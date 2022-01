Soldado de las FDI herido en un ataque que llamaron “Heroica operación atropello”

Medios árabes replicaron la publicación de una cuenta atribuida al líder de comunicaciones de Hamás: “La heroica operación de atropello cerca del asentamiento de Hallamish demuestra el coraje y la vitalidad de nuestro pueblo y la capacidad de la juventud rebelde para sostener la llama de la resistencia por diversos medios para hacer frente a los crímenes de la ocupación”.

“Las operaciones de demolición y demolición en el Negev y la escalada de crímenes por parte de la ocupación y las manadas de colonos solo serán igualadas por operaciones más heroicas”.

“Este proceso confirma que todos los intentos de erradicar la resistencia no tendrán éxito, y nuestro pueblo rebelde continuará haciendo sacrificios hasta que se logren sus aspiraciones, se restablezcan sus derechos y se libere su tierra”.

Lo que llaman Operación atropello fue una embestida que hirió a un soldado de las FDI de 19 años en Cisjordania cerca del asentamiento de Halamish. El soldado fue transportado al Centro Médico Hadassah Ein Kerem de Jerusalem en el mismo helicóptero que el presunto atacante.

Las Fuerzas de defensa de Israel comunicaron que: “Un terrorista estrelló su automóvil contra varias tropas de las FDI y golpeó a un soldado cerca de Halamish más temprano está noche. El soldado fue evacuado en helicóptero a un hospital para ser tratado. El terrorista salió herido en el ataque y fue detenido en el lugar”.

Según pudo saber The Times of Israel, el Centro Médico Hadassah dijo que el presunto atacante había sido llevado al hospital con grandes hematomas y deterioro cognitivo. No se mencionó ninguna condición para él, pero los informes de los medios lo describieron como moderadamente herido por la fuerza del choque. Los medios palestinos lo identificaron como Mohammad Nazmi Yasin, residente de Nabi Saleh, cerca de Ramallah.

El ataque se produjo en medio de un reciente aumento de la violencia de los palestinos contra civiles y soldados israelíes en Cisjordania y Jerusalén, incluido un ataque con disparos mortales el mes pasado frente al puesto avanzado ilegal de Homesh, así como un aumento de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

Se ha desplegado soldados adicionales en Cisjordania en un esfuerzo por prevenir más violencia.

תמונות מזירת פיגוע הדריסה סמוך ליישוב חלמיש: pic.twitter.com/C1BIS1lEEZ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 11, 2022

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai