Henry Kissinger habla del papel de Estados Unidos en la hora más oscura de Israel

24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

“A las seis y media de la mañana, Joseph Sisco, entonces subsecretario para Oriente Medio, pidió verme urgentemente. “Hay una crisis en Oriente Medio”, afirmó. ‘Y si actúas de inmediato, aún puedes detenerlo’”. El Dr. Henry Kissinger , el legendario secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, recordaba la mañana de Yom Kippur de 1973.

Estuvo en Nueva York con todo el equipo superior del Departamento de Estado con motivo de la conferencia anual de las Naciones Unidas. Eran al mismo tiempo Yom Kipur y Shabat. El alba empezaba a despuntar. La ciudad más judía fuera de Israel aún no despertaba.

Recuerda: “Los informes eran vagos. Se dijo que los israelíes debieron haber atacado porque nadie creía que los egipcios fueran capaces de lanzar un ataque a través del Canal de Suez. Dije: ‘Lo único que no está sucediendo es que los israelíes ataquen Yom Kipur. Eso es prácticamente –casi– imposible. Pero a mediodía se hizo evidente que se trataba de una guerra normal, que se trataba de un ataque a gran escala. Nuestro equipo creía que los israelíes los aplastarían en unas pocas horas. Lo primero que hice fue dirigirme al embajador israelí, Simcha Dinitz. No estaba en Washington. Estaba en Jerusalén”.

En Israel, pasaron horas y días mientras el jefe de personal, mayor general. La promesa que David Eleazar hizo el primer día de la lucha de “quebrar los huesos de Egipto” aún esperaba su cumplimiento. Israel había sido tomado por sorpresa.

Han pasado cincuenta años desde el drama de la Guerra de Yom Kipur. En conversación exclusiva, Kissinger se dispone a hablar de ese capítulo de su vida. Hablamos por Zoom a finales del verano, antes de que regrese a Nueva York desde su granja de Connecticut. Está sentado en su estudio, rodeado de estanterías llenas de libros y archivos de documentos aún inéditos.

Kissinger se expresa con soltura. Su pensamiento es agudo. Su mirada sabia está enfocada. Su memoria para los detalles contradice su edad. Hace cuatro meses celebró su centenario. Su cabello, que ya había empezado a encanecer durante sus viajes, saltando entre Jerusalén y El Cairo al final de la guerra de Yom Kippur, se ha vuelto plateado. Lleva una chaqueta azul sobre un polo gris. Vital, como siempre.

“Perdóname, no llevo corbata. Es verano y no es una entrevista de televisión”, se disculpa a medias.

Revelación completa: soy fanático de Henry Kissinger. Lo admiro no sólo como estadista, no sólo por su capacidad de ver el panorama más amplio, ni sólo por sus escritos o su forma especial de navegar e influir. Siento un profundo cariño por él como ser humano. Me encanta su sentido del humor implícito. A pesar de las críticas suscitadas por sus controvertidas declaraciones sobre el judaísmo, creo que la memoria de sus familiares perdidos en el Holocausto es sagrada para él.

Creo que le es querido su judaísmo; y que su contribución a la existencia del Estado de Israel fue decisiva, en un momento fatídico para nuestro pueblo. Me enteré de esto por Yitzhak Rabin, quien habló de él con mucha admiración, calidez y gran aprecio.

A lo largo de los años, me aseguré de reunirme con Kissinger y aprender de él. Al principio, como periodista, me interesaban sus análisis políticos y más tarde –después de la fundación del Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI)– le consultaba sobre el establecimiento de objetivos estratégicos para el pueblo judío y, a veces, mientras conversábamos, Me pediría que analizara la situación política en Israel.

Dr. Kissinger, ¿cuándo llamó su atención por primera vez la situación en desarrollo en el Medio Oriente en el otoño de 1973?

Me convertí en secretario de Estado dos semanas antes de que comenzara la guerra, pero antes fui asesor de seguridad nacional durante cuatro años y medio. En el curso normal de los acontecimientos, los informes de inteligencia que recibí no contenían información inusual. Mi toma de posesión como secretario de Estado tuvo lugar el sábado [en la tercera semana de septiembre], y luego vi informes sobre una concentración de fuerzas militares egipcias. No recuerdo que informaran nada sobre los sirios, pero ciertamente estaban informando de una acumulación. Pensamos que no significaba mucho porque en años anteriores el presidente egipcio Anwar Sadat había estado amenazando muy a menudo y no había hecho nada. Entonces pensé: si se están acumulando, quiero informes diarios sobre Medio Oriente. Todos los días repetían lo mismo. Me sentí incómodo por la situación que se estaba desarrollando, pero no hubo noticias que respaldaran mis preocupaciones. Israel intentó tranquilizarnos. Temían que ejerciéramos presión, por lo que nos dijeron que no veían ningún motivo de especial preocupación.

También en Jerusalén, en los días anteriores al estallido de la guerra, se habían acumulado noticias sobre las concentraciones de grandes fuerzas al oeste del Canal de Suez . Los jefes de las FDI y los servicios de inteligencia –con excepción de unos pocos oficiales de rango medio– lo interpretaron como parte de un ejercicio y estaban convencidos de que los egipcios no tenían intención de lanzar un ataque. Los informes de corresponsales militares sobre la acumulación de una fuerza egipcia inusual en el Sinaí fueron rechazados por la censura militar. Yaakov Erez, reportero militar de Maariv (y más tarde su editor) enmarcó uno de esos informes y lo cuelga en su oficina, con secciones tachadas con el marcador negro de la censura militar. Los altos mandos israelíes temían que la información pudiera causar tensiones innecesarias en los frentes militar e interno.

Los temores de una guerra real no surgieron hasta el viernes 5 de octubre, en vísperas de Yom Kipur.

Moscú: el comienzo del invierno estaba a la vuelta de la esquina. La Plaza Roja todavía estaba envuelta en la grisura de los días de Brezhnev, muy detrás de la Cortina de Hierro. El Kremlin ordenó a los diplomáticos rusos y a sus familias que abandonaran Oriente Medio y regresaran a sus hogares en la Unión Soviética.

Londres – A primera hora de la tarde, el entonces jefe del Mossad, Zvi Zamir, aterrizó inesperadamente en la capital británica. No visitó la Gran Sinagoga para asistir al Kol Nidreservicio. Lo habían convocado a una reunión con el “Ángel”, alias de Ashraf Marwan, yerno de Nasser, uno de los asesores más cercanos de Sadat, y agente del Mossad. Jerusalén – apenas 14 horas antes del estallido de los ataques en el Sinaí y los Altos del Golán, Marwan entregó las noticias más importantes sobre la hora H y la coordinación del ataque por parte del presidente egipcio Anwar Sadat y el gobernante sirio Hafez al-Assad. Sólo más tarde, en pleno ayuno de Yom Kipur, comenzó la movilización de las fuerzas de reserva. Los líderes de escuadrón aparecieron con documentos de llamada de emergencia en las casas de los soldados. El boca a boca se difundió por las sinagogas. Muchos de los fieles corrieron a casa para reemplazar sus mantos de oración por uniformes de las FDI, guardados en sus armarios para emergencias.

Washington: eran las primeras horas de una típica mañana de sábado de octubre cuando la capital estadounidense de la política y la intriga estaba durmiendo su sueño reparador. El calor sofocante del verano estaba remitiendo. La humedad se estaba disipando. Los colores dorados y oxidados del otoño se extienden por los bulevares y parques. Sólo alrededor del mediodía se llenaron los cafés y restaurantes a orillas del Potomac y en el antiguo centro de Georgetown. Precisamente en el otoño de 1973 la ciudad estaba casi en ebullición, pero no por los vientos de guerra que soplaban en Suez. La tormenta Watergate había comenzado a acercarse al entonces presidente Richard Nixon. Su adjunto, Spiro Agnew, se había visto involucrado en actividades fraudulentas y se enfrentaba a una acusación como resultado de una investigación federal. La atención no se centró en Oriente Medio.

Kissinger continúa: “El viernes antes de que comenzara la guerra recibimos la información de que los rusos estaban retirando su personal del Medio Oriente y luego comenzamos a hacer esfuerzos realmente enérgicos para calmar la situación. Hice un llamamiento a los egipcios, no sé si le enviamos un mensaje a Siria, pero es que ya habíamos dicho que íbamos a hacer un esfuerzo diplomático y lo reforzamos.

“De vuelta en Washington, reuní lo que llamamos el Grupo de Acción Especial de Washington y nos reunimos al final de la tarde para decidir una estrategia. Para entonces, mi grupo estaba compuesto por personal de planificación de calidad de la Casa Blanca que traje conmigo al Departamento de Estado para fortalecer la división de planificación de políticas.

“La decisión fue aprovechar el ataque egipcio para promover un proceso político. La preocupación entre los asesores estadounidenses era que Israel decidiría rápidamente la campaña. Pensábamos que en unos días las FDI llegarían a Alejandría incluso antes de que los egipcios pusieran un pie en el Sinaí. Por lo tanto, para permitir el diálogo, queríamos detener los combates y volver al status quo anterior”.

¿Cómo se hizo más claro el panorama de la batalla y cuándo se hizo evidente que la situación de Israel no era tan fácil como pensaba?

Al final de un día de combates, cuando ya era cerca del mediodía del domingo, estaba claro que los dos ejércitos atacantes habían logrado avances significativos. Sin embargo, estábamos decididos, desde el principio, a impedir una victoria árabe que considerábamos una victoria soviética. Estábamos absolutamente convencidos, desde el primer segundo, de que restauraríamos el status quo, pero al final del primer día, estaba claro que los ejércitos atacantes habían logrado grandes avances.

LA ESCENA DE LA BATALLA era completamente diferente de cómo la habían imaginado los expertos estadounidenses cuando se conoció la noticia del ataque egipcio. Cuando estallaron los combates, los egipcios lograron romper la línea Bar-Lev e infiltrar más de 100.000 soldados, aproximadamente 400 tanques y unidades de comando en el Sinaí, y construir varios puentes sobre el canal.

En los primeros días de la guerra, Israel perdió cerca de 200 combatientes por día. Muchos de los soldados de primera línea fueron capturados por Egipto. La Fuerza Aérea de Israel no tuvo una respuesta adecuada a los misiles antiaéreos SA6 de producción soviética. Los pilotos que resultaron heridos y lograron accionar sus asientos eyectores se unieron a los soldados hechos prisioneros en las fortificaciones de Bar-Lev. Las columnas blindadas israelíes que avanzaban desordenadamente hacia el Sinaí fueron atacadas desde el aire.

En los primeros tres días de combates, la Fuerza Aérea israelí perdió 49 aviones y 500 tanques resultaron dañados en el Sinaí. Había escasez de municiones de artillería en los almacenes de emergencia y se descubrió que el equipo estaba parcialmente oxidado e inutilizable. En Israel, madres y padres, esposas e hijos fueron expuestos a imágenes de tanques en llamas y soldados cautivos.

El gobierno quedó atónito. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, y la primera ministra Golda Meir estaban al borde del colapso. Pronto se hizo evidente la necesidad de reemplazar los aviones derribados. Se necesitaba munición para compensar las deficiencias descubiertas en las primeras horas de la guerra.

El aislamiento de Israel en el mundo y la situación política especial que prevalecía en Washington dejaron sólo una dirección central: Kissinger, quien ocupó los dos cargos más importantes en la administración Nixon: secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Los dirigentes políticos de Israel se dieron cuenta de lo fundamental que podía ser su influencia para lograr una transformación en el frente.

En Jerusalén prevalecieron las opiniones de que sería mejor para Israel tener una situación en la que las cuestiones bilaterales con países extranjeros se discutieran con altos funcionarios no judíos. Sentían que los judíos que ocupaban puestos clave en otros países a menudo se sentían avergonzados. Sentirían la necesidad de demostrar una falta de parcialidad a favor de Israel, y esto a menudo va en contra de los intereses vitales del Estado judío.

Sin embargo, a partir de mi experiencia personal como emisario de Maariv en Washington a mediados de los años 90, miembro visitante del Instituto Washington para la Política de Oriente Medio y presidente emérito del Instituto de Política del Pueblo Judío, tengo una visión diferente sobre esta cuestión. No hay duda de que la primera lealtad de los judíos que son ciudadanos estadounidenses es hacia su patria, los Estados Unidos, y así debe ser, especialmente si ocupan cargos públicos.

Las relaciones entre estados se basan en valores mutuos, pero no únicamente. Los judíos que alcanzan puestos clave en diversas administraciones persiguen primero los intereses de Estados Unidos y el éxito de sus políticas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos también sienten una obligación y responsabilidad, como judíos, con la existencia y prosperidad de Israel. Cada uno a su manera vela por los intereses tangenciales de ambos países, aunque no siempre estén de acuerdo con las políticas de tal o cual gobierno elegido en Israel.

Kissinger no fue diferente. En la Guerra de Yom Kippur , el puente aéreo estadounidense cambió la configuración del campo de batalla.

“Entonces surgió la cuestión del reabastecimiento de Israel”, continúa Kissinger. “Recuerden que habíamos basado nuestras primeras discusiones sobre la guerra en el hecho de que la ventaja militar estaba del lado de Israel. Nunca habíamos considerado seriamente tener una situación de avance respaldado por los soviéticos en el Medio Oriente, así que cuando eso se hizo evidente comenzamos a hablar de reabastecimiento. El Pentágono se opuso firmemente a cualquier reabastecimiento de material estadounidense. Así que acordamos que los israelíes enviaran sus propios aviones y nosotros los cargaríamos. En aquella época se trataba principalmente de equipos de alta tecnología que podían utilizarse inmediatamente”.

¿Cuándo llegó la primera llamada desde Jerusalén y en qué momento se volvió urgente recibir el equipo?

Hasta el martes por la mañana no hubo urgencia en las comunicaciones israelíes con nosotros al más alto nivel. Luego regresó el embajador israelí. Simcha Dinitz, un excelente embajador, que también era un buen amigo mío, vino a mi oficina. Llegó acompañado del agregado militar [Gen. Mota Gur]. Describieron la magnitud de las pérdidas israelíes en las últimas 48 horas y pidieron urgentemente la renovación de los suministros. Era el día en que el vicepresidente Spiro Agnew renunciaba a su cargo [debido a acusaciones de evasión fiscal y soborno] y Nixon tuvo que lidiar con esa crisis constitucional. Él mismo estaba siendo atacado. Era el punto culminante de la investigación de Watergate y de las audiencias que estaban en curso, por lo que no pude ver a Nixon hasta las cinco de la tarde del martes. Le dije al embajador y al agregado militar que sólo entonces podría darles una respuesta. Lo hablé con Nixon y alrededor de las 5:30 de la tarde le di a Dinitz mi respuesta: Había dos problemas separados, la batalla inmediata y la batalla a largo plazo. En la batalla inmediata, Israel tuvo que detener el avance enemigo y pasar a la ofensiva antes de que pudiera producirse una intervención diplomática estadounidense significativa, y los insté a iniciar una ofensiva en algunos frentes, y dije que actuaríamos diplomáticamente sólo después de que eso hubiera tenido éxito.

Mientras tanto, organizaríamos un puente aéreo civil a Israel, que comenzaría de inmediato, y pensamos que podría hacerse muy rápidamente. Según esa autorización, un puente aéreo civil consiste en ordenar a las compañías aéreas civiles que pongan sus aviones a disposición de un puente aéreo civil, bajo su dirección.

¿Cómo se convirtió el puente aéreo civil en militar?

Al mismo tiempo, proseguíamos el reabastecimiento mediante aviones israelíes. Resultó más difícil organizar un puente aéreo civil. Pero hay que verlo desde una perspectiva racional. Cuando dije “difícil”, quise decir 48 horas para organizarlo. Así que los israelíes iban a iniciar una ofensiva en los Altos del Golán y al mismo tiempo estaban discutiendo una oferta de alto el fuego. Yo estaba muy en contra de alcanzar un alto el fuego mientras se desarrollaba la batalla a favor de la ofensiva. Lo consideramos en parte también como el impacto en el sistema internacional de los países armados soviéticos que obtienen beneficios diplomáticos de la acción militar. Cuando se hizo evidente que el puente aéreo civil no podía organizarse tan rápido como habíamos pensado originalmente, fui a Nixon y le dije que necesitábamos otro nivel de puente aéreo para afectar la situación. que necesitábamos un puente aéreo militar. Y luego Nixon, en su forma característica, que era que una vez que se tomó la decisión, la hizo en toda la escala en la medida en que podía hacerse. Ordenó el puente aéreo inmediato para los israelíes y comenzamos un importante puente aéreo militar el viernes por la tarde y a gran escala el sábado por la mañana.

¿Es decir, una semana después del estallido de la guerra?

Se necesitaron tres días para movilizar todo el puente aéreo militar estadounidense detrás de Israel. ¡Todos los aliados deberían tener tanta suerte de que hagamos eso! No acepto la idea de que hubo algún retraso en este esfuerzo porque hasta el martes por la mañana teníamos la impresión de que los israelíes derrotarían fácilmente el ataque árabe. Y es por eso que desde el sábado por la mañana apoyamos la propuesta de alto el fuego, que debía ser presentada en la ONU, no por Estados Unidos sino por algún otro país, e intentamos que Australia y luego Inglaterra presentaran la propuesta. Sadat lo rechazó porque pensó que estaba ganando y ordenó a dos divisiones blindadas que cruzaran el canal, pensando que podían hacerlo porque Israel no tenía superioridad aérea allí. Sin embargo, una vez que estuvieron fuera del alcance de la artillería y las armas antiaéreas soviéticas, se volvieron muy vulnerables a la fuerza aérea israelí, y Sadat perdió varios cientos de tanques en esa batalla del domingo. Fue entonces cuando la batalla cambió y las fuerzas israelíes, creo que fue el martes, cruzaron el Canal de Suez. Para empezar, no hubo demora, comenzó desde la primera noche. Antes de la guerra era inconcebible que Israel necesitara un puente aéreo cuando comenzara la guerra.

¿Qué provocó el cambio en el mapa de batalla?

El cambio en el mapa de batalla comenzó a verse tras el contraataque en el Golán y el retroceso de los sirios a 40 kilómetros. de Damasco. Siria exigió que Egipto intensifique los combates en el sur para aliviar la presión en el Golán. Los egipcios lo intentaron y fracasaron. Luego vino el cruce del canal y el cerco del Tercer Ejército egipcio. Sadat me invitó a Moscú. En ese momento las fuerzas israelíes ya habían cruzado el Canal de Suez y cuando llegué allí insistí en un alto el fuego inmediato. Desde que pedí a Brezhnev un alto el fuego hasta que se implementó, transcurrieron otras 48 horas que mejoraron la situación de Israel en el campo de batalla.

En febrero, ocho meses antes del estallido de la guerra, usted se reunió con el asesor de seguridad nacional de Sadat, Hafez Ismail. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la reunión? Antes de la guerra, Sadat envió a su asesor de seguridad a Washington para discutir la posibilidad de una medida de paz. Pero fue una iniciativa basada en el programa árabe. Es decir, una retirada a las fronteras anteriores a la guerra de 1967, a cambio del reconocimiento árabe de Israel.

Es sorprendente que vinieran en vísperas de la guerra con una propuesta para promover un proceso de paz. ¿Cree usted hoy que se podría haber evitado el inicio de la campaña por parte de Egipto y Siria?

Creo que la guerra sólo podría haberse evitado si Israel hubiera aceptado retirarse a las fronteras del 67, lo cual no pudo hacer porque eso habría expuesto la carretera entre Tel Aviv y Haifa y la habría puesto bajo el fuego de los adversarios. Y además, todos los partidos políticos de Israel se opusieron a tal medida, por lo que habría tenido que imponerse a Israel, lo cual rechazamos. E incluso entonces no estoy seguro de que hubiera evitado la guerra porque Sadat, que se convirtió en un importante defensor de la paz después de la guerra, estaba convencido de que el mundo árabe necesitaba alguna acción militar exitosa. Nixon no estaba en absoluto dispuesto, con mi firme acuerdo, a considerarlo.

¿Continuó el canal con Hafez Ismail durante la guerra?

Durante la guerra, hubo una delegación de ministros de Asuntos Exteriores árabes, incluidos egipcios y sauditas, que vinieron a nosotros y propusieron una retirada a las fronteras del 67, diciendo que el embargo de petróleo que estaba desmoralizando a algunos de nuestros aliados en el mundo no ser levantado hasta que Israel se retirara. Según ese razonamiento, la guerra ni siquiera podría haberse detenido mediante un acuerdo de retirada; tenía que ser una retirada real. Pero nunca lo consideramos. Hay que subrayar fuertemente que nunca formó parte de nuestra política.

El mayor arte de las actividades en las que estábamos comprometidos diplomáticamente fue inducir a la otra parte a aceptar una retirada parcial a cambio de condiciones políticas precisas que para Israel representaban un aumento de su seguridad.

No sólo hablamos de un enfoque “paso a paso” a nivel territorial sino también diplomático. Es decir, negociaríamos con cualquiera de los adversarios que estuvieran dispuestos a realizar una retirada parcial o estuvieran dispuestos a hacer algunas concesiones diplomáticas o políticas que aumentaran la soberanía y el control israelí sobre la situación.

A lo largo de los años, se han revelado al público documentos y cintas secretos de la administración Nixon. Algunas de las declaraciones de Kissinger sobre los judíos, el judaísmo y el Estado judío fueron interpretadas como autodesprecio, como un escape de sus raíces judías y como apoyo a las opiniones antisemitas que caracterizaban su entorno político.

En su centenario, The Forward (un periódico judío liberal de Nueva York) publicó varias citas atribuidas a Kissinger a lo largo de los años, sin proporcionar el contexto adecuado. Elegí no publicitarlos.

A principios de la década de 1990, como periodista, tuve reuniones semanales con el difunto Yitzhak Rabin en su oficina de la Knesset, después de que renunció a su cargo como Ministro de Defensa y antes de que decidiera competir por el liderazgo del Partido Laborista y el puesto. de primer ministro. Fueron conversaciones profundas sobre decisiones estratégicas y enfoques tácticos para lograr objetivos a largo plazo. Entre otras cosas, discutimos los antecedentes de la Guerra de Yom Kippur y sus lecciones para Israel.

Rabin admiraba a Kissinger como estadista y su capacidad analítica. Lo veía como un judío orgulloso que había experimentado el ascenso de los nazis en Alemania cuando era niño, fue salvado del infierno con sus padres y logró ascender a la esfera más alta de influencia en el mundo libre. Rabin desestimó las declaraciones de Kissinger contra los judíos con un gesto de la mano. Los vio como una táctica para hacer frente a un entorno antisemita hostil con el fin de establecer su influencia. Creía que el mérito de la orden de Nixon de activar el puente aéreo recaía principalmente en Kissinger, que supo presentar la necesidad de una victoria israelí para alcanzar los objetivos de Estados Unidos. Kissinger también apreciaba mucho a Rabin y su capacidad para ver el “panorama estratégico general”. Le gustaba su franqueza e integridad.

“Quiero enfatizar mi relación con Rabin”, dijo Kissinger. “Además de las ideas que aprendí de él, pienso en él con gran afecto y gran admiración. Yitzhak Rabin fue un gran analista y tenía un profundo conocimiento del contexto histórico. Era un ser humano que combinaba una calidez extrema con una reticencia extrema”.

Los dos se hicieron cercanos antes de la guerra, durante los años en que Rabin era embajador de Israel en Washington y Kissinger todavía se desempeñaba como asesor de seguridad nacional. Fueron años en los que la relación estratégica entre ambos países se profundizó. En esos años las FDI y la Fuerza Aérea de Israel comenzaron a depender de equipos fabricados en Estados Unidos, tras el embargo francés durante la Guerra de los Seis Días.

Respecto a Kissinger, hubo unanimidad entre Rabin y Shimon Peres. En la primera Conferencia Tech Tomorrow iniciada por el presidente Peres después de su elección, le otorgó a Kissinger la primera Medalla Presidencial por su contribución al mundo, al Estado de Israel y al pueblo judío. Kissinger ya tenía 85 años. Viajó especialmente a Jerusalén para el evento y, hablando como hijo de sobrevivientes del Holocausto que habían reconstruido sus vidas en los Estados Unidos, expresó su pesar por el hecho de que sus padres no pudieran estar allí.

Nació como Heinz Alfred Kissinger en Fuerth, Alemania, en una familia judía tradicional. Su padre, Ludwig, era profesor. Su madre, Paula, dedicó su vida a criarlo a él y a su hermano, y tuvieron una infancia feliz hasta que los nazis llegaron al poder. Heinz se destacó como jugador de fútbol y participó activamente en el movimiento juvenil Agudat Israel cuando era adolescente. Tras el ascenso de los nazis en 1933, el idilio terminó. Heinz fue expulsado del equipo de fútbol juvenil de Fuerth y atacado y humillado por ser judío.

En 1938, en el último minuto, la familia Kissinger logró escapar a Estados Unidos vía Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército estadounidense y, gracias a su conocimiento de la lengua alemana y a sus capacidades intelectuales, se involucró en la inteligencia militar en Europa. Este fue el prefacio de su despegue académico y político.

Rabin creía que su judaísmo, sus raíces y su hogar influyeron en sus políticas durante la Guerra de Yom Kippur.

Hay que entender que fue un compromiso con Israel, pero también fue parte de una estrategia para expulsar a los soviéticos de Medio Oriente. Así que, desde el principio, Nixon y yo queríamos utilizar la guerra para preservar a Israel, pero en el contexto estadounidense, para eliminar la presencia rusa de la región.

¿Y tu judaísmo?

Soy judío, así que no me cuesta nada respetar al pueblo judío. Perdí a 11 miembros de mi familia inmediata en el Holocausto y a un número incalculable de personas con las que fui a la escuela, tal vez el 50%. Así que para mí es natural que tome la supervivencia del pueblo judío y del Estado de Israel como un objetivo personal.

Pero yo era secretario de Estado en ese momento. Fui el primer secretario de Estado judío. Fui el primer secretario de Estado nacido en el extranjero y tuve que defenderlo en términos de los intereses estadounidenses para poder liderar la diplomacia que siguió. Desde el principio tuvimos un enfoque especial hacia el proceso de paz, diferente a cualquier anterior, tanto por parte nuestra como por parte de nuestros aliados. La premisa de los esfuerzos de paz anteriores había sido lograr una solución general y obligar a Israel a regresar a las fronteras del 67. Estábamos convencidos de que eso era inalcanzable y, por lo tanto, había defendido durante años que la cooperación diplomática debería realizarse de forma gradual, paso a paso. También sentí que si Israel fuera obligado a retroceder sin ninguna concesión importante por parte de la otra parte, la moral de Israel,

¿Cómo ve hoy las perspectivas de un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita y la vigorosa actividad estadounidense en el asunto?

No comento esto ahora porque prefiero que se agote el esfuerzo antes de expresar mi opinión. Estoy a favor del resultado, pero me inquietan las concesiones que estamos ofreciendo. Creo que son muy altos y eso me inquieta. Sin embargo, no estoy dispuesto a discutir esto ahora porque quiero que las negociaciones conduzcan a un resultado concreto antes de expresarme.

En cualquier caso, hoy nos encontramos en una nueva situación tras los Acuerdos de Abraham.

Los Acuerdos de Abraham son un logro significativo y proporcionan la base para un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. No quiero decir más porque cuando era secretario de Estado no me gustaba que mis predecesores se involucraran mientras yo realizaba un esfuerzo diplomático.

¿Cómo ve los efectos sobre la disuasión israelí de la agitación que está teniendo lugar actualmente en Israel y las manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses?

Para mí, es incomprensible, en la situación en la que se encuentra Israel, que tal desintegración del proceso político pueda ocurrir sin que ningún liderazgo de todas las partes decida que no pueden permitir condiciones similares a las de una guerra civil. Respeto a Netanyahu por lo que hace por la seguridad de Israel. No puedo juzgar su gestión de los asuntos internos, pero estoy muy preocupado por las divisiones en la nación que son muy peligrosas para el Estado de Israel.

LA Guerra de YOM Kippur terminó con una impresionante victoria para Israel –a pesar de un punto de partida que había puesto en peligro su propia existencia– con las FDI deteniéndose a 101 kilómetros. distancia de El Cairo y 40 km. de Damasco. Sin embargo, en la mente israelí esto sigue siendo un acontecimiento traumático y doloroso, mientras que en la mente egipcia se registra como una victoria. Por un lado, derrocó a varios gobiernos y líderes y, por otro, comenzó a allanar el camino para la paz y el reconocimiento mutuo entre Israel y sus vecinos.

No existe un resumen para este tipo de conversación. Sólo puedo agradecer al Dr. Kissinger por la entrevista y desearnos a ambos muchos años más de diálogo compartido mientras el Estado de Israel se recupera, se completa y prospera.

Avinoam Bar-Yosef es presidente emérito del Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI) y se desempeñó como corresponsal diplomático y jefe de la oficina de Maariv en Washington.

