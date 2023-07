Olga Benario Prestes, La alemana que luchó contra el fascismo, hasta la muerte

Olga nació en Múnich el 12 de febrero de 1908, hija menor de dos hermanos del abogado judío socialdemócrata, Leo Benario y de Eugénie Gutmann Benario.

Su padre representaba gratuitamente a los trabajadores pobres de las fábricas, y fue a través de él que Olga aprendió por primera vez sobre la justicia social.

A la edad de 15 años en 1923, ingresó a la Liga Juvenil Comunista de Alemania.

Pronto entabló una relación con Otto Braun, un compañero comunista siete años mayor que ella. Cuando Olga tenía 18 años, la pareja se unió al movimiento comunista más grande en Berlín y ella asumió un papel de liderazgo en el barrio de clase trabajadora de Neukolln.

Sus actividades con el grupo, incluida la colocación de carteles revolucionarios ilegales en la ciudad, llevaron a la policía local a registrarla como “agitadora comunista”.

Olga se destacó en las luchas callejeras contra las milicias nazis, hasta que ella y Braun fueron detenidos en 1926. Aunque ella fue liberada, Braun no, siendo acusado de “traición a la patria”. Olga participó en el asalto a la prisión de Moabit para liberar a Braun y luego ambos lograron fugarse a la Unión Soviética.

Una foto policial de Olga Benario tomada cuando fue arrestada en Berlín en 1926

Imagen cortesía de Galeria Olga Benario en Berlín, Alemania

Fue a Checoslovaquia y de allí, reunida con Braun, a Moscú, donde Olga asistió a la Escuela-Lenin del Komintern y luego trabajó como instructora de la Internacional de la Juventud Comunista, en la Unión Soviética.

Olga pasó por un intenso período de entrenamiento militar y estratégico, un conjunto de habilidades que incluía aprender inglés, francés y ruso, además de paracaidismo, equitación y pilotaje.

Después paso a Francia y Gran Bretaña, donde participó en la coordinación de actividades antifascistas.

Se separó de Braun en 1931 y estuvo casada por breve tiempo con el oficial ruso B. P. Nikitin.

Viajó, enviada desde Leningrado a Brasil en 1934, por determinación de la Internacional Comunista, para apoyar al Partido Comunista de Brasil. Le encarga la misión de acompañar como guardaespaldas, al líder Brasileño Luís Carlos Prestes, quien se encontraba exiliado en Moscu. 1

El objetivo era hacer los preparativos para derrocar al líder brasileño Getulio Vargas, quien parecía estar deslizándose hacia la dictadura.

Entran encubiertos a Brasil, disfrazados como una pareja portuguesa casada, para apoyar la preparación de la revolución. En los pasaportes presentan nombres falsos: Antonio Vilar Vilar y María Bergner. Olga hace papel de esposa pero su misión era proteger a Prestes. 2

Luís Carlos Prestes, se convirtió después en su pareja y tuvo con ella una hija, llamada Anita Leocádia Prestes.

Prestes fue aclamado presidente de la Alianza de Liberación Nacional (ELN) de Brasil y comenzó a organizar, desde Rio de Janeiro, la Conspiración Comunista, siempre con Olga al lado, trabajando por su seguridad, pero también manteniendo la red de contactos y apoyo logístico.

En noviembre de 1935, el movimiento fue suprimido, muchos militantes detenidos y finalmente la pareja se fue a la clandestinidad.

Detenidos Olga, que estaba embarazada y Luís Carlos Prestes en el suburbio carioca de Méier, en Marzo de 1936 por la policía, para evitar que su marido fuera asesinado a quemarropa, Olga se interpone entre él y la policía.

Fue entregada por la dictadura de Getúlio Vargas al régimen Nazi. 3

Es apresada y el gobierno de Brasil recibe una orden de deportación de Alemania, aunque los abogados defensores argumentaron que la niña en el vientre de Olga era un ciudadano brasileño, no se podría dar a otro gobierno, la solicitud de extradición fue aceptada por el Tribunal Supremo.

Olga fue calificada como “una extranjera nociva para el orden público”.4

El periódico de Rio de Janeiro, del 20 de mayo de 1936 anuncia sobre su expulsión de Brasil

Después de la decisión de la Corte Suprema de Brasil, y a pesar de una campaña internacional, Olga fue devuelta a la fuerza a Alemania en septiembre de 1936.

El capitán del transatlántico alemán que la llevó canceló las paradas programadas en puertos europeos no alemanes, frustrando los intentos comunistas de rescatarla. 5

En Alemania fue encarcelada primero por la Gestapo en la prisión de mujeres de Barnimstrasse, donde el 27 de noviembre de 1936, nació su hija, Anita Leocádia, que, por ser considerada brasileña, pudo ser reclamada por su abuela.

