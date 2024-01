Al recibir a una delegación de Hamas, un funcionario ruso plantea la necesidad de liberar a los rehenes – Moscú

Una delegación de miembros del grupo terrorista Hamás visitó Rusia, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú en un comunicado.

Durante las conversaciones, la parte rusa destacó la necesidad de liberar a los rehenes, informó The Times of Israel.

La delegación de Hamás estuvo encabezada por el alto funcionario Moussa Abu Marzouk y el equipo ruso estuvo encabezado por el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Bogdanov.

DECLARACIÓN OFICIAL DE HAMAS VISITA MOSCÚ

“Una importante delegación de Hamás celebra consultas políticas en Moscú. La delegación del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, encabezada por el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del movimiento, Dr. Musa Abu Marzouk, enviado especial del Presidente ruso para Oriente Medio y África, se reunió con el Viceministro de Asuntos Exteriores, Sr. Mijaíl Bogdanov, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en la capital, Moscú, el viernes por la tarde.

La delegación del movimiento incluía a un miembro del buró político del movimiento en Gaza, el Dr. Bassem Naim, y al representante del movimiento en Moscú. La delegación de los dirigentes de Hamás celebró consultas políticas con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para discutir los medios de un alto el fuego a fin de lograr el fin de la agresión contra nuestro pueblo palestino, y para aclarar la posición y las políticas del movimiento para abordar el expediente de los prisioneros detenidos por el resistencia. La delegación de los dirigentes de Hamás señaló que los crímenes de la ocupación sionista y su comportamiento contra nuestro pueblo y los pueblos de la región constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La delegación enfatizó el derecho de nuestro pueblo palestino a lograr la libertad y el retorno, y su derecho a resistir la ocupación sionista por todos los medios disponibles. A su vez, Bogdanov expresó la posición de su país en apoyo de los derechos del pueblo palestino y los esfuerzos de su país con las partes interesadas para alcanzar un alto el fuego. La delegación elogió estos esfuerzos diplomáticos y la ayuda humanitaria oficial y popular rusa para brindar socorro a nuestro pueblo en la Franja de Gaza”.

