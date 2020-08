Un programa empodera a niñas israelíes para que se abran paso en una industria dominada por hombres

Después de la enésima vez que entró a una habitación para descubrir que, como siempre, era la única mujer presente, Neta Blum se dio cuenta de que debía actuar. Y así nació el programa At (en hebreo es “tú” en femenino) que anima a las jóvenes de todo Israel a seguir carreras en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Blum, y unas 250 de las líderes tecnológicas del país, incluidas representantes de Google, Microsoft y Cybereason, visitan escuelas secundarias en todo el país y explican a las niñas por qué una carrera exitosa en tecnología está abierta para ellas al igual que para los niños. Y al mismo tiempo convirtiéndose en “mujeres modelo” a seguir y en pruebas vivientes de sus afirmaciones.

Para las chicas jóvenes, es difícil encontrar un modelo a seguir más impresionante que Blum, quien a los 27 años no solo fundó At, sino que también dirige el Departamento de Tecnologías de Vuelo del Ministerio de Defensa en la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa, la primera mujer y quizás la más joven que alguna vez logró estar en esta posición. De hecho, Blum es la única empleada entre las docenas que trabajan en el Departamento de Tecnologías de Vuelo. Y simultáneamente está realizando una carrera como estudiante de Technion Ph.D. en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial.

Nacida en Israel, creció en Maryland, siendo hija de un padre profesor y una madre médica, antes de regresar a Israel a los 17 años y asistir al programa de excelencia de Brakim, una iniciativa conjunta del Technion y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que combina una licenciatura y una maestría en ingeniería mecánica en solo cuatro años, con el servicio militar. Ella fue la única mujer en una clase de 20 que comenzó el programa Brakim, con solo la mitad de la clase, incluida Blum, que finalmente completó el arduo curso.

“Siempre fui la única mujer en la clase y tuve que trazar un nuevo camino para que otras mujeres siguieran mis pasos. Comprendí que es un problema si siempre soy la única mujer en una habitación y que tengo la responsabilidad de cambiar eso”, dijo Blum, quien también fue nombrada en la lista de Forbes Israel “30 Under 30” a principios de este año, le dijo a CTech. “Así que comencé a ir a las escuelas para hablar con los estudiantes sobre mi recorrido. Y cuando les hablé sobre tecnología y cosas como ingeniería mecánica, pude ver chipas en sus ojos y lo desesperados que estaban por aprender más sobre estos nuevos campos. Una estudiante se me acercó al final de la charla para preguntarme cómo podía ser como yo, eso significa muchísimo para mí”.

La investigación de Ph.D. de Blum se centra en explorar cómo funciona el principio de Saint-Venant (SVP), un principio de la mecánica estructural que examina la distribución de esfuerzos de las fuerzas sobre los materiales elásticos, en los tejidos biológicos blandos. Antes de unirse al Ministerio de Defensa, Blum sirvió en la Fuerza Aérea de las FDI como investigador de accidentes de aviación.

“Mientras estaba analizando los accidentes de vuelo entendí que el cuerpo humano también tiene fallas y defectos y eso es lo que me llevó a hacer mi doctorado en el Technion. Ahora estoy examinando una teoría del mundo de los vuelos relacionada con los defectos en los aviones y comprobando si también se aplica a fallas y enfermedades en el cuerpo humano”, explicó.

Blum no cree que sea una obligación estudiar ciencias a un alto nivel, pero insiste en que estas chicas deben saber que tienen las puertas abiertas para hacerlo y no deben tener miedo de aceptar el desafío, aunque sean las únicas estudiantes femeninas.

“Las niñas no tienen suficientes modelos a seguir, así que cuando ven a alguien que ya lo hizo y tuvo éxito, entienden que ellas también pueden hacerlo. Las mujeres son el 50% de la población, pero no están representadas en los puestos de alta dirección en todos los sectores, incluida la tecnología. Estoy tratando de cambiar eso en el mundo de la tecnología, que está cerca de mi corazón “, dijo Blum. “El proceso comienza desde el primer día, cuando los bebés varones reciben un “Lego” para jugar y las niñas reciben “Barbies”. También es evidente en el hecho de que muchos padres les dicen a los niños que encuentren una manera de superar las dificultades cuando las encuentran, mientras que a las niñas se les permite para darse por vencidas. Tenemos que decirles a las niñas que si ven un desafío deben hacerlo y no deben tener miedo de correr riesgos de la misma manera que les diríamos a los niños “.

Blum agregó que cuando las niñas le preguntan qué deben hacer para seguir su camino, les explica que además de trabajar muy duro, también deben desarrollar intereses adicionales, siendo la propia Blum muy activa en los deportes y la música.

“Para mí, este es un programa nacional”, dijo sobre At. “Intento visitar todas las escuelas que puedo en todo el país. Debido a COVID-19, ahora estamos dando conferencias sobre Zoom y eso nos ha permitido llegar a muchas más niñas. Me reúno con muchos municipios, escuelas y también estoy en contacto con el Ministerio de Educación. Todos quieren ser parte de esto y promover esta causa “.

El trabajo de Blum en el Ministerio de Defensa es en gran parte secreto, pero recientemente se reveló que su departamento, junto con Israel Aerospace Industries (IAI), produjo el primer vehículo aéreo no tripulado (UAV) impreso en 3D del país. El UAV SkysPrinter, que funciona eléctricamente y está hecho de 26 piezas impresas con metal, nailon, carbono y materiales complejos, ya tuvo un vuelo de prueba exitoso en diciembre de 2019.

“Siempre fue importante para mí estar en algún lugar donde pueda tener un impacto positivo en el mundo. Me despierto todas las mañanas con una misión y sé que lo que estoy haciendo es, en última instancia, proteger a los ciudadanos israelíes”, dijo Blum.

“Yo tuve la ventaja de crecer en un hogar académico con un padre que es profesor y una madre que es doctora”, agregó Blum. “Mis dos hermanas también estudiaron en Technion, pero no todo el mundo tiene este privilegio. Tuve suerte, pero ¿qué pasa con las demás? Para mí es muy importante transmitir el mensaje de que todo es posible para todas las jóvenes del país que no tienen tanta suerte”.

Con información de YNET.