Con 14 meses de vida, Anita se quedó con su abuela, madre de Prestes. El padre sólo conoce a su hija después de ser liberado de prisión en 1945.

Con el avance del régimen nazi en Europa y el temor a que Anita volviera a caer en manos de los alemanes, La abuela acompañada de su hija Lígia deciden trasladarse a México.

Olga fue transferida al campo de concentración de Lichtenburg y luego al Campo de mujeres de Ravensbruck.

Acerca de Olga en Ravensbruck, la describe la escritora americana Rochelle Saidel:

“La azotaron, la pusieron en un búnker de castigo y trabajó como esclava en la fábrica de Siemens, que era una de las principales empresas de trabajo esclavo en el campo.

Además, estaba muy destrozada cuando le quitaron a su bebé. Durante un año y medio no supo qué había sucedido, por lo que sabía, el bebé podría haber sido entregado a una familia nazi. A pesar de eso, continuó ayudando a otras personas y se mantuvo idealista.

Ella nunca vaciló ante el enemigo, afirmando que: si otros se convirtieran en traidores, ella nunca lo sería.

Olga fue nombrada Blockalteste, o anciana de bloque. Hizo un pequeño atlas secreto para enseñar a otros prisioneros sobre geografía y guerra y colaboró en un periódico clandestino”. 6

Hay una carta del Consulado General de México en Hamburgo con fecha del 31 de agosto de 1939, firmado por el cónsul Alfonso Guerra. En esa época, Olga Benário ya está internada en el campo de concentración de Ravensbrück donde le mandan el documento. 7

Tienen a su “disposición un permiso de internación en México.

Puede pasar en las mañanas entre las 9 y la una y media o dos de la tarde, a la tarde entre las tres y las cuatro para la emisión de su documento de viaje.

Necesita 6 fotografías de cara y cuatro de perfil y también un documento que pruebe que fue vacunada contra la viruela en un límite de cinco años y un documento de viaje vigente.

Los sábados a la tarde el consulado está cerrado.”

El director de Ravensbruck preguntó en varias ocasiones a la Gestapo si la emigración de Olga Prestes era deseada y si podía conseguir los papeles necesarios desde el campo, si una emigración en sí era pensable. 8

De hecho, la filial mexicana del Berlin Deutsch-Sudamerikanische Bank manda a Olga Benário un depósito de 450 dólares para cubrir los gastos de viaje y al mismo tiempo le transmite un mensaje, donde le indican, que con la suma, podrá cubrir un viaje en clase turista de Génova a Nueva York en el Conde Saboya o el Rex. En la ciudad de Nueva York le espera el Dr. Lekowitz. 9

El Reichssicherheitshauptamt, es decir la más alta autoridad encargada de la seguridad de Alemania, reitera que Benário no debe insistir, y que su liberación por el momento no está considerada. 10

Para 1942, es decir poco antes de su ejecución y después de varios años en los campos, la presa Olga Sara Benário Prestes, descrita como “una judía inteligente” y que “todavía no se ha liberado del comunismo”, como si fuese una enfermedad, y tenía todavía según las autoridades del campo de Ravensbrück, la esperanza de poder emigrar hacia Rusia o México poco tiempo antes de ser ejecutada. 11

En febrero de 1942, un poco antes de cumplir 34 años, Olga fue enviada al Campo de Bernburg, donde fue asesinada en una cámara de gas. 12

En la última carta que Olga le escribió a Carlos Prestes y a su hija se despide de ellos, con la certeza de que le quedaba poco tiempo de vida: “He luchado por lo justo, por lo bueno y por lo mejor del mundo… Quiero que me entiendan bien: prepararme para la muerte no significa que me rinda, sino saber hacerle frente cuando llegue”.13

El profesor Robert Cohen ha escrito tres libros sobre Olga Benario. El más reciente, Der Vorgang Benario. Die Gestapo-Akte 1936-1942, (The Benario Process: The Gestapo File 1936-1942) examinó los 2.000 documentos de la Gestapo sobre ella que salieron a la luz hace tres años. Según Cohen, es probable que sea el expediente más grande de documentos sobre cualquier víctima del Holocausto.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Olga fue venerada en Alemania como una madre que defiende los derechos de las personas y fue víctima del nazismo. Su nombre bautiza calles en seis ciudades alemanas. En Brasil, su nombre también da nombre a calles, plazas y escuelas. Olga Benário dejó un ejemplo de lucha, determinación y sacrificio. 14

Su hija, Anita Leocadia Prestes, es profesora e historiadora jubilada residente en Río de Janeiro. Escribió un libro en honor a su madre, titulado: Olga Benario Prestes: una comunista en los archivos de la Gestapo.

Investigación: Prof. Mario Sinay

