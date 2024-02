Un mes después de su entrada a Gaza, Qatar dice que Hamás ha comenzado a dar medicamentos a los rehenes

El anuncio de Doha no ofrece ninguna explicación sobre el retraso ni prueba alguna de que los rehenes recibieron medicamentos.

Qatar recibió confirmación de Hamás de que el grupo terrorista adquirió medicamentos para los rehenes israelíes en Gaza y que comenzó a entregárselos a los secuestrados, anunció Doha el martes, más de un mes después de que el envío médico ingresara al enclave.

“El Estado de Qatar ha recibido confirmación del Movimiento de Resistencia Islámica [Hamás] sobre la recepción de un envío de medicamentos y el inicio de su entrega a los beneficiarios entre los rehenes en la Franja de Gaza, en implementación de un acuerdo entre Hamás e Israel. mediado por Qatar en cooperación con Francia el mes pasado”, dijo un comunicado del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, que no ofreció ninguna explicación por el aparente retraso, ni ninguna prueba de que los rehenes habían recibido los medicamentos.

El 16 de enero, Qatar anunció que había negociado con éxito un acuerdo entre Israel y Hamás que permitiría la entrega de medicamentos a rehenes específicos que los necesitaran, así como suministros médicos para los civiles de Gaza.

El 17 de enero, las autoridades de Qatar y Hamás anunciaron que los medicamentos habían entrado en Gaza. Desde entonces, no ha habido confirmación de que alguno de los rehenes hubiera recibido los medicamentos.

El anuncio del martes de Qatar parecía ser lo más parecido hasta ahora a tal confirmación.

Un diplomático árabe familiarizado con las negociaciones dijo a The Times of Israel a principios de este mes que la presentación de tales pruebas no era parte del acuerdo mediado por Qatar y es poco probable que se produzca. Sin embargo, afirmaron que Hamás quiere mantener con vida a los rehenes, ya que valen más para el grupo terrorista que si estuvieran muertos. Por lo tanto, tiene interés en que los rehenes reciban los medicamentos, afirmó el diplomático.

Además, dijeron que las afirmaciones de las familias de rehenes específicos de que sus seres queridos no habían recibido sus medicamentos probablemente se debían al hecho de que no estaban en la lista de las varias docenas de rehenes programados para recibir medicamentos.

La semana pasada, las FDI dijeron que sus tropas descubrieron medicamentos con los nombres de los rehenes durante las operaciones en el Hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de Gaza, aunque supuestamente provenían de un envío separado que se coló en Gaza en noviembre, como parte de una iniciativa independiente. por varias familias rehenes.

Si bien los funcionarios israelíes han exigido públicamente pruebas de que los rehenes recibieron los medicamentos, en privado han reconocido que Jerusalén no tendrá más opción que simplemente confiar en la palabra de Qatar de que efectivamente han sido recibidos.

En respuesta al anuncio de Qatar, la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu emitió una declaración afirmando que era el “resultado directo” de la insistencia del primer ministro en que Israel recibiera pruebas de que los medicamentos administrados llegaron a los secuestrados. “Israel examinará la credibilidad del anuncio y seguirá trabajando por el bienestar de nuestros rehenes”.

Doha ha rechazado agresivamente los llamados de Netanyahu para que presione a Hamas, alegando que son un intento de prolongar la guerra.

El 7 de octubre, cuando Hamas encabezó un ataque devastador contra el sur de Israel, mató a unas 1.200 personas y cometió atrocidades en gran escala. Se tomaron 253 rehenes. Más de la mitad de los rehenes, 134, siguen en cautiverio y los esfuerzos para liberarlos aún no han dado frutos.

Muchos de los rehenes, incluidos varios hombres de edad avanzada, padecen enfermedades crónicas, lo que hace que la entrega de medicamentos sea esencial. La mayoría de los rehenes ancianos se encontraban entre los 109 liberados durante una tregua a finales de noviembre.

Desde su secuestro, el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha logrado convencer a Hamás de que permita que sus médicos visiten a los rehenes para examinar su bienestar.

La única prueba de vida que Israel ha recibido de un puñado de rehenes han sido los vídeos de propaganda publicados periódicamente por Hamás en los que se ve a los secuestrados instando al gobierno de Netanyahu a hacer más para asegurar su liberación.

