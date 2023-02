El 10 de febrero se cumplen diez años del fallecimiento del rabino y filósofo David Hartman Z’L.

A quién interese, puede leer acerca de su vida y obra en forma sucinta en Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hartman_(rabbi) o en https://www.hartman.org.il/person/rabbi-prof-david-hartman/, el sitio web del instituto que él fundó.

Resulta más difícil aquilatar la influencia que un pensador judío anglosajón puede tener en las comunidades judías latinoamericanas. Como dijera su hijo y sucesor Donniel Hartman se trata de “traducir” su obra y legado a un lenguaje acorde a las necesidades de cada comunidad. El principal público de David Hartman fueron los israelíes y los judíos de los EEUU y Canadá. Ese sigue siendo el foco principal del Shalom Hartman Institute que fundó en 1976.

Su legado ya estaba en manos de la siguiente generación: su hijo Donniel, su hija Tova (fundadora del minián ortodoxo moderno y feminista Shirá Jadashá en la Moshava Guermanit), su ex yerno Moshe Halbertal, y tantos otros que lo siguieron desde la Universidad Hebrea de Jerusalém cuando fundó su propio instituto. Al día de hoy se suman nuevas generaciones de jóvenes académicos y pensadores.

Su propia trayectoria de un hogar ultra-ortodoxo en el Bronx, su formación con el famoso Rabino Joseph B. Soloveitchik, y su posterior formación académica universitaria fue el camino que allanó para su descendencia, sean hijos o discípulos. No puede concebirse un Instituto como el Shalom Hartman, tan comprometido con los valores del pluralismo y la diversidad, si no está fundado sobre la solidez de una vida judía de acción y compromiso. El “discurso Hartman”, como me gusta llamarlo, no surge por rechazo sino por evolución, es la consecuencia de una búsqueda personal y familiar al mejor estilo de la experiencia de nuestro patriarca Abraham.

Su obra fundamental, traducida al español, es “El Pacto Viviente”, editado por Lilmod en 2006. Allí David Hartman confronta y dialoga con su maestro Soloveitchik y con su “contemporáneo” Yeshayahu Leibowitz en relación al concepto pactual y los nuevos paradigmas del judaísmo que él, Hartman, propone. También en español encontramos “La Tradición Interpretativa” de editorial Altamira en 2006, una colección de ensayos. Tal vez este último título así como el de uno de sus best-sellers, “A Heart with Many Rooms”, “una celebración de las diferentes voces dentro del Judaísmo”, son los que representen más cabalmente su pensamiento y filosofía en su última década.

Con todo el valor que tienen los libros, aproximarse a David Hartman y su “obra” supone escucharlo. Hay un vasto catálogo de conferencias que nos ofrece, por ejemplo, YouTube en https://youtu.be/OMGqYDbWnLI, o en el propio sitio web del Instituto en www.hartman.org.il Escuchar a los Hartman, sean padre o hijo, es una experiencia de profecía en tiempos modernos.

La experiencia judía es una experiencia comunitaria. Somos judíos en función de la comunidad a la que pertenecemos. El legado de David Hartman Z’L casi no es conocido en nuestras latitudes. Los desafíos que enfrentamos aquí no son los mismos que enfrentan allí. Sin embargo, el “discurso Hartman” bien puede aplicar a cualquier situación y coyuntura si lo pensamos como una cuestión de principios; de ese modo nos ayuda a confrontar las realidades por complejas que sean.

La principal conclusión que se me ocurre aventurar en esta fecha es que la diversidad que David Hartman proponía como un desafío hoy se ha convertido en una realidad que se impone. Solamente una visión abarcativa, dinámica, inclusiva, y abierta a nuevos modelos permitirá que más judíos se sientan parte.

David Hartman nos ha legado la noción ética por sobre cualquier otra. La noción de que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un propósito moral y un sentido ético se corona por sobre cualquier otra consideración judía. Somos un pueblo de práctica y ritual, pero antes, y sobre todo, somos un pueblo de conductas y acción. David Hartman, de bendita memoria, actualizó este legado en términos modernos y nos dejó enfrentados a los desafíos del nuevo milenio.

Ianai Silberstein

