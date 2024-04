Jefe del Estado Mayor de las FDI, Halevi: “El ataque iraní encontrará una respuesta”

Las declaraciones de Halevi se producen en medio de una visita a la base aérea de Nevatim en el sur de Israel, que supuestamente fue objetivo y parcialmente afectada por el ataque de Irán.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, habló el lunes por la noche en la base de la fuerza aérea de Nevatim en el sur de Israel, que Irán atacó y atacó parcialmente el domingo, y dijo: “Estamos sopesando nuestras medidas y el lanzamiento de tantos misiles, incluidos misiles de crucero y drones en el territorio del Estado de Israel”.

Halevi añadió que se sentía alentado por el enorme apoyo defensivo proporcionado por Estados Unidos para ayudar a derribar los enjambres de ataques aéreos de Irán.

Además, dijo que sabía que los pilotos de la base estaban listos para cualquier misión contra Irán u otros adversarios que él y el gobierno les encomendaran.

En cuanto a los informes de que los daños a Nevatim fueron más extensos de lo admitido originalmente por las FDI, el ejército redobló la apuesta el lunes, calificando los informes como incorrectos.

Diversos informes sobre daños a la base de la Fuerza Aérea de Israel

Las FDI no dieron detalles completos, The Jerusalem Post no pudo confirmar la situación de forma independiente, y en el pasado los militares a veces han minimizado los éxitos de los adversarios israelíes de una manera algo exagerada, alegando preocupaciones de seguridad nacional.

🇺🇸🇬🇧🇫🇷El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Tte. Gral Herzi Halevi agradece al Comando central de EEUU, a las Fuerzas Armadas británicas y francesas y todos los aliados internacionales que se presentaron en el momento del ataque iraní hacia Israel🇮🇱. El ataque ha creado nuevas… pic.twitter.com/I1zMWOBZq9 — Radio Jai (@fmjai) April 15, 2024

Sin embargo, las FDI publicaron un vídeo el domingo que, según dijo, mostraba aviones operando en la base sin problemas. El lunes por la noche, se publicaron imágenes adicionales que mostraban daños limitados a una instalación de almacenamiento de Nevatim, lo que no afectaría las operaciones de vuelo en sí.

El portavoz jefe de las FDI, Daniel Hagari, dijo que todos los daños podían repararse en apenas unos días.

Hagari no mostró imágenes del impacto en una de las pistas, que según dijo fue un impacto menor.

