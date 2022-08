“Un Irán nuclear implicaría el desarrollo de una carrera armamentística en Medio Oriente” – Carlos Gurovich

Carlos Gurovich, periodista de I24 News, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre las últimas noticias pertinentes al Estado hebreo.

Destacó que “Irán se comprometió a dar, hoy al final del día, su respuesta a la última propuesta del acuerdo nuclear”. Sin embargo, detalló que no existe demasiado optimismo con respecto al mismo dado a que aún si el régimen ayatolá acepta la propuesta, la misma “va a ser obviamente no mejor que la anterior” y por lo tanto no conseguirá ralentizar demasiado el programa nuclear persa. “El camino hacia el construir un artefacto nuclear en Irán ya tiene más de 25 años, no va a terminar por un acuerdo con las grandes potencias”, expresó Gurovich.

En la misma línea, el entrevistado resaltó que “un Irán nuclear implicaría el desarrollo de una carrera armamentística”, particularmente con Arabia Saudita. Aquello se vio reflejado en declaraciones del reino del Golfo, anunciado que si el régimen ayatolá consigue concretar su programa nuclear, los saudíes proseguirían a conseguir capacidades atómicas.

Por otro lado, Gurovich se refirió a una polémica desatada en el contexto del quincuagésimo aniversario del atentado perpetrado por terroristas de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) contra deportistas israelíes que se encontraban compitiendo en las olimpiadas de Munich de 1972. Desarrolló que por el aniversario, el gobierno de la región de Bavaria decidió hacer una acto de conmemoración, reconocer sus incapacidad y mala praxis cuando lidiaron con los terroristas en aquel momento, y otorgar un resarcimiento económico a los familiares de las víctimas. Sin embargo, “los familiares de las víctimas no están contentas con el monto que se les ofrece”, alegando que “no puede ser que la compensación por un evento terrorista que ocupa dos renglones en el diario local sea comparable al resarcimiento por un evento que trascendió más de cincuenta años y que tiene dimensiones internacionales”. En aquel contexto, las autoridades israelíes decidieron acompañar la “decisión de los familiares de no estar presentes en el acto de conmemoración de las víctimas”.

Gurovich, detalló que según su entendimiento “no es que hay mala intención del lado de los alemanes, ellos están encerrados en ser alemanes y la burocracia alemana es tan cuadrada, que no pueden salirse de ese cuadrada”.



Por último, se refirió a la complicada situación educativa en Israel, donde “el problema fundamental es que faltan más de cinco mil profesionales para cubrir todos los cargos” a tan solo dos semanas del inicio de las clases el 1 de septiembre. Detalló que “hay muchos maestros que se han retirado de la profesión […] porque ser maestro, en cualquier lugar del mundo y en Israel también, es muy desgastante y los ingresos no son acordes”.

Escuche la entrevista completa a Carlos Gurovich en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai