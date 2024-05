“La independencia para realizar el decreto de las generaciones: ¡nunca más!” PM Benjamín Netanyahu

Declaraciones del Primer Ministro Benjamín Netanyahu en la ceremonia de encendido de la antorcha del 76º Día de la Independencia del Estado de Israel (filmadas con antelación):

“Queridos ciudadanos de Israel,

Hace 76 años, en la Guerra de Independencia, estábamos solos. Pocos contra muchos. Cinco ejércitos árabes invadieron nuestro territorio para eliminar al país que acababa de nacer. Éramos pobres en armas, casi sin medios. Pero teníamos un arma secreta: el espíritu de los tiempos, la fuerza vital de un pueblo antiguo que se niega a morir. Un pueblo que se eleva por encima de quienes buscan su alma. Como dice el salmista: “No moriré porque viviré”.

Gracias a este espíritu vencimos a nuestros enemigos y aseguramos nuestra existencia. Hoy somos infinitamente más fuertes. Pero el deseo de destruirnos no ha desaparecido, sigue aquí. Lo vimos este año el 7 de octubre.

Este no es un Día de la Independencia cualquiera. La guerra continúa. Nos fue impuesta en un día negro de una terrible masacre. Muchos de nuestros hermanos y hermanas siguen recluidos en los sótanos de Hamás. Sus familias están sufriendo terriblemente. Los llevaremos a todos a casa: tanto la vida como los espacios.

Los residentes del sur y del norte siguen siendo evacuados de sus hogares debido a la guerra. Los devolveremos sanos y salvos a sus asentamientos. Nuestros mejores guerreros cayeron en heroicas batallas. Las familias de los caídos están atormentadas por el dolor de una pérdida irreparable. Nuestros heridos afrontan sus heridas de batalla con una nobleza de espíritu incomparable. Abrazo a todos con amor. Deseo una recuperación total a nuestros heridos.

Cuando me encuentro con muchos de ellos y también con muchas de las familias de los caídos, me dicen: ‘Nuestros héroes no cayeron en vano’, ‘Nuestros héroes no fueron heridos en vano’. “Continúen hasta el final, continúen hasta que los monstruos de Hamás sean eliminados”. Y les prometo que así es como lo haremos.

Aunque este no es un día de independencia normal, es una oportunidad especial para comprender el significado de nuestra independencia.

La independencia para ser un pueblo libre en nuestro país.

La independencia para protegernos por nuestra cuenta.

La independencia para realizar el decreto de las generaciones: ¡nunca más!

Hacemos todo esto juntos, solo juntos. Así como nuestros heroicos soldados luchan juntos, hombro con hombro, en un tanque, en un APC, en túneles, en aviones, en barcos. En el momento de la verdad, todo un país se movilizó. Qué generación tan maravillosa tenemos. los héroes de la victoria.

Las antorchas que encenderemos esta noche arrojarán una gran luz sobre el esplendor de nuestro país. Escriben en letras de fuego la maravillosa historia de nuestro pueblo. Levantamos un milagro y una vela en honor a este pueblo.

En honor a los israelíes que corren el peligro para salvarse unos a otros.

En honor a los soldados, los comandantes, los policías, las mujeres y los miembros de las fuerzas de seguridad, todos ellos agregaron nuevos eslabones a la cadena de heroísmo de los defensores de nuestra nación.

En honor a los guerreros drusos, cristianos, musulmanes, beduinos y circasianos. Todos somos israelíes orgullosos. ¡Somos hermanos!

En honor a los dedicados servidores de la reserva, que quieren luchar hasta la victoria.

En honor a las familias del frente interno, que son un sólido apoyo para los niños y niñas del frente.

En honor a las organizaciones de rescate y emergencia que salvaron tantas vidas.

En honor a los miles de ciudadanos que acuden por miles al funeral de un solo soldado.

En honor a los voluntarios que envuelven con amor a los soldados de las FDI.

En honor a nuestros hermanos y hermanas en la diáspora y en honor a nuestros amigos no judíos que están junto a nosotros en un frente con la cabeza en alto contra el odio a Israel.

En honor a nuestro querido pueblo, “El cachorro se despertará y se erguirá como un león y se levantará el pueblo de Israel ”.

¡Y para la gloria del Estado de Israel!”

