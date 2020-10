Funcionarios de los EAU llegaron a Tel Aviv para una histórica firma de acuerdos bilaterales

En otro hito importante para las relaciones entre Israel y el Golfo, una delegación de altos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos llegó este martes a Tel Aviv para una serie de reuniones con sus homólogos israelíes.

Después de aterrizar, la delegación de los EAU, encabezada por los ministros de economía y finanzas y dos viceministros, firmó cuatro acuerdos bilaterales con Israel, incluido un acuerdo de exención de visa.

Durante la ceremonia de bienvenida del aeropuerto Ben-Gurion, Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos también anunciaron la creación de un fondo trilateral que busca fomentar la cooperación y la prosperidad regionales.

“Hoy estamos haciendo historia”, declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu minutos después de que el avión de Etihad aterrizara en Tel Aviv. “El entusiasmo por este acuerdo de paz entre nuestro pueblo es enorme. Es real, es amplio, es profundo y refleja el potencial que se realiza hoy”.

Netanyahu enumeró los cuatro acuerdos que Jerusalem y Abu Dhabi habían acordado firmar, incluso sobre aviación e impuestos, y prometieron que traerán muchos beneficios a la gente de ambos países, incluidos los vuelos directos regulares.

“La visita de una delegación de tan alto nivel de los Emiratos Árabes Unidos, y los acuerdos que estamos a punto de firmar, mostrarán a nuestros pueblos, la región y el mundo entero el beneficio de tener intercambios amistosos, pacíficos y normales”, dijo. “Creo que cada vez más gobiernos de Oriente Medio comprenden, como lo hacemos hoy aquí, que estamos mucho mejor trabajando juntos, como amigos”.

Judíos y árabes son todos descendientes del patriarca bíblico Abraham, continuó el primer ministro, “y es en su nombre que hemos designado esta histórica iniciativa de paz. En su espíritu, deseamos fomentar un Oriente Medio de coexistencia y cooperación, de entendimiento mutuo y respeto mutuo ”.

Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, por hacer posible el acercamiento entre Emiratos y Israel.

“Recordaremos este día, un glorioso día de paz”, declaró.

Netanyahu señaló que debido a las restricciones debidas a la pandemia de coronavirus, sus invitados emiratíes permanecerán en el aeropuerto y no podrán visitar el país. Los invitó a realizar una visita adicional una vez que se levanten las restricciones.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, representó a la administración estadounidense en la ceremonia. “El Acuerdo de Abraham estableció vínculos económicos directos entre dos de las economías más prósperas y avanzadas de Oriente Medio. Estos lazos crean una base tremenda para el crecimiento económico, las oportunidades, la innovación y la prosperidad ”, dijo.

“Con una mayor prosperidad económica viene una mayor seguridad. Junto con Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos comparten una perspectiva similar con respecto a las amenazas y oportunidades en la región”.

El ministro de Estado de Asuntos Financieros de los EAU, Obaid Humaid Al Tayer, dijo que se sentía honrado de estar en Israel para lo que llamó una “visita informativa y productiva para profundizar el entendimiento bilateral y capitalizar el liderazgo de ambos países y las grandes oportunidades que tenemos por delante”.

Al Tayer dijo que Jerusalem y Abu Dhabi han logrado un “progreso significativo” desde que firmaron los Acuerdos de Abraham en Washington el 15 de septiembre.

Durante la ceremonia de bienvenida, los representantes de los tres países anunciaron la creación de un fondo trilateral de $ 3 mil millones dedicado a aumentar la prosperidad en el Medio Oriente.

El llamado Fondo Abraham tendrá su sede en Jerusalém.

“La inversión de Abraham Fund contribuirá en gran medida a impulsar aún más el cambio histórico que estamos haciendo. Esta es una inversión en infraestructura. Es realmente una inversión en el futuro y en muchos proyectos”, dijo Netanyahu.

Este tratado de exención de visa, que debe ser ratificado por ambos países antes de entrar en vigor, es el primer acuerdo de este tipo de Israel con un país árabe.

“Estamos eximiendo de visas a nuestros ciudadanos. Esto ofrecerá un gran impulso para los negocios, el turismo y los contactos entre personas ”, dijo Netanyahu.

Además de la exención de visa, se firmaron acuerdos bilaterales en las áreas de aviación, protección de inversiones, ciencia y tecnología.

