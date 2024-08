Blinken confirma que Netanyahu acepta la propuesta de acuerdo de EE.UU. y dice que Hamás ahora debe hacer lo mismo

El principal diplomático estadounidense pretende finalizar los términos en una cumbre a finales de esta semana; no especificará cómo se manejará la demanda del primer ministro de una presencia continua de las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera entre Gaza y Egipto en la oferta de transición.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presionó el lunes a Hamás para que respalde la última propuesta estadounidense de un acuerdo de rehenes, mientras Washington intensifica sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo que pueda poner fin a la guerra en Gaza.

En declaraciones a la prensa en Tel Aviv después de reunirse con los líderes políticos y militares de Israel, Blinken dijo que había tenido una “reunión muy constructiva” con el primer ministro Benjamin Netanyahu más temprano ese día. Al final de esa reunión, Netanyahu emitió una declaración respaldando la nueva propuesta estadounidense.

Blinken destacó que el primer ministro “me confirmó que Israel acepta la propuesta de puente” ofrecida por EEUU la semana pasada en Doha “para tratar de salvar las brechas que siguen existiendo entre las partes”.

“Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo”, afirmó el secretario.

“El siguiente paso importante es que Hamás diga que sí”, repitió Blinken, “y luego, en los próximos días, que todos los negociadores expertos trabajen para llegar a entendimientos claros sobre la implementación del acuerdo”.

Sin embargo, respondiendo el lunes por la noche, el funcionario de Hamas Osama Hamdan dijo a Reuters que los comentarios de Blinken sobre la aceptación por parte de Netanyahu de una propuesta estadounidense actualizada “plantean muchas ambigüedades” porque “no es lo que se nos presentó, ni lo que acordamos”.

Hamdan dijo que Hamás, que estableció sus propios términos en una propuesta del 2 de julio , ya les dijo a los mediadores que “no necesitamos nuevas negociaciones de alto el fuego en Gaza; necesitamos acordar un mecanismo de implementación”. La propuesta de Hamás del 2 de julio, que Netanyahu rechazó, fue en sí misma una respuesta a una propuesta israelí hecha pública por el presidente estadounidense Joe Biden a fines de mayo.

Netanyahu informó a Blinken en su reunión de tres horas que enviaría a sus principales negociadores a una probable cumbre en El Cairo esta semana, dijo un funcionario israelí a The Times of Israel.

El equipo estará dirigido por el jefe del Mossad, David Barnea, el director del Shin Bet, Ronen Bar, y el hombre de rehenes de las FDI, Nitzan Alon.

Los tres participaron en las conversaciones del pasado jueves y viernes en la capital qatarí, Doha, al término de las cuales Estados Unidos presentó su propuesta de transición a Israel y la transmitió a Hamás, que no participó directamente en la cumbre.

Cuando se le preguntó si Netanyahu ha aceptado definitivamente un alto el fuego como parte del acuerdo, o si teme que el primer ministro pueda hacer nuevas demandas, Blinken dijo en la conferencia de prensa que la propuesta de transición refleja el acuerdo de alto el fuego “que el presidente Biden presentó al mundo en mayo, que está incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y que deja claro que este proceso se llevará a cabo en fases: el primer alto el fuego inicial en el transcurso de seis semanas, en el que se liberan rehenes, se intercambian prisioneros y comienzan las negociaciones sobre las condiciones necesarias para un alto el fuego duradero. Eso es lo que dice el acuerdo”.

La propuesta de transición, explicó, “era para tratar de cerrar algunas brechas o aclarar diferentes partes de este acuerdo que necesitaban aclaración”.

Una de las principales lagunas que Estados Unidos, Egipto y Qatar están intentando resolver es la relativa al despliegue de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo del corredor de Filadelfia, en la frontera entre Egipto y Gaza, en caso de que se llegue a un acuerdo. Netanyahu ha insistido en mantener la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel allí, una exigencia que Hamás rechaza.

Un funcionario israelí familiarizado con la reunión entre Netanyahu y Blinken dijo a The Times of Israel que “los estadounidenses no rechazaron la lógica estratégica de Israel”.

El funcionario enfatizó que Israel no puede abandonar la Ruta Filadelfia por completo porque “no podemos estar seguros de poder regresar” si y cuando sea necesario, debido a la presión internacional.

Estados Unidos acepta el enfoque de Israel sobre la Ruta Filadelfia, dijo el funcionario, y los esfuerzos continuarán esta semana para encontrar una solución que proteja los intereses de seguridad de Israel.

Cuando se le preguntó directamente sobre la posición de Netanyahu sobre el tema de Filadelfia y cómo se maneja en la propuesta puente, Blinken dijo a los periodistas que “no puede comentar sobre cuestiones específicas que quedan”.

Netanyahu ha estado exigiendo que cualquier acuerdo de tregua para los rehenes prevea una presencia permanente de las Fuerzas de Defensa de Israel a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza e incluya un mecanismo para impedir el regreso de los hombres armados de Hamás al norte de Gaza. También ha insistido en que Israel conserve el derecho a reanudar la batalla contra Hamás para lograr todos los objetivos declarados de la guerra: la liberación de todos los rehenes, la destrucción de Hamás y la prevención de que Gaza represente una futura amenaza terrorista para Israel. No está claro cómo la propuesta de Estados Unidos, que no ha sido publicada, pretende resolver estas cuestiones.

El Canal 12 informó el lunes por la noche que la propuesta estadounidense prevé “algún tipo” de presencia israelí continua en el Corredor Filadelfia. Sin embargo, añadió, los negociadores israelíes dijeron a Netanyahu en una reunión el domingo que esto no es aceptable para Hamás y que no habrá acuerdo si insiste en ello. Se dice que Netanyahu, en respuesta, les dijo que efectivamente no habrá acuerdo si Hamás no renuncia a su exigencia de una retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel de la zona fronteriza.

El sitio web Axios informó el lunes por la noche que cuando funcionarios israelíes, egipcios y estadounidenses se reunieron en El Cairo el domingo y el lunes para discutir el corredor de Filadelfia, los negociadores israelíes, por orden de Netanyahu, presentaron “un mapa que mostraba que Israel estaba reduciendo algunas de sus fuerzas pero desplegándolas a lo largo del corredor”. Los egipcios, según el informe, rechazaron ese plan.

Cuando se le preguntó si había escuchado directamente de Hamás sobre la propuesta estadounidense, que los funcionarios de Hamás han dicho que rechazan, Blinken dijo: “Obviamente, no escuchamos directamente de Hamás, pero tanto Egipto como Qatar están en contacto con Hamás”. Dijo que los líderes de Egipto y Qatar lo actualizarían sobre lo que estaban escuchando el martes. “No puedo especular sobre cuáles son exactamente las intenciones de Hamás. Hemos visto declaraciones públicas [de funcionarios de Hamás rechazando la propuesta], pero hemos visto declaraciones públicas antes que no reflejan completamente dónde se encuentra Hamás”.

Unas decenas de manifestantes se reunieron el lunes por la noche frente al hotel de Tel Aviv donde se alojaba Blinken, exigiéndole que obligara a Netanyahu a aceptar un acuerdo de rehenes.

En el interior, durante una reunión con las familias de los rehenes de Hamás que tienen ciudadanía estadounidense, Blinken dijo que Estados Unidos está convencido de que Netanyahu está realmente comprometido a llegar a un acuerdo esta vez, informó el Canal 12. Les dio la sensación de que se puede concretar un acuerdo en cuestión de días, según el informe.

“¿Y si vuelve a fanfarronear?”, le preguntó uno de los participantes a Blinken.

Se dice que se rió y dijo: “Lo sabremos. Tenemos una manera de medir si el primer ministro está comprometido con un acuerdo. Y esta vez nuestra evaluación es que lo está”.

También les habría dicho que hay una inmensa presión sobre el jefe de Hamás, Yahya Sinwar, para que acepte la propuesta de transición, incluso por parte de los mediadores qataríes y egipcios.

Después de sus conversaciones con Blinken, Netanyahu publicó una declaración en video diciendo que ambos tuvieron “una reunión muy buena e importante”.

Netanyahu dijo que apreciaba “la comprensión que Estados Unidos mostró hacia nuestros intereses de seguridad vitales, en medio de nuestros esfuerzos conjuntos para lograr la liberación de nuestros rehenes”.

“Quiero enfatizar los esfuerzos para liberar al máximo número de rehenes vivos, en la primera etapa del acuerdo”, agregó el primer ministro.

Blinken también se reunió con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y con el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, en Tel Aviv el lunes.

Según la oficina de Gallant, el ministro le dijo a Blinken que “el sistema de defensa de Israel está comprometido a seguir operando en Gaza hasta que se logren los objetivos de la guerra: el regreso de los rehenes y el desmantelamiento de Hamás”.

“El Ministro enfatizó la importancia de la continua presión militar ejercida por Israel sobre Hamas, junto con la necesidad de que Estados Unidos continúe ejerciendo presión política sobre Hamas, hasta que se logre un marco que permita el regreso de los rehenes a Israel”, dijo el comunicado israelí.

Durante su reunión con Blinken el lunes por la mañana, el presidente Isaac Herzog culpó directamente a Hamás por el fracaso en alcanzar un acuerdo sobre los rehenes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, a la izquierda, se reúne con el presidente Isaac Herzog, en Tel Aviv, el 19 de agosto de 2024. (Kevin Mohatt/Pool/Pool Photo via AP)

“La gente tiene que entender que todo empieza con la negativa de Hamás a avanzar”, afirmó Herzog.

Hablando después de Herzog, Blinken lo calificó como “un momento decisivo, probablemente el mejor, tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas”.

Sin embargo, no culpó a Hamás, como hizo más tarde ese mismo día: “Es hora de que se haga. También es hora de asegurarnos de que nadie tome medidas que puedan hacer descarrilar este proceso. Por lo tanto, estamos tratando de asegurarnos de que no haya una escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que de alguna manera puedan alejarnos de lograr este acuerdo o, en este sentido, que el conflicto se intensifique a otros lugares y con mayor intensidad”.

Está previsto que Blinken viaje a Egipto y Qatar el martes mientras presiona para celebrar una cumbre a finales de esta semana para intentar sellar un acuerdo.

“Hay un profundo sentido de urgencia para lograrlo”, dijo Blinken en su conferencia de prensa, y agregó que un acuerdo de alto el fuego con rehenes es “la mejor manera de asegurarnos de que el conflicto no se extienda, de que no veamos una escalada, de que realmente podamos desactivar algunos de los puntos de presión que vemos en toda la región y luego abrir perspectivas para tratar de construir una paz y una seguridad más duraderas para todos en todo el Medio Oriente”.

Blinken también dijo que Estados Unidos ha desplegado activos adicionales en la región recientemente “no para provocar una agresión sino más bien para disuadirla, para asegurarse de que no suceda” y “también para dejar en claro que si sucede, estamos completamente preparados para defender a Israel”.

