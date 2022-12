‘No aceptaré’ daños a los derechos LGBT en Israel – Benjamin Netanyahu

El presunto primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, dice en una entrevista con una cadena de televisión estadounidense que no permitirá que se produzca ningún daño a los derechos LGBT en Israel.

“Simplemente no aceptaré nada de eso. No es algo que esté diciendo ahora: tengo un historial ahora y un historial en general de tener las dos manos en el volante”, dice Netanyahu durante el programa de NBC “Meet the Press”, y señala que “en última instancia, yo decido la política”.

“Voy a salvaguardar la democracia israelí, voy a traer la paz, categóricamente… y voy a detener a Irán. Para eso voy a volver y con eso me comprometo”, añade.

Los comentarios de Netanyahu se producen días después de que firmó un acuerdo de coalición con Noam MK Avi Maoz, un político anti-LGBT de extrema derecha que dice que quiere prohibir el desfile del orgullo de Jerusalén, entregándole el control de la programación extracurricular en las escuelas.

Netanyahu también dice que “dudo” que haya cambios en la Ley del Retorno, que actualmente permite que cualquier persona con un abuelo judío se convierta en ciudadano.

Cuando se le preguntó sobre la reciente reunión del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con los antisemitas declarados Kanye West y Nick Fuentes, Netanyahu dijo que “no solo es inaceptable, simplemente está mal”, pero elogia a Trump por sus posiciones sobre Israel.

El líder del Likud también dice que una vez que asuma el cargo, deliberará sobre el tema de brindar asistencia militar a Ucrania.

“Ese es uno de los temas que voy a abordar”, dice Netanyahu, y señala que es una preocupación que “requiere una cuidadosa deliberación”.

Vía The Times Of Israel

