáticos, sino también a aquellos en el resto del mundo que quedan atrapados en esta telaraña tejida por China, algo que se debería analizar profundamente a nivel de nuestro país, Argentina, con inversiones chinas en infraestructuras, algunas sensibles, como las del sector nuclear o la preocupante presencia de la base “científica” china en Neuquén

Finalizando la columna de hoy, las conclusiones a las que podemos arribar son, los cambios en el escenario interno de China, como ser no sólo la autocracia del PCCH, sino también el regreso al personalismo del líder y su perpetuación en el poder, algo que se analizó en la columna anterior, se hace extensivo al campo de la política exterior del Gigante Asiático, dejando atrás la Diplomacia del Panda instrumentada por Deng Xaioping, basada en la cautela y el oportunismo estratégico, y mostrando ahora una política agresiva, proactiva, y hasta conflictiva de la Diplomacia de los Lobos Guerreros, que se complementa con una Diplomacia de las Deudas, coercitiva y soterrada, al llegar el momento de exigir el retorno de importantes inversiones, nos muestran que la visión del actual presidente Xi Jinping, no es sólo una puja por el poder mundial con los EE.UU., no es sólo una guerra comercial o la primacía en el campo de las tecnologías de punta e inteligencia artificial, no pasa por aeronaves o misiles hipersónicos, ni utilizar proxis como Corea del Norte, tal como se puede apreciar en la actual crisis entre ambas Coreas, Japón y EE.UU., el objetivo esta en cambiar los paradigmas del Orden Mundial en función a los intereses de Beijing, y donde los Poderes Blandos son igual de importantes que el blandir el Poder Militar y Armamentístico, sin embargo, y tal como se señaló en la columna pasada, que la reelección de Xi Jinping tuvo efectos negativos en el mundo bursátil y financiero, la pregunta que surge es, ¿ si la intensificación del control y centralización del régimen actual del presidente chino, no llevará a que pague un alto precio a su economía y finanzas?, expresado de otra forma, ¿ la autocracia centralista puede sobre las economías de mercado liberales en innovación y crecimiento?, por eso la frase final, que en cierta forma resume el cambio abordado, es del gran Nicolás Maquiavelo que dijo, “…los hombres van de una ambición a otra, primero buscan asegurarse contra el ataque y luego, atacan a otros…”.-

Profesor Luis Fuensalida

