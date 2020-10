De la caricatura de Mahoma a la muerte: degollado por defender la libertad de opinión

Se llega tarde y mal. No se le encuentra la vuelta ni a este tema ni al de la inmigración ilegal, lo que supuso la quiebra en sociedades consolidadas desde hace siempre, y donde los recién llegados no se asimilan o no quieren hacerlo. Allí comienza el problema y estamos viendo sus efectos.

La decapitación de un profesor en Francia (que mostró una caricatura de Mahoma en clase) a manos de un extremista musulmán checheno no es el primer atentado de corte religioso en este país… y si no toman medidas, habrá más. Y eso que ya ha habido bastantes y violentísimos.

Siempre me he preguntado por qué las sociedades que defienden derechos y libertades, son débiles. Reaccionan tarde porque tienen miedo de hacerlo a tiempo y con la contundencia que los casos requieren. A esta altura de la civilización, por lo menos la nuestra, la mía, la occidental (y lo lamento, no puedo dejar de escribir como un occidental; porque eso soy), tenemos un non plus ultra, una frontera que no permite que ciertas cuestiones puedan y deban ser toleraras.

Según el gobierno francés, el profesor Samuel Paty fue objeto de una fatua –es decir un edicto religioso como el que le aplicaron a Salman Rushdie por escribir Los Versos Satánicos- y ese edicto fue difundido por internet y a partir de esto ya se sabe el final, lo degollaron. El ejecutivo francés ha prohibido y disuelto varias asociaciones musulmanas que estarían relacionadas con la fatua. Tarde.

Por Manuel Castro, Analista Internacional.