El jefe del Mossad se perfila para ser primer ministro después de Gantz

Si bien el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, aún no ha terminado de sellar su acuerdo con Benny Gantz, es un hecho que durante los proximos tres años marcarán el rumbo de la politica israelí. Sin embargo, la fila para suceder al líder del partido Resilisencia de Israel ya empieza a formarse y Yossi Cohen, actual director del Mossad, podría estar entre los primeros aspirantes al puesto.

¿Qué hace a Cohen diferente de otros directores del Mossad? ¿Y por qué tendría la oportunidad de liderar el país algún día?

Los exjefes del Mossad, Isser Harel, Meir Amit y Danny Yatom llegaron a la Knesset. Amit incluso sirvió brevemente en puestos ministeriales menores. Pero ninguno de ellos, ni otros jefes del Mossad que fueron mucho más privados durante y después de sus años en el servicio secreto, tuvieron una oportunidad seria de liderar el país.

Pero Cohen es diferente.

Primero, tiene reconocimiento de nombre.

Tanto él como el Primer Ministro han hecho que los actos del Mossad bajo su reinado sean más públicos de lo que fueron bajo cualquier director anterior.

Todos los israelíes, ya sea que sigan cuidadosamente la seguridad nacional y el mundo de los espías o no, ya saben que Cohen planeó y realizó dos operaciones de proporciones históricas.

El primero fue la apropiación por parte de la agencia de los secretos nucleares de Irán del corazón de Teherán en enero de 2018; el segundo es su liderazgo para llevar equipos médicos a Israel para combatir la crisis del coronavirus.

Traer los secretos de Irán a Israel llevó a los Estados Unidos, para bien o para mal, a retirarse del acuerdo con Irán y alteró la discusión que la República Islámica estaba teniendo con la UE y la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre si estaba ocultando aspectos de su programa nuclear.

Diez millones de máscaras y hasta cuatro millones de kits de prueba que llegan a Israel a gran velocidad, sin mencionar los ventiladores y otros artículos, son números imposibles de perder.

¿Por qué Netanyahu le permitió a Cohen tal exposición?

Lo dejó muy claro.

En una entrevista, hizo saber que las dos mejores personas para sucederle cuando se retire no eran ninguno de sus ministros actuales, sino Cohen o el embajador de los Estados Unidos, Ron Dermer.

Además de las operaciones bien conocidas anteriormente, se han comenzado a filtrar detalles de las otras operaciones de estilo militar de Cohen y los asesinatos de los principales científicos del terrorismo, así como su participación aún no revelada completamente, en la eliminación de Qasem Soleimani, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Jefe de la fuerza (esto según NBC, Avigdor Liberman e información conocida por The Jerusalem Post). Estos detalles continuarán siendo revelados para cuando entre en la arena política.

Además, su papel en la apertura de oportunidades diplomáticas con los sauditas y otros países del Golfo, así como con Sudán, se ha filtrado poco a poco a lo largo de los años, y más de eso se filtrará en el futuro también.

Así que tiene experiencia en seguridad y diplomacia cubierta en su currículum.

Muchos jefes del Mossad también podrían haber tenido más oportunidades políticas, pero quedaron marginados por los escándalos. Tuvieron operaciones que salieron mal y estallaron a la vista del público, algo que a menudo es un aspecto inevitable de ejecutar una red de espías de alto riesgo.

La estrella de Cohen aún puede atenuarse si se ve envuelto por una futura operación fallida que se hace pública.

Pero hasta la fecha, después de más de tres de su mandato de al menos cinco años, ha logrado mantener sus manos públicamente limpias.

También existe el factor personal del propio Cohen.

A los jefes del Mossad en la línea de Shabtai Shavit, Efrayim Halevy y Tamir Pardo, no solo les gustó su privacidad, sino que se mostraron mucho más docentes en lugar de exudar el carisma político necesario para conquistar al público en general.

Tanto en su apariencia física cuidadosamente elaborada como en sus habilidades de presentación, Cohen tiene un carisma palpable y un don para poder persuadir, ya sea para reclutar agentes o para persuadir al público.

Según los informes, Amit tenía este tipo de carisma. Pero sus hazañas fueron menos públicas y no tenía un Primer Ministro que le diera una exposición inigualable a la prensa gratuita.

Dagan tiene este carisma. Sin embargo, estaba enfermo y falleció antes de unirse al juego, además de haber tenido una importante misión embarazosa en Dubai en 2010.

Otro aspecto clave puede ser que las opiniones políticas de Cohen se inclinan hacia la derecha.

Los ex jefes del Mossad más recientes estaban en el centro-izquierda. Fueron apreciados por ayudar a construir la seguridad genuina de los partidos de centroizquierda. Pero la derecha podría sentirse más cómoda con un ex jefe de espías como su líder de una manera que muchos de la izquierda no podrían .

Algunos de la izquierda pueden querer que las FDI eliminen a los terroristas, pero es posible que no quieran que el gerente de esas operaciones dirija el país.

Cohen aún debe terminar su mandato y tener un período de reflexión.

Pero con solo 58 años, aún puede estar en sus 60 años y en plena forma cuando sea elegible.

Si nadie más ha tomado el manto de Netanyahu a la derecha en ese momento, Cohen puede obtener una oportunidad para poner al Mossad en el mapa político de una nueva manera, más allá de lo que el país ha visto hasta ahora.

