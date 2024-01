En La Haya: “Cuando los abogados de Sudáfrica abrieron sus bocas, se escuchó la voz de Hamás” Lior Haiat, vocero de la cancillería de Israel

Lior Haiat, vocero de la Cancillería de Israel, desmantela las acusaciones de Sudáfrica en un juicio en La Haya. El país africano enfrenta críticas por motivaciones políticas y económicas mientras otros gobiernos latinoamericanos respaldan la falsa denuncia.

Haiat participo junto la representación legal del Estado de Israel que se presentó ante la Corte Internacional de Justicia a fin de desmentir las falsas acusaciones que planteó Sudáfrica, quien pasó a ser el brazo legal del grupo terrorista Hamás.

Fueron dos días de sesiones en la Corte, en los cuales, Sudáfrica exponía en el primero y la delegación de Israel en el segundo. Confiesa Haiat lo difícil, como diplomático israelí, haber estado sentado allí escuchando las mentiras que planteó Sudáfrica: “Cuando los abogados de Sudáfrica abrieron sus bocas, se escuchó la voz de Hamás”, reveló.

Al día siguiente se presentó el equipo legal del estado de Israel, en donde brindó uno de los “espectáculos legales” más impresionantes que se hayan visto, ya que durante tres horas desmantelaron una a una las falsas acusaciones de Sudáfrica y proporcionaron a los jueces las herramientas necesarias para echar por tierra ese caso falso de la Corte. Sin embargo, y aunque la Corte debería ser muy profesional a la hora de dictar un veredicto, siempre hay temas políticos en esos foros. De todos modos, confían en que los 17 jueces tomen las decisiones necesarias y obvias, sobre que Israel no tiene ninguna intención de cometer un genocidio. Y que quién debería estar defendiéndose ante la Corte es Sudáfrica por su apoyo al grupo terrorista Hamás, grupo que llama a un genocidio de los judíos de Israel y de todo el mundo, porque es parte de su plataforma, y que, además, el 7 de octubre trataron de cometer un genocidio en territorio israelí.

Por ello, el hecho de que Sudáfrica apoye a Hamás está violando la convención anti genocidio.

Calificó el diplomático de “muy lamentable” el apoyo de países latinoamericanos como Colombia y Chile y Brasil a estas acusaciones en La Haya, quienes seguramente lo hayan hecho por presiones políticas, pero que espera que luego de la decisión de los jueces (favorable a Israel) reconocerán sus errores.

“Lo que hemos visto en Sudáfrica es una mancha para generaciones”, declaró. No puede entender que se acuse a Israel de genocidio, cuando es un país que lucha por la auto defensa, frente a un grupo terrorista que aún tiene en su poder 136 secuestrados.

”En las tres horas de presentación, Sudáfrica no mencionó a los secuestrados; ni una palabra”, señaló. Y que lo peor, fue que, al mencionar tímidamente el 7 de octubre, lo hizo para acusar a Israel de provocar una nueva escalada de violencia, mientras los terroristas de Hamás aún estaban masacrando ciudadanos israelíes en el territorio israelí: “Una hipocresía que nunca vi en mi vida”, expresó indignado.

Esta postura de Sudáfrica abiertamente antiisraelí suele atribuirse a motivos políticos – electorales, teniendo en cuenta que el país tiene 750 mil votantes musulmanes y que la comunidad judía es muy pequeña.

Al respecto Haiat señaló que tiene que ver sin ninguna duda con el poder de los votantes musulmanes, pero también con asuntos económicos: El partido sudafricano que está en el poder, se hallaba en una crisis tal, que estuvo a punto de no poder presentarse a las próximas elecciones; y dos días después de la denuncia en La Haya, el mismo partido comunicó que ya no se encontraban en quiebra económica. “Se le solucionaron todos los problemas económicos que tenían antes del juicio, y uno se pregunta cuál fue el milagro por el cual, después de acusar a Israel, se llenaron milagrosamente sus cuentas bancarias y ya no están en quiebra”, sugirió.

Y sobre los países que apoyaron a Sudáfrica en su falsa acusación contra Israel, manifestó que es una mancha para ellos, para su política y que traerá consecuencias en las relaciones con Israel,

Sin embargo, destacó que “tenemos muchos amigos” en Brasil, Colombia y Chile, y que no comparten las decisiones de sus gobiernos: En Brasil por ejemplo más del 80 % de la ciudadanía apoya a Israel en su lucha contra el Hamás.

Acerca del tema de la seguridad, por temor a atentados en Argentina, Brasil, en donde ya hubo amenazas, el Vocero de la Cancillería indicó que “estamos en alerta” porque ven que el terrorismo radical musulmán liderado por Irán, no tiene límites, por lo que hay que tomar las medidas necesarias porque ellos están tras los israelíes pero también van por las comunidades judías del mundo.. Por otro lado, dijo, Israel está en guerra en Gaza, pero también en el Líbano, y atacado además por un grupo terrorista de Yemen. Israel es un país fuerte, vamos a luchar contra esas amenazas, y para quien quiera atacarnos debe saber que les vamos a pegar, que vamos a defendernos.

Respecto del presidente argentino Javier Milei, Haiat dijo:“Estamos esperando la visita del presidente que más de una vez manifestó su apoyo a Israel, al pueblo judío, y obviamente a la comunidad judía de la Argentina”.

