Jefe de UNRWA en Gaza destituido por decir que ataques de las FDI fueron «precisos»

El jefe de la misión de la agencia de refugiados palestinos de la ONU en Gaza fue retirado de su cargo luego de un alboroto en el enclave costero después de que dijo a la televisión israelí que los ataques de las FDI durante la guerra de 11 días del mes pasado parecían ser “precisos” y “sofisticados”.

Matthias Schmale, junto con su adjunto David de Bold, abandonaron el enclave costero dirigido por Hamas el miércoles, según el Canal 12, la red a la que el director de UNRWA hizo los comentarios originales el mes pasado. La entrevista dio lugar a acusaciones de los gobernantes de Gaza, Hamas, de que estaba exonerando a Israel por la muerte de civiles palestinos, lo que llevó a Schmale a disculparse.

Un portavoz de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas le dijo al Canal 12 que Schmale había sido llamado de regreso a Jerusalén para consultas y había decidido tomar una licencia prolongada.

De Bold también fue considerado persona non grata por Hamas, según los medios palestinos, que dijeron que el grupo terrorista exigía que tanto él como Schmale fueran despedidos.

El portavoz de la UNRWA dijo al Canal 12 que De Bold continuaría su trabajo de forma remota desde Jerusalén y que la comisionada general adjunta Leni Stenseth dirigiría la oficina de Gaza en el lugar en el ínterin.

Una protesta programada frente a la sede de la UNRWA para el miércoles fue cancelada luego de la partida de Schmale.

En la entrevista del 23 de mayo, se le preguntó a Schmale sobre la afirmación de las FDI de que sus ataques militares eran muy precisos. Él respondió: “No soy un experto militar, pero no lo discutiría. También tengo la impresión de que hay una gran sofisticación en la forma en que el ejército israelí atacó durante los últimos 11 días ”.

También dijo que actualmente no había escasez de alimentos, medicinas o agua en Gaza ya que Israel había reabierto los cruces.

En la entrevista, Schmale dijo que a pesar de su precisión, los ataques en el último conflicto fueron mucho más “viciosos” que en la guerra de 2014.

