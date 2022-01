“Los delfines sionistas asesinos existen, según una publicación de Hamás”

Los delfines son animales marinos amistosos y adorables, excepto en Rusia, donde son utilizados como atacantes suicidas, detalló Drennon Kimpton en su artículo sobre la utilización de los delfines por parte de Rusia. Por el momento hay dos países que reconocen públicamente tener un programa militarizado de mamíferos marinos. Los “delfines de combate” debían permanecer en estados post soviéticos como Rusia y Ucrania después de que cayó la Unión Soviética, pero como otras armas soviéticas, los delfines fueron vendidos a otros países dice el autor.

Según Kimpton, en el 2000, Rusia le vendió al ejército de Irán 27 animales marinos capacitados, no sólo delfines sino también ballenas belugas, morsas y leones marinos. Junto con Irán, también hay rumores de que Corea del Norte e Israel han experimentado con el uso de mamíferos para propósitos militares.

En un video del grupo terrorista Hamas, el portavoz afirmó que sus comandos navales fueron atacados por un operativo delfín de las fuerzas israelíes, equipado con equipo de combate especializado.

Las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron un delfín para perseguir a los comandos de hombres rana de Hamas frente a la costa de la Franja de Gaza. Los operativos navales de Hamas fueron perseguidos en el mar por un delfín equipado con un dispositivo capaz de matar a los hombres rana del grupo terrorista, reveló en un video un portavoz de los comandos navales de las brigadas Al-Qassam.

El video fue compartido por Joe Truzman, analista de investigación del Long War Journal de la Fundación para la Defensa de las Democracias . “Abu Hamza explica que un miembro de la unidad Frogman de Hamas que fue asesinado por Israel durante el conflicto de mayo encontró al delfín asesino. El dispositivo que llevaba puesto el presunto delfín asesino se muestra en la publicación”.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT

