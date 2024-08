Blinken a Herzog: “Esta puede ser la última oportunidad para traer a los rehenes a casa”

El presidente israelí, Isaac Herzog, se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y subraya: “Nadie debe atacar a Israel ni interferir en nuestro claro e inherente derecho a la legítima defensa”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, se reunió el lunes por la mañana con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Tel Aviv. Herzog agradeció a Blinken por su visita, destacó la importancia de la amistad entre Estados Unidos e Israel y agregó que las frecuentes visitas de Blinken han hecho que los israelíes sientan que es “parte de nuestra nación”.

“En las últimas 24 horas hemos sido testigos de continuos ataques terroristas por parte de terroristas palestinos”, añadió. “Hemos sufrido la pérdida de Gidon Peri, un hombre de 38 años, padre de tres hijos, marido, amante de la música, que fue a trabajar a una fábrica y uno de sus compañeros de trabajo decidió asesinarlo, simplemente porque es judío e israelí. Una tragedia muy grande”.

“Anoche fuimos testigos de un supuesto gran ataque terrorista en Tel Aviv, que está bajo investigación, con un posible atacante suicida, y esta mañana nuestros soldados fueron atacados en Ya’ara (Ya’ara está en la frontera con Líbano) por terroristas de Hezbolá con drones, y hay información de que hemos sufrido posibles bajas.

“Así es como vivimos estos días”, subrayó. “Estamos rodeados de terror desde los cuatro puntos cardinales del mundo y contraatacamos como una nación fuerte y resistente, y esto también se refleja en la actitud de Hamás en las negociaciones para la liberación de nuestros rehenes. Porque hay que recordar la negativa, la negativa rotunda, y he seguido sus declaraciones al respecto durante meses. Al final, en el fondo, la gente tiene que entender que todo empieza con la negativa de Hamás a avanzar”.

“Simplemente, todavía tenemos muchas esperanzas de que podamos avanzar en las negociaciones que están llevando a cabo los mediadores”, dijo. “No hay mayor objetivo humanitario ni mayor causa humanitaria que traer de vuelta a nuestros rehenes a casa, ya que deberían haber regresado hace mucho tiempo. Queremos verlos de vuelta a casa lo antes posible. No hay mayor oración, ni mayor esperanza ni mayor esfuerzo para intentar todo lo posible para traerlos de vuelta a casa”.

Blinken también expresó su agradecimiento al presidente estadounidense Joe Biden por su apoyo a la guerra de Israel contra los representantes de Irán.

“Quiero agradecerle personalmente y quiero agradecerle al Presidente por mostrar y proyectar poder en esta región, ya que el mensaje debe ser claro: nadie debe atacar a Israel o interferir con nuestro claro e inherente derecho de legítima defensa”, concluyó.

Blinken respondió: “Esta es mi novena visita desde el 7 de octubre a Israel, a Oriente Medio. Este es un momento decisivo, probablemente el mejor, tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y una seguridad duraderas”.

“Estoy aquí como parte de un esfuerzo diplomático intensivo siguiendo las instrucciones del presidente Biden para intentar que este acuerdo llegue a buen puerto y, en última instancia, se logre. Es hora de que se haga. También es hora de asegurarnos de que nadie tome medidas que puedan hacer descarrilar este proceso”.

Blinken agregó que Estados Unidos está “buscando asegurarse de que no haya una escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que de alguna manera puedan alejarnos de lograr este acuerdo o, en ese sentido, escalar el conflicto a otros lugares y a una mayor intensidad”.

“Sé que estamos en un momento delicado en Israel. Estamos profundamente preocupados por la posibilidad de ataques provenientes de Irán, de Hezbolá y de otras fuentes, y como usted escuchó decir al Presidente, Estados Unidos está tomando medidas decisivas para desplegar fuerzas aquí, para disuadir cualquier ataque y, si es necesario, para defenderse de cualquier ataque. Pero el enfoque de mi visita está intensamente puesto en recuperar a los rehenes, en lograr el cese del fuego. Es hora de que todos lleguemos a un sí y no busquemos excusas para decir no”.

“Lamentamos las pérdidas que ha compartido el Presidente en las últimas 24 horas”, concluyó.

