La llamada telefónica que llevó a Fuad Shukr al séptimo piso y los proyectiles que sacudieron el edificio en Beirut: informe

Según una investigación del Wall Street Journal, que también se basa en conversaciones con una fuente de Hezbollah, Israel aparentemente pudo penetrar la red de comunicación interna de la organización terrorista y, por lo tanto, logró la eliminación exacta de Shukr. El jefe de Gabinete no era conocido por muchos y sus vecinos lo describían como “fantasma”. Informe de N12

Fuad Shukr vive una vida secreta y sus vecinos lo llaman “fantasma”. Su nombre y su rostro eran desconocidos para muchos fuera de Hezbolá y, sin embargo, esto no impidió que Israel lo eliminara en respuesta al lanzamiento de cohetes que provocó la muerte de los niños en Majdal Shams. El Wall Street Journal publica hoy domingo una investigación exhaustiva sobre el hombre, su carácter y los momentos previos al asesinato que acercó a Oriente Medio a una guerra regional de la manera más dramática de los últimos tiempos.

Según la investigación, un inquilino pasó su último día en su oficina, en el segundo piso de un edificio residencial en Dahiya, al sur de Beirut. Según una fuente de Hezbollah, vivía en el séptimo piso del mismo edificio, aparentemente con el objetivo de reducir su tiempo al aire libre y la necesidad de moverse de un lugar a otro exponiéndolo al mismo tiempo.

Esa tarde, un inquilino recibió una llamada telefónica de alguien que le pidió que fuera a su apartamento de arriba. Pero entonces el impacto de los misiles sacudió el edificio, los proyectiles alcanzaron el apartamento y los tres pisos inferiores. Un inquilino murió en el acto y el Ministerio de Salud libanés informó que también murieron su esposa, otras dos mujeres y dos niños. Según funcionarios libaneses, 70 personas resultaron heridas en este ataque. En su obituario, Nasrallah dijo que habló con un inquilino unas horas antes de su muerte.

La fuente de Hezbollah que habló con el Wall Street Journal plantea la hipótesis de que el hombre que llamó al inquilino y lo llevó al séptimo piso, donde era más fácil dispararle, fue probablemente un hombre que logró irrumpir en la red de comunicación interna de Hezbollah. La organización terrorista continúa investigando el fallo de inteligencia junto con Irán, pero se cree que Israel pudo penetrar la red de comunicaciones a través de medios tecnológicos y no a través de personas que proporcionaron información.

Shukr estableció su posición en Hezbollah después de que la mayor parte de su vida perteneciera a la organización y fuera parte de su toma de decisiones, y especialmente en la conexión entre la organización e Irán, después de que ya en los años 80 se convirtiera en el vínculo entre las partes.

Carmit Valancy, investigadora principal del Instituto de Seguridad Nacional, habló sobre la importancia de Shukr para la organización Hezbollah: “La eliminación de Shukr y de objetivos de este tipo tiene un gran impacto en toda la organización Hezbollah, y en particular en sus capacidades operativas. Shukr Era una fuente de conocimiento y sabía cómo comunicarse con Nasrallah. Había un entendimiento entre ellos”.

Además de los numerosos ataques contra Israel de los que fue responsable, el último de los cuales fue el ataque asesino que mató a 12 niños en Majdal Shams, Shukar también tuvo una cuenta con Estados Unidos, que lo consideraba una figura central en el ataque a Israel. la mañana del 23 de octubre de 1983, en la que 241 soldados estadounidenses fueron asesinados por un camión bomba en el puesto de marines en Beirut. La Jihad Islámica asumió la responsabilidad del ataque, pero los estadounidenses admitieron más tarde que Shukr tuvo un papel clave en la ejecución y planificación del enorme ataque.

Shukr, que en realidad creció en la organización y estaba cerca de su liderazgo, fue visto como un “fantasma” durante mucho tiempo, y después del secuestro del vuelo 847 de TWA, pasó a la clandestinidad para evitar la eliminación. “La gente de Hezbollah que alcanza estos niveles mantiene una vida muy secreta”, dijo Hanin Ghader, investigador sobre Medio Oriente y experto en Hezbollah en Washington. “Se espera que no aparezcan en público, que no tomen fotografías y, ciertamente, que no aparezcan en los medios de comunicación de la comunidad chií”.

