Hamas transmite un video de dos rehenes, mientras el Ministro de RR. EE. dice que Israel retrasaría la operación en Rafah para llegar a un acuerdo

La señal de vida de Omri Miran y el israelí-estadounidense Keith Siegel aumentan la presión sobre el gobierno para que apruebe un acuerdo; El padre de Miran insta a Sinwar: “Muestre humanidad”

Hamás publicó el sábado un nuevo vídeo propagandístico que muestra señales de vida de dos rehenes (el segundo vídeo de este tipo en tres días) mientras aumenta la presión sobre el gobierno para que apruebe una tregua y un acuerdo de liberación de rehenes. Los israelíes esperaban la respuesta del grupo terrorista a la última propuesta del gobierno para un acuerdo luego de una intensa mediación egipcia.

El vídeo mostraba a los rehenes Keith Siegel, de 64 años, y Omri Miran, de 46, civiles que fueron secuestrados en sus lugares de origen durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre.

El vídeo editado, de tres minutos de duración, parecía estar dirigido al público israelí, y Hamás argumentaba que la presión militar no había logrado la liberación de los rehenes y que los israelíes deberían seguir presionando a sus propios líderes para que llegaran a un acuerdo.

En el clip, Siegel y Miran se identificaron, se dirigieron a sus familias y dijeron que esperaban un acuerdo de rehenes que les permitiera a ellos y a otros rehenes regresar a casa.

El vídeo terminaba con un mensaje del grupo terrorista palestino al público israelí: “A sus líderes nazis no les importa el destino de sus hijos cautivos ni sus sentimientos. Haz lo que sea necesario antes de que sea demasiado tarde”.

El vídeo no tenía fecha, pero Miran dijo que había estado cautivo durante 202 días y Siegel mencionó la festividad de Pesaj, indicando que los clips probablemente fueron filmados recientemente. La guerra está en su día 204.

Miran fue tomado cautivo por terroristas de Hamas del Kibbutz Nir Oz durante el ataque, cuando los terroristas mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 253. Siegel, con doble ciudadanía israelí y estadounidense, fue llevado cautivo con su esposa desde su casa en el kibutz Kfar Aza. Su esposa Aviva Siegel fue liberada en un acuerdo de noviembre que permitió la liberación de más de 100 rehenes.

Hamás ha publicado anteriormente varios vídeos similares de rehenes retenidos, en lo que Israel considera una deplorable guerra psicológica. El último de ellos se publicó el miércoles y mostraba al rehén israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin instando de manera similar a los israelíes a presionar a su gobierno para llegar pronto a un acuerdo.

El aumento en la publicación de videos se produce cuando Israel ha intensificado los preparativos para una ofensiva largamente esperada en Rafah, el último gran bastión de Hamás en Gaza.

La mayoría de los medios israelíes, incluido The Times of Israel, no suelen difundir los videoclips a menos que las familias de quienes aparecen en ellos den permiso a los medios para distribuirlos. Las familias de Siegel y Miran aprobaron la publicación del video del sábado.

¡¡Ellos están vivos!!

Hamas publica un video para aumentar la presión sobre Israel.

El padre de Miran, Dani, reaccionó al video el sábado por la noche, dirigiéndose a miles de manifestantes en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv durante las manifestaciones semanales que pedían un acuerdo sobre los rehenes. “Espero que realmente se llegue a un acuerdo ahora”, dijo.

“Como esperaba, tenía barba. Porque no tiene con qué afeitarse”, dijo Dani sobre su hijo. “Vi otra cosa: inspeccioné cada milímetro de la imagen. Vi que tampoco se cepilla los dientes”.

Dani, a quien se ha dejado crecer la barba desde que se llevaron a su hijo, prometió afeitársela con su hijo cuando regrese.

Miran también pidió a Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza y acusado de ser el autor intelectual de las atrocidades del 7 de octubre, a “dar un pequeño paso y evitar el derramamiento de sangre para ambos pueblos”. Dirigiéndose a Sinwar, continuó: “Muestren algo de humanidad y el gabinete [de Israel] corresponderá, estoy seguro de ello”.

Al primer ministro Benjamín Netanyahu y al gabinete de guerra, Miran dijo: “Aproben cualquier acuerdo, cualquier acuerdo, que sea factible. Les imploro una petición: tomen la decisión ahora”.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, el principal organismo que representa a las familias de los 133 rehenes que aún se encuentran detenidos en Gaza, reaccionó al video diciendo que las señales de vida eran prueba de la necesidad de que el gobierno “haga todo lo posible para aprobar un acuerdo”. devolver a los rehenes antes del Día de la Independencia: que los vivos sean rehabilitados y que los asesinados sean enterrados con dignidad”.

El Día de la Independencia se celebrará este año el 14 de mayo.

Un grupo separado que dice representar a unas 20 familias de rehenes emitió una declaración más dura, sosteniendo que el gobierno ahora tenía que tomar una decisión difícil entre devolver a los rehenes y continuar la guerra contra Hamas.

En una declaración a los medios de comunicación desde Tel Aviv, el grupo acusó que la presión militar, que según el gobierno era el mejor camino para traer a sus seres queridos a casa, había fracasado.

“Si la única manera de llegar a un acuerdo integral sobre rehenes es poner fin a la guerra, acepten pagar el precio: poner fin a la guerra para devolver a los rehenes a casa”, dijeron.

“El Estado de Israel debe elegir: rehenes o guerra. La entrada en Rafah provocará más asesinatos de rehenes en cautiverio o conducirá a su muerte en la guerra. Entrar en Rafah será otra forma de morir para los secuestrados. Israel debe optar por devolver a los rehenes”, añade el comunicado.

Las familias también pidieron a los miembros del gabinete de guerra Benny Gantz y Gadi Eisenkot (cuyo partido Unidad Nacional se unió a un gobierno de emergencia unos días después de que comenzara la guerra) a buscar reemplazar a Netanyahu, argumentando que sus esfuerzos por influir en el gobierno para llegar a un acuerdo habían sido tan malos. fracasó por mucho.

Se cree que 129 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, y no todos están vivos. Hamás también ha retenido los cuerpos de los soldados caídos de las FDI Oron Shaul y Hadar Goldin desde 2014, así como de dos civiles israelíes, Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes se cree que están vivos después de ingresar a la Franja por su propia voluntad en 2014 y 2015 respectivamente.

La conexión Rafah-rehenes

Netanyahu lleva meses prometiendo una inminente ofensiva militar en Rafah, lugar donde se cree que la mayoría de los rehenes restantes están retenidos bajo tierra y donde se esconden los líderes de Hamas, pero también donde se refugian más de un millón de habitantes de Gaza como resultado de la devastación provocada por la guerra al resto de la Franja. Israel ha asegurado a Estados Unidos que primero trabajará para evacuar de forma segura a los civiles.

Ha habido una intensa presión internacional sobre Israel para que no entre en Rafah. Sin embargo, el puesto de Netanyahu podría estar en juego si no se lanza uno. Los líderes de la coalición de extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, cuyos partidos son esenciales para la mayoría parlamentaria de Netanyahu, han presionado durante mucho tiempo para que se intensifique la presión militar sobre Hamás, argumentando que el primer ministro los está marginando.

Según Kan News, el viernes, Smotrich y Ben Gvir amenazaron durante una reunión del gabinete de seguridad de alto nivel que si se cancelaba la ofensiva de Rafah, podrían echar al gobierno. La emisora ​​citó fuentes anónimas del gabinete de seguridad.

Las noticias del Canal 12 informaron el sábado que Smotrich y Ben Gvir también se oponen a los últimos términos israelíes, transmitidos a Hamás, para un acuerdo de liberación de rehenes.

Smotrich lo insinuó públicamente el viernes, escribiendo en X: “Sr. Primer Ministro, esto debería quedar muy claro: ¡usted no tiene un mandato para esto! La capitulación ante los nazis no aparece en los principios básicos de nuestro gobierno”.

Sin embargo, mientras continúan las intensas conversaciones mediadas por Egipto sobre el posible acuerdo de rehenes, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, dijo el sábado al canal de noticias del Canal 12 que si se llega a un acuerdo, Israel retrasará una operación en Rafah.

Según se informa, Israel ha indicado que seguirá adelante con la ofensiva si Hamás retrasa su respuesta o rechaza la última oferta.

“La liberación de los rehenes es la máxima prioridad para nosotros”, afirmó Katz durante la entrevista. Cuando se le preguntó si eso incluía posponer la operación planeada para eliminar los batallones de Hamás en Rafah, Katz respondió: “Sí”. Continuó diciendo: “Si hay un acuerdo, suspenderemos la operación”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, reiteró el sábado por la noche su compromiso de proporcionar al gobierno los votos que necesita para aprobar un acuerdo de rehenes si Ben Gvir y Bezalel Smotrich sacaran a sus partidos de la coalición de Netanyhu y se opusieran a ella.

“Hay una mayoría entre el pueblo y en la Knesset para llegar a un acuerdo, y si necesitan deshacerse de Ben Gvir y Smotrich, les daré 24 votos en el gobierno”, escribió Lapid en X, antes Twitter, refiriéndose al número de escaños parlamentarios que ocupa su partido Yesh Atid. “Debemos traer [a los rehenes] a casa”.

La propuesta israelí reportada

Según informes del viernes sobre la última propuesta de Israel, Israel espera que Hamás libere a 33 rehenes vivos que cumplen con la llamada designación humanitaria (es decir, mujeres, niños, hombres mayores de 50 años y enfermos), mientras que Hamás afirma tener sólo 20 rehenes que cumplir con esa designación.

Un informe del Canal 12 del sábado añadió, sin citar una fuente y sin dar más detalles, que una tregua que acompaña a la guerra de Israel contra Hamas en Gaza duraría un día más por cada rehén adicional liberado. No estaba claro cómo se relacionaría esto con los informes de las últimas semanas de que la primera fase del acuerdo prevería una tregua de 42 días.

El informe también dijo que los términos que se transmitieron preverían una fase posterior de negociaciones, en la que se discutiría el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes adicionales. Destacó que Israel no tendría que comprometerse a poner fin a la guerra como condición para la liberación inicial de los 33 rehenes “humanitarios”.

Desde el acuerdo de noviembre, Hamas ha condicionado la liberación de más rehenes a que Israel ponga fin a la guerra, una exigencia que Netanyahu ha rechazado por considerarla delirante.

En respuesta al informe televisivo, un alto funcionario israelí dijo a The Times of Israel el sábado que “Israel no aceptó el fin de la guerra, la retirada de la Franja ni otras demandas que presentó Hamás.

“Israel no aceptó las demandas egipcias y presentó sus propias condiciones para un acuerdo”, dijo el funcionario, sin extenderse sobre esos términos.

Israel espera una respuesta de Hamás en las próximas 48 horas a sus últimas propuestas, informó el sábado por la noche el Canal 12.

Horas antes, un alto funcionario de Hamás dijo que el grupo terrorista estaba revisando la nueva propuesta israelí.

“Hoy, el movimiento Hamás recibió la respuesta oficial de la ocupación sionista a la posición del movimiento, que fue entregada a los mediadores egipcios y qataríes el 13 de abril”, dijo en un comunicado Khalil Al-Hayya, jefe adjunto del brazo político de Hamás en Gaza.

“El movimiento estudiará esta propuesta y una vez finalizado su estudio presentará su respuesta”, dijo.

El funcionario no dio detalles sobre la oferta de Israel, pero dijo que era en respuesta a una propuesta de Hamás hace dos semanas.

Más tarde, un alto funcionario de Hamas dijo a la estación de noticias libanesa pro-Hezbollah al-Mayadeen que el grupo terrorista ve pocas posibilidades de aceptar la reciente oferta israelí sin “enmiendas fundamentales”.

“La propuesta israelí que se presentó no refleja un cambio fundamental en la posición israelí. No da respuestas claras a la cuestión de la retirada [de Gaza] y un alto el fuego total”, dijo el funcionario, sin dar detalles sobre la propuesta.

Mientras tanto, un alto funcionario qatarí afirmó el sábado que tanto Israel como Hamás carecen de compromiso para llegar a un acuerdo, lamentando que el reino del Golfo y principal mediador en las conversaciones sobre rehenes se haya convertido, tras varios meses de conversaciones fallidas, en “el saco de boxeo para quienes intentan proteger su futuro político”.

Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro del país, dijo a Haaretz que “cada vez que nos acercamos a un acuerdo, hay sabotaje… de ambas partes”.

Fuente: The Times of Israel

