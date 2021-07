Prof. Hezi Levy, ex Director General del Ministerio de Salud: “El brote continúa; se está considerando una tercera vacuna en octubre”

El director general saliente del Ministerio de Salud, el profesor Hezi Levy, declaró a la prensa israelí hoy que “hay un brote de Corona, pero no es una ola y no hay que asustarse”. Levy dijo, sin embargo, que el ministerio está considerando nuevas restricciones tras el aumento de la morbilidad, la posibilidad de comenzar a vacunar en una tercera dosis a partir del próximo mes de octubre, al menos la población en riesgo. “Vemos que el brote continúa, pero no hay duda de que la situación es diferente a la ola anterior por lo que no digo que estemos en una crisis y debamos tener miedo, pero en la oficina estamos preocupados por la tendencia. Estábamos casi 0 o 1 gravemente enfermos al día y recientemente hemos visto un aumento de 4 a 3 pacientes al día, lo que no es una gran diferencia.

“Aunque las personas críticamente enfermas tienen 60 años y más, pero incluso entre los vacunados hay contagios, no se puede ignorar esta situación y decir que no pasó nada. Todavía hay muchos niños y adolescentes que no están inoculados y pueden contagiarse y aún hay 200.000 adultos que no están vacunados. Es cierto, la morbilidad no es grave entre los pacientes y no es en grandes cantidades, no eleva el nivel de carga todavía en las salas de hospital, pero deberíamos estar preocupados y ver cómo contener antes de que se salga de control. Ha habido una disminución en la morbilidad que está comenzando a aumentar nuevamente, ya ve lo que está sucediendo en el Reino Unido con la misma cepa Delta “, agregó.

Levy dijo que todavía no hay una decisión sobre otras medidas más allá de las ya implementadas, como implementar las mascarillas en espacios cerrados. “Por supuesto, las restricciones pueden incluir volver el pasaporte verde en eventos con niños. Continuaremos discutiendo esto hoy y mañana”.

El ex director general dijo que no cree que la cancelación del pasaporte verde haya sido un error. “El manejo de la pandemia incluye tomar riesgos calculados, lo que se puede hacer y lo que es correcto hacer. Si bien eliminamosel pasaporte verde y las mascarillas, hubo una morbilidad muy baja de 5-4 pacientes por día con una tasa baja verificada y una tasa de infección por debajo de 0,6 % .

Levy abordó el tema de las vacunas y dijo que los profesionales hablaron de una tercera orden de vacunación para fin de año o principios del próximo, con el objetivo de quizás llegar a una situación en la que producirían vacunas más adecuadas. “Resulta que el mundo está considerando una tendencia de llevar la tercera dosis alrededor de octubre, o algo así, así que dije que aprenderemos del mundo y también podemos tomar este camino, al menos la población mayor en riesgo. Son cosas dinámicas que se miden todo el tiempo. Con toda la precaución necesaria, podemos empezar a vacunar otra dosis antes de fin de año, en octubre”.

También comentó sobre la posibilidad de que las vacunas que se compraron se desechen porque están vencidas: “Cuando compras vacunas donde hay escasez en el mundo, falta de producción y afluencia, compras con cierto grado de riesgo”.

Con respecto al aeropuerto de Ben Gurion dijo: “Estamos haciendo mucho para aumentar el servicio y la comodidad de quienes ingresan al país y al mismo tiempo cerramos una laguna jurídica. En este momento se está instalando una nueva carpa junto a la carpa existente que dará otras 50-40 estaciones de prueba. El tiempo transcurrido desde la prueba hasta la notificación a los infectados también ha aumentado la aplicación de la ley entre los que fueron a los países a los que se prohibió viajar, los países rojos y la aplicación de la ley entre los repatriados, pero la aplicación del aislamiento es fundamental y comienza en la mente de los cada uno de nosotros”.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai