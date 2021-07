El Tribunal Superior de Justicia desestimó las peticiones contra la Ley de Nacionalidad

La Audiencia Nacional desestimó las peticiones contra la Ley de Nacionalidad: “Un capítulo más de la constitución emergente”.

El Tribunal Superior de Justicia dictaminó esta noche (jueves) en un panel ampliado de 11 jueces que no hay espacio para invalidar la Ley de Nacionalidad , que fue promulgada en 2018 como una ley básica y ancla a Israel como el estado nación del pueblo judío en su legislación y que no niega el carácter democrático del Estado. Los jueces dictaminaron que en este caso no se requiere la decisión dramática sobre la facultad misma del tribunal para intervenir en el contenido de una Ley Fundamental.

El tribunal sostuvo que la Ley Básica de Nacionalidad es “otro capítulo en la constitución emergente de Israel, que tiene la intención de anclar los elementos de la identidad del estado como un estado judío, sin menoscabar los elementos de la identidad democrática del estado consagrados en otras leyes básicas y principios constitucionales”. Según el presidente del Comité de Constitución, MK Gilad Karib: “Es función de la Knesset enmendar la ley y asegurar que el principio de igualdad esté claramente anclado en las Leyes Básicas, junto con el mensaje de que el Estado de Israel es el estado del pueblo judío”. La verdad sobre la Ley de Nacionalidad

El presidente de la Knesset advierte al Tribunal Superior que no discuta la ley de nacionalidad La última audiencia sobre el tema tuvo lugar hace unos seis meses, y la posición del Fiscal General en ese momento era que el Tribunal Superior no debería intervenir en esta cuestión.

Ee interpusieron 15 peticiones en las que se solicitó al tribunal que determinara, sentando un precedente, que por el contenido de sus disposiciones, no merece ser parte de la futura constitución del estado. La mayoría de los jueces del panel sostuvieron que mientras Israel no tenga una constitución completa, la Knesset, en su calidad de autoridad constituyente, aplica una limitación muy estrecha, y es que no puede negar en la Ley Básica que Israel es judío y Estado democrático.

Es de destacar al representante de los peticionarios drusos quien dijo en la misma audiencia que se trataba de una violación de la sangrienta alianza entre los pueblos. “Es imposible categorizar a los miembros de la comunidad drusa como personas sin identidad ni autorrepresentación”, argumentaron. “Es imposible decirle a esta comunidad que participó en la construcción del estado ‘no tienes identidad’. Nos identificamos con la bandera del estado, con el estado, nunca un druso suena desafiante contra ser un estado judío y democrático . Yo, como druso, no puedo encontrarme bajo el artículo 1 de la ley “.

