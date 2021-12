La fake news de la Aliáh- Entrevista a Yigal Palmor

No es nuevo que algunos medios no chequean la información. En los últimos días aparecieron títulos como, “aumentó el 50% el número de argentinos en Israel”. La información, aunque absurda no era cuestionada por nadie.

La población estimada de argentinos residentes en Israel se estima en 90.000. Eso significaría que unos 45.000 se abrían establecido casi en un éxodo masivo y un puente aéreo.

Para conocer la verdad, Radio Jai dialogó con Yigal Palmor, ex vocero de la agencia judía y su actual director de relaciones internacionales quien precisó los números exactos de inmigrantes. Tan solo son unos cuantos centenares han llegado de Argentina. El referente pormenorizó la Aliáh de los distintos países. Se ve una tendencia al aumento de la Aliáh pero nada dramático desde todos los países, entre otros, entendiendo las enormes posibilidades de desarrollo, crecimiento personal, familiar y profesional que brinda el Estado Judío.

El director de relaciones internacionales de la Agencia Judía también se refirió a la incertidumbre respecto de la elección del nuevo presidente de la agencia judía cargo que quedó vacante luego de la designación de Isaac Herzog ( ex titular de la entidad) como presidente del Estado. La verdad es que nadie sabe nada, el gobierno debería presentar un candidato, hay otros que ya se postularon y se entrevistaron con el comité electoral. Los profesionales seguimos trabajando. Es posible que en Febrero cuando hay una nueva reunión pueda resolverse este tema, señaló Palmor

Le compartimos la entrevista completa.

