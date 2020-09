Haya Oridi: la primera bombera árabe-israelí

El sueño de una niña se volvió realidad. Cuando terminó la secundaria, se presentó en una central de bomberos para hacer el curso. Le dieron el sí, y ahora se convertirá en la primera y única mujer árabe del Servicio de Fuego y Rescate de Israel.

Con tan solo 19 años, se la ve segura con su decisión. Ingresa a la estación de bomberos de la ciudad de Hadera como si fuese que trabaja allí desde hace mucho tiempo. En pocas semanas finalizará el curso y se convertirá en la única bombera árabe en Israel.

La joven nació en el pueblo de Kafr Qara, a 35 kilómetros de Haifa, y asistió a la escuela secundaria de Nazaret. La razón por la que le llamó la atención el hecho de ser bombera, fue la valentía del personaje de animación británico “Sam, el bombero”. Si bien alienta a muchos chicos a seguir sus pasos y su oficio, con el paso del tiempo, muchos cambian de opinión. Pero en el caso de Oridi, no fue así.

“Desde los 15 años sueño con ser bombera y pienso la manera de hacerlo”, expresó. También agregó: “Es un área que me gusta, es un trabajo interesante y lo principal es que salva vidas”.

Además contó: “Hace poco más de un mes fui a la estación de bomberos de Hadera y les dije que quería trabajar allí. Me alegré mucho cuando me aceptaron y me sumaron a un curso que acababa de abrir”.

Para Oridi, el curso que está realizando no le resulta para nada difícil. Es más, expresa sus ganas de terminar de aprender todo y salir ya a trabajar. Sin embargo, no está sola: confirmó que tiene todo el apoyo de sus padres y que la alientan a salvar vidas.

El suboficial Yossi Deklo, comandante de la estación de bomberos de Hadera, declaró: “Haya se encuentra próxima a completar el curso. A causa de la pandemia el número de participantes esta vez fue menor, y fue un gusto recibirla. Ella estudia teoría de incendios, seguridad, protocolos de operaciones y más. Cuando termine, recibirá equipo personal y estará disponible para todos los eventos operativos en el área de la estación”.

A su vez, el oficial Hezi Levi, comandante del Distrito Costero del Servicio de Fuego y Rescate de Israel, también halago a la joven aprendiz. Dijo que “es un orgullo” el hecho de que sea la única mujer bombero en pertenecer al sector árabe y que se una al resto de los voluntarios.

