113 parlamentarios de Brasil firmaron una petición de impeachment contra el presidente Lula da Silva por sus declaraciones contra Israel

Luego de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comparara la guerra en Gaza con el holocausto de Hitler, la diputada opositora Carla Zambelli inició una moción de impeachment (juicio político) que ha logrado el apoyo de 113 parlamentarios en la Cámara Baja.

Según la diputada Zambelli, hay base legal para apartar a Lula del gobierno en base a uno de los supuestos de la ley de “impeachment”, que define como un crimen de responsabilidad “cometer un acto de hostilidad contra una nación