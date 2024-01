Hamás parece rechazar una nueva oferta de acuerdo sobre rehenes y dice que sólo aceptará la retirada total de las FDI

El lunes por la noche, Hamas pareció rechazar un nuevo marco para un acuerdo de rehenes que había sido acordado por Israel, diciendo que no aceptaría ningún acuerdo que no incluyera el fin de la guerra y la retirada de todas las tropas israelíes de Gaza.

El grupo terrorista emitió una declaración junto con un grupo terrorista más pequeño, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, insistiendo en que Israel debe detener su “agresión” y retirarse de Gaza antes de que se lleve a cabo cualquier acuerdo de intercambio.

Un alto funcionario de Hamás añadió que el grupo terrorista quiere un “alto el fuego completo y amplio” en Gaza.

“Estamos hablando en primer lugar de un alto el fuego completo y global, y no de una tregua temporal”, dijo Taher al Nunu a la AFP, añadiendo que una vez que cesen los combates, “el resto de los detalles podrán discutirse”, incluida la liberación de los rehenes.

Anteriormente, el primer ministro qatarí dijo que creía que Hamás había “dejado de lado” su exigencia de un alto el fuego completo como condición, algo que Israel ha rechazado rotundamente.

Múltiples redes israelíes informaron anteriormente que los negociadores israelíes en París habían acordado el domingo una propuesta marco para un acuerdo de liberación de rehenes.

El borrador de la oferta, ideado durante una reunión de los jefes de las agencias de inteligencia Mossad y Shin Bet con altos funcionarios estadounidenses, qataríes y egipcios, fue presentado el lunes a Hamás, según NBC News . No quedó inmediatamente claro si las declaraciones de Hamas fueron una respuesta directa a la propuesta.

El acuerdo liberaría a todos los rehenes israelíes, empezando por las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos. Habría “pausas graduales” en la guerra de Israel contra Hamás mientras se desarrollaba el proceso, según los informes.

Israel también permitiría que llegue más ayuda a Gaza y liberaría a un gran número de prisioneros palestinos.

Según se informa, el marco no prevé un alto el fuego permanente, pero tampoco lo excluye.

Según las noticias del Canal 12, la oferta se centra en una pausa de 45 días en los combates a cambio de entre 35 y 40 rehenes en la primera etapa. Por cada rehén se liberarían entre 100 y 250 prisioneros palestinos. A esto le seguirían nuevas liberaciones a cambio de una extensión de la tregua y una mayor proporción de liberaciones de prisioneros de seguridad palestinos por cada rehén.

Israel Hayom informó que los jefes del Mossad y Shin Bet dijeron a sus interlocutores qataríes, egipcios y estadounidenses que Israel está dispuesto a ser flexible en cuanto a la duración de la pausa en los combates, el número de prisioneros liberados y la cantidad de ayuda humanitaria permitida. pero bajo ninguna circunstancia aceptará poner fin a la guerra.

La Oficina del Primer Ministro emitió una declaración que no negaba que Israel hubiera aceptado un marco para la liberación de rehenes, pero sí decía que “los informes sobre un acuerdo son incorrectos e incluyen condiciones [aparentes] que no son aceptables para Israel”.

Los funcionarios israelíes dijeron el lunes al Times of Israel que están siendo cautelosos. “Todavía queda un largo camino por recorrer”, afirmó un funcionario.

En una rueda de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que creía que “la propuesta es fuerte y convincente… pero Hamás tendrá que tomar sus propias decisiones”.

“Estamos en una situación mucho mejor que hace unas semanas”, dijo el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el Consejo Atlántico en Washington, DC.

“Ayer se lograron buenos avances para volver a poner las cosas en orden y al menos sentar las bases para el camino a seguir”, añadió Al Thani, diciendo que la propuesta se transmitiría a Hamás.

Dijo que un acuerdo podría conducir a un alto el fuego permanente “en el futuro”.

Al Thani objetó cuando se le preguntó acerca de los comentarios críticos de Netanyahu la semana pasada acerca de que la mediación de Qatar era “problemática”, diciendo sólo que no espera que el primer ministro agradezca a Doha.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo el lunes que las partes estaban “más cerca que nunca” de un nuevo acuerdo sobre rehenes, aunque enfatizó que no estaba “a punto de suceder en ningún momento…. Somos cautelosamente optimistas”.

Dijo al Canal 12 que el acuerdo que se está gestando no prevé un alto el fuego permanente, sino un cese prolongado. “Esta sería una pausa humanitaria más prolongada que la que vimos la última vez… una pausa temporal más larga en los combates… [Sería] una oportunidad para sacar más rehenes… y recibir asistencia humanitaria”.

Estaba previsto que el gabinete de guerra se reuniera el lunes por la noche, dijo un funcionario israelí a The Times of Israel.

La oficina de Netanyahu confirmó el domingo que se había celebrado una reunión a cuatro bandas entre Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto para discutir un posible acuerdo. La PMO calificó esas discusiones de “constructivas”.

“Todavía hay lagunas importantes que las partes discutirán esta semana en reuniones adicionales”, añadió la PMO.

El director de la CIA, Bill Burns, discutió los contornos del acuerdo emergente en Francia con David Barnea, el jefe de la agencia de inteligencia Mossad, Al Thani de Qatar y el jefe de inteligencia egipcio Abbas Kamel.

Israel también envió a la cumbre al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, así como al enviado de rehenes de las FDI, Nitzan Alon.

Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre siguen retenidos en Gaza. Entre otras condiciones, Hamás ha exigido el fin de la guerra y la retirada de todas las fuerzas de las FDI como condición para su liberación, exigencias que Israel ha rechazado.

Dos altos funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press el sábado que los negociadores estadounidenses estaban logrando avances en el acuerdo. Los funcionarios, que solicitaron el anonimato para discutir las delicadas negociaciones, dijeron a la AP que los términos emergentes del acuerdo aún por cerrar se desarrollarían en dos fases. El New York Times también informó el sábado que se habían logrado avances.

En la primera fase, dijo AP, los combates cesarían para permitir que Hamas liberara a las mujeres, ancianos y rehenes heridos restantes, a cambio de la liberación de un gran número de prisioneros de seguridad palestinos.

Luego, Israel y Hamás tratarían de resolver los detalles durante los primeros 30 días de la pausa para una segunda fase en la que soldados y civiles israelíes serían liberados, a cambio de un número mucho mayor de prisioneros de seguridad palestinos.

Si bien el acuerdo propuesto no pondría fin a la guerra, se dijo que los funcionarios estadounidenses tenían la esperanza de que dicho acuerdo pudiera sentar las bases para una resolución duradera del conflicto.

La guerra estalló el 7 de octubre cuando terroristas de la Franja de Gaza liderados por Hamás llevaron a cabo un ataque masivo contra Israel que mató a unas 1.200 personas en el sur del país, la mayoría de ellos civiles. Terroristas merodeadores masacraron a personas, violaron a mujeres en grupo y torturaron y mutilaron a sus víctimas en comunidades fronterizas y en un festival de música al aire libre. Hamás y otros terroristas también secuestraron en Gaza a 253 personas de todas las edades, en su mayoría civiles.

Israel respondió con una campaña militar para destruir a Hamás, sacarlo del poder en Gaza y liberar a los rehenes. Netanyahu ha prometido en repetidas ocasiones continuar la ofensiva hasta lograr una victoria completa sobre Hamás.

Netanyahu se ha enfrentado a una presión cada vez mayor por parte de las familias de muchos rehenes, que exigen un acuerdo para lograr la liberación de sus seres queridos. Las manifestaciones semanales en Tel Aviv han pedido un acuerdo, incluida una celebrada el sábado por la noche.

Alrededor de 100 rehenes fueron liberados en noviembre en virtud de un acuerdo de alto el fuego de una semana de duración a cambio de la liberación de prisioneros de seguridad palestinos retenidos por Israel. Ese acuerdo fue mediado por Egipto y Qatar.

Las FDI han confirmado la muerte de 28 de los que aún están retenidos por Hamas, citando información de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Mientras tanto, Kirby, en su entrevista televisiva, negó que Estados Unidos esté perdiendo confianza o paciencia en el manejo de la guerra por parte de Israel, diciendo: “Todavía apoyamos sólidamente a nuestros socios israelíes en su derecho, en su responsabilidad de perseguir a Hamás, que todavía reconocemos que es una amenaza viable para el pueblo israelí. Y por eso el apoyo que estamos brindando a Israel continuará”.

Sin embargo, dijo, “obviamente queremos ver una reducción de las víctimas civiles, queremos que llegue más asistencia humanitaria, queremos que haya cuidado y precisión en la forma en que se llevan a cabo estas operaciones”.

Dijo que Israel había sido “receptivo” al respecto y había “hecho un esfuerzo para tratar de reducir el número de víctimas civiles. Han dependido menos del poder aéreo. Han estructurado sus operaciones terrestres de tal manera que sean más específicas y precisas”.

Kirby dijo que le dicen “todo el tiempo” que Israel “nos está ignorando, que no nos escuchan. Francamente, los hechos simplemente no lo confirman”.

