Hoy comenzó la “Reunión de especialistas para la prevención del terrorismo y extremismo violento en América Latina”, que congrega a 80 altos funcionarios de gobierno de la región y expertos en la temática. El encuentro es organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos.

El evento tiene lugar en el marco del 29° aniversario del atentado contra la comunidad judía argentina – AMIA, pretende sensibilizar sobre la presencia de organizaciones terroristas en la región, generar aprendizajes y análisis compartidos a través del intercambio de experiencias recientes y promover alianzas en la prevención de la amenaza terrorista en Latinoamérica.

En un verdadero esfuerzo de cooperación regional, la iniciativa reúne a algunos de los más destacados expertos en terrorismo con altos funcionarios latinoamericanos que abordan la temática, entre ellos: el Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández y el Director Nacional de Inteligencia Criminal argentino Damián Neustadt; el Senador Nacional de Paraguay Enrique Riera Escudero y Oscar González Cañete, próximos a asumir como Ministro del Interior y Ministro de Defensa respectivamente, además del Fiscal General de ese país, Emiliano Rolón Fernández; el Juez Federal de Brasil Friedman Anderson Wendpap; el Director de Inteligencia de Carabineros de Chile Luigi Lopresti y la Prefecta de la Policía de Investigaciones del mismo país Cristina Vilchez; el Juez argentino Miguel Guerrero y el Fiscal Franco Fiumara, entre numerosos participantes.

El Ministro de Seguridad argentino fue uno de los protagonista en el acto de apertura, donde recordó la triste experiencia argentina en la temática.

Por su parte el Senador Riera celebró la iniciativa, y enfatizó que “En Paraguay la seguridad es la responsabilidad número uno del Estado. No es un gasto, es una inversión. Si no tenemos seguridad, tanto ciudadana como jurídica, no hay posibilidad de construcción. Y nosotros como Estado estamos comprometidos para alcanzarla”. Además, acercó sus felicitaciones y saludos de parte del Presidente electo del Paraguay, Santiago Peña.

A continuación Violanda Botet, representante de la Organización de Estados Americanos, rescató: “Mañana se cumplen 29 años del atroz ataque contra la AMIA, y la OEA honra la memoria de las víctimas y expresa su solidaridad con las familias. Los atentados terroristas de los 90 tuvieron un efecto dominó en nuestra región, y a partir de ellos reconocimos el riesgo que implicaba el terrorismo en Latinoamérica. Recientemente hemos sido testigos de un cambio en la forma en que las organizaciones terroristas operan y amenazan, especialmente a partir de la pandemia de Covid 19 y con los avances de las TIC”.



Claudio Epelman, Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano y maestro de ceremonias del encuentro, asertó: “Para que el terrorismo no vueva a atacar nuestra región necesitamos principalmente democracias muy robustas y una sólida red de cooperación internacional. Agradezco la confianza que depositó en nosotros la OEA para la organización de este foro, una oportunidad de intercambio entre colegas de siete países vecinos”.

La agenda de la primera jornada incluyó un panel a cargo del investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Emanuele Ottolenghi, seguida por una sesión de intercambio y exposiciones a cargo de los propios participantes. Hacia el final de la tarde, los presentes pudieron escuchar de primera mano el estremecedor relato de Daniel Pomerantz, Director Ejecutivo de AMIA y sobreviviente del atentado.



El encuentro continuará mañana, cuando la delegación dirá presente en el acto central en conmemoración del 29 aniversario del atentado para rendir homenaje a las 85 víctimas fatales.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai