La democracia israelí se predica pero también se ejerce

El activista de extrema derecha Ben-Zion Gopstein fue condenada por incitar al racismo.

Gopstein, presidente de la organización Lahava, fue declarado culpable, por un Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén, de publicar incitaciones racistas. En un evento en memoria del rabino Kahana, se refirió a todo el público árabe como un enemigo y dijo: “Los enemigos dentro de nosotros son el cáncer. Desafortunadamente, hay ministros que alientan la coexistencia entre árabes y judios, permitiéndoles convertirse en médicos y dedicarse a la alta tecnología”.

Gopstein, fue acusado de haberse expresado en varios casos entre 2012 y 2017 en los medios de comunicación de una manera que llegó al punto de convocar a actos de violencia. Además, fue acusado de publicar palabras que incitaban al racismo y palabras de apoyo e identificación con el acto de terrorismo cometido por Baruch Goldstein.

Gopstein fue condenado por estas palabras en un discurso que pronunció hace diez años en un homenaje al rabino Meir Kahana. En su discurso, Gopstein se refirió a todo el público árabe como enemigo y, entre otras cosas, dijo que “los enemigos dentro de nosotros son el cáncer. Y si no tomamos el cáncer y lo desechamos, no continuaremos existiendo y los judíos Morirá aquí todos los días. Desafortunadamente, este cáncer ha hecho metástasis en todas partes: ayer en Tel Aviv, en Jerusalén, Arad, Be’er Sheva. No hay lugar donde este cáncer no tenga metástasis, las mismas metástasis sobre las que nos advirtió el rabino Kahana. “Este cáncer, este peligroso cáncer de la convivencia.

Desafortunadamente, dentro del gobierno hay ministros sin gorra y con gorra que alientan la convivencia y los dejan sobrevivir, metiéndolos en la alta tecnología, dejándolos convertirse en médicos”.

Los jueces fundaron el veredicto, entre otras cosas, sobre las declaraciones, que “de hecho, según sus palabras, el acusado pide no emplear árabes en altos cargos en Israel, debido a su origen nacional”. El fallo también dice: “De las palabras del acusado se desprende que casi todos los árabes israelíes son considerados enemigos a sus ojos “.

En su defensa Gopstein respondió que después del 7 de octubre pensó que se darían cuenta que él tenía razón. “Les advertí que los árabes que quieren destruirnos son nuestro mayor peligro, y si no luchamos contra ellos, vendrán y matarán a los judíos”. Estoy orgulloso de lo que dije y no me arrepiento. Si el Estado de Israel decide ponerme en prisión, con mucho gusto entraré”.

Gopstein añadió: “El 7 de octubre, junto con los terroristas de Hamás, decenas de miles de habitantes de Gaza ‘no involucrados’ fueron a masacrar, violar y saquear, destrozando la ilusión de la coexistencia – contra la cual advertí” El 7 de octubre, también se reveló que los habitantes de Gaza empleados por judíos que viven en la Franja de Gaza ayudaron atacando a los terroristas contra los hogares de los judíos en los que se ganaban la vida; también lo advertí y por eso el tribunal me condenó hoy. Ninguna decisión de ningún juez me disuadirá de seguir gritando la dolorosa verdad, y no cambiaré el hecho de que no hubo ni habrá coexistencia con el enemigo árabe. Continuaré actuando por el pueblo de Israel y salvándolo del concepto de coexistencia”.

El representante fiscal, el abogado Amichai Marks, de la Fiscalía del Distrito de Jerusalén, sostuvo que: “Gopstein es una persona influyente que pronunció una serie de expresiones racistas, alentando la violencia en diferentes ocasiones. Por eso consideraron que las declaraciones de Gopstein, constituyen un delito penal grave y deberían ser condenadas para a erradicar el fenómeno. Es asi que el tribunal condenó a Gopstein por el delito de incitación al racismo, lo que constituye un mensaje importante, especialmente para aquellos que tienen la posibilidad de realizar declaraciones en los medios para incitar al racismo en la sociedad israelí. “.

La organización israelí Tag Meir (dedicada a la tolerancia, respeto mutuo entre pueblos vecinos, declaró que: “El racista Gopstein, que quería golpear a los camareros árabes y enviarlos a los hospitales sólo porque son árabes, quiere que tratemos a los árabes en el Estado de Israel de la misma manera que los que odian a Israel trataron a los judíos en la diáspora..

Otra opinión valiosa fue la del abogado Uri Narov, director del departamento jurídico del Centro de Reforma de la Religión y el Estado, quien habia presentado una petición contra la candidatura de Gopstein al parlamento israelí, que dijo: “El tribunal puso fin a la grave incitación racista de Gopstein, jefe del La organización Lahava, de los distinguidos discípulos y sucesores de Kahana” “Precisamente en estos días de tensiones entre el público judío y árabe debido a la guerra, este juicio surge como una suerte de amortiguador contra las declaraciones racistas y la incitación contra los árabes, cobrando una gran relevancia. Continuaremos actuando contra cualquiera que utilice el judaísmo para incitar y difundir el odio porque el racismo no es parte del judaísmo”.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

