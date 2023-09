¿Moshe Dayan quería morir en secreto en el frente durante la Guerra de Yom Kippur?

Los informes de visitas aparentemente imprudentes al campo de batalla y los rumores de un colapso mental en los primeros días de la guerra pueden arrojar luz sobre los sentimientos de responsabilidad del ministro de Defensa.

24 de Septiembre 2023

Después de liderar su división blindada a través del primer puente de pontones que cruza el Canal de Suez, el general Avraham Adan vio descender un helicóptero cerca de su puesto de mando móvil y emerger el entonces ministro de Defensa, Moshe Dayan.

Prácticamente todos los días desde que comenzó la Guerra de Yom Kippur dos semanas antes, Dayan había visitado los frentes de batalla, ya fuera el egipcio, el sirio o ambos. Después de recibir un informe sobre el cruce de Adán (conocido por todos como Bren), el ministro se alejó para echar un vistazo a la exuberante zona agrícola en la que se encontraban, regada por el canal Sweetwater del Nilo. Los cuerpos de numerosos soldados egipcios yacían esparcidos, con sus lanzagranadas antitanque a su lado. Dayan elogió la valentía de los soldados de infantería egipcios al enfrentarse a los tanques israelíes.

Mientras el ministro se alejaba, Bren llamó al asistente de Dayan: “Vigila a tu jefe. Es posible que algunos de ellos todavía estén vivos”.

Dos helicópteros egipcios sobrevolaron las palmeras en dirección al puente cercano. Desde las puertas abiertas, los tripulantes sacaron bidones llenos de napalm que levantaban nubes de denso humo negro cuando tocaban el suelo. Un tambor explotó a sólo 50 metros de Dayan. El puente no fue alcanzado y los helicópteros fueron derribados por disparos de ametralladora.

En una entrevista con este periodista 30 años después, Bren dijo que estaba convencido de que Dayan, al adentrarse en una zona de primera línea que no había sido despejada, estaba cortejando deliberadamente a la muerte. “Sentí que quería morir y que quería morir en el campo de batalla”.

El general Uri Ben-Ari, subcomandante del frente egipcio, contó una historia similar. Escoltó a Dayan varias veces hasta “el patio”, un recinto sin techo donde se refugiaban las unidades que esperaban su turno para cruzar el canal, a menudo bajo intensos bombardeos egipcios. Allí decenas de hombres morirían o resultarían heridos.

“El patio era un infierno”, dijo Ben-Ari en una entrevista años después. “Dayan iba allí con tanta frecuencia que yo y otros también llegamos a creer que quería que lo golpearan. Creo que sentía que todo el peso de la guerra recaía sobre sus hombros”.

Ambos hombres estaban al tanto de los informes de que Dayan había sufrido una crisis nerviosa los dos primeros días de la guerra.

La transición de Dayan de ícono militar del país –frío, elocuente y previsor– a alguien que aparentemente contempla el suicidio nunca se hizo pública y, por lo tanto, siguió siendo una parte oculta del trauma que atenazaba a Israel. Su sentimiento de responsabilidad personal por el catastrófico inicio de la guerra residía, en primer lugar, en su cargo: ministro de Defensa. Más allá de eso, no había logrado cuestionar una evaluación errónea importante por parte del jefe de la Inteligencia Militar, general Eli Zeira. Zeira, ex ayudante de campo de Dayan, insistió en que los árabes no irían a la guerra apenas seis años después de su monumental derrota en la Guerra de los Seis Días.

En la semana anterior a Yom Kipur, se recibieron numerosos informes de fuentes extranjeras de que un ataque árabe era inminente. También hubo advertencias de las tropas israelíes en ambos frentes sobre cambios siniestros en el despliegue del enemigo. Todo esto fue descartado por Zeira.

El propio Dayan no fue desdeñoso. A instancias suyas, se enviaron 20 tanques como refuerzo a los Altos del Golán. “Ahora tenemos 100 tanques allí, en comparación con los 800 que tenían”, dijo el jefe del Estado Mayor del ejército, general David Elazar, en la próxima reunión del Estado Mayor. “Eso debería bastar.” Su comentario reflejó el desdén que sentían los líderes militares israelíes hacia los ejércitos árabes que habían abrumado en 1967 en menos de una semana.

Unos días antes de Yom Kippur, Dayan voló con varios miembros del Estado Mayor al Golán para echar un vistazo a las líneas sirias. Se llamó a un comandante de tanques que prestaba servicio en el frente para informarles. El mayor señaló a lo lejos los tanques camuflados y las piezas de artillería desplegadas en la llanura siria y dijo que “la guerra es segura”.

Dayan le dio a Zeira el derecho de respuesta. “No habrá otra guerra hasta dentro de 10 años”, dijo el jefe de inteligencia al comandante de tanques, un oficial del ejército regular. A pesar de su creciente malestar, Dayan no presionó para la movilización.

El ataque árabe sorpresa comenzó a las 2 de la tarde del sábado 6 de octubre: Yom Kipur. Atrapó a Israel con sus reservas (dos tercios del ejército) desmovilizadas. En 12 horas, la mayor parte de la única división blindada en el Sinaí fue eliminada, no por tanques, sino por comandos egipcios que empuñaban armas antitanques. En el Golán, los tanques sirios abrieron durante esa noche un enorme agujero en el centro de la línea israelí.

Dayan viajó en helicóptero al Comando Norte antes del amanecer del domingo y el oficial al mando le dijo sin rodeos que tal vez habría que abandonar los Altos del Golán; no había fuerzas disponibles para un contraataque. “Sólo la fuerza aérea puede detenerlos”, afirmó.

Dayan se había comunicado con el comandante de la fuerza aérea, el general Benny Peled, que acababa de lanzar la primera etapa de Tagar, una operación en la que participaron casi todas las fuerzas aéreas destinada a destruir todas las bases de misiles antiaéreos en el frente egipcio en un solo ataque. día. Dayan le ordenó suspender la operación y enviar la fuerza aérea al norte. “Los sirios se han abierto paso”, afirmó.

Peled intentó argumentar que sólo la destrucción de los misiles permitiría a la fuerza aérea brindar apoyo al ejército terrestre, pero Dayan lo interrumpió. “Esto no es una petición”, afirmó. “Es una orden.”

Cuando el personal de mando de Peled reaccionó enojado a la orden, Peled golpeó la mesa y dijo: “No escuchaste la voz de Dayan”.

Por primera vez, Dayan había utilizado una frase que repetiría a menudo en los dos días siguientes: “el Tercer Templo está en peligro”, en alusión a los dos primeros Templos que fueron destruidos unos 2.600 y 1.900 años antes por los ejércitos asirio y romano. respectivamente. El Tercer Templo era claramente el Estado de Israel.

La advertencia de nada menos que el Ministro de Defensa de que el país estaba en peligro de destrucción desmoralizó a todos los que lo escucharon. Afortunadamente, el público no tuvo conocimiento de los pensamientos de Dayan. Pero la primera ministra Golda Meir no se salvó, y por su mente pasaron pensamientos de que Dayan se haría daño. Hizo cancelar el plan de Dayan para dirigirse a la nación esa noche, por miedo a lo que pudiera decir.

La disparidad de fuerzas a lo largo de las líneas del frente era surrealista. En el Frente Sur, de 160 kilómetros de largo, Egipto tenía 100.000 soldados, 2.200 tanques y 1.150 piezas de artillería aparentemente ocupados en un ejercicio. En el lado israelí del canal había 500 soldados en la Línea Bar-Lev, 100 tanques y 44 piezas de artillería.

En el Golán, la disparidad en tanques era de 8 a 1 a favor de los sirios. Al perder profusamente aviones a causa de los misiles de fabricación soviética cuando comenzó la guerra, la fuerza aérea no pudo detener a los sirios. Fueron las unidades de tanques de reserva las que lo hicieron, corriendo hacia el Golán como camiones de bomberos ante un incendio de cinco alarmas y enfrentándose a las divisiones sirias de frente, ralentizándolas, deteniéndolas y luego haciéndolas retroceder en una serie de batallas agotadoras. El mayor que había informado al grupo de Dayan la semana anterior, Shmuel Askarov, resultó gravemente herido, pero su artillero había alcanzado numerosos tanques sirios.

Dayan se recuperó en los días siguientes, al menos en apariencia, mientras el control operativo del ejército permaneció en manos firmes del general Elazar. En el momento más tenso de la guerra, cuando una división israelí se preparaba para cruzar el canal por la noche a menos de una milla de fuerzas egipcias mucho más grandes, el general Ariel (Arik) Sharon, que iba a liderar el cruce, preguntó por radio: “ ¿Qué está pasando en otros lugares?

Dayan, en el cuartel general del Comando Sur, tomó el micrófono. “Arik, no hay otro lugar”.

Dayan fue el único de los generales de Israel que pensó estratégicamente, dijo el general Dov Tamari, quien jugó un papel importante en el cruce del canal y con el tiempo se convertiría en jefe de la Inteligencia Militar. “Los demás pensaron tácticamente. Y Dayan tenía ideas maravillosas”.

Tres años antes, le había propuesto a Meir una retirada sustancial en el Sinaí, lo que habría permitido a Egipto reabrir el canal al transporte marítimo internacional. Meir rechazó la idea de Dayan por considerarla una revelación inútil. Si se hubiera aplicado, creía Dayan, habría reducido el incentivo de Egipto para la guerra. También habría evitado el embrollo en el que se encontraría Israel al luchar en la orilla del Canal de Suez el día de Yom Kipur desde posiciones tácticamente inferiores.

Dayan seguiría siendo el más afectado por la ira del público israelí ante la falta de preparación del gobierno. Los gritos de “asesino” de los afligidos familiares de los soldados caídos lo saludaban cuando aparecía en público.

Si las opiniones de Bren y Ben-Ari sobre sus inclinaciones suicidas eran correctas, no había nadie más enojado con Moshe Dayan que el propio Moshe Dayan. Sin embargo, llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno formado por Menachem Begin, donde desempeñó un papel clave en la negociación de un tratado de paz con Egipto, un país contra el que había luchado en cuatro guerras, que se convertiría en un ancla para todas las futuras guerras israelíes. Iniciativas de paz árabes.

El escritor, ex reportero de The Jerusalem Post, cubrió la Guerra de Yom Kippur como periodista y es autor de “La Guerra de Yom Kippur”, “Los barcos de Cherburgo” y “La batalla por Jerusalén”. Puede ser contactado en [email protected]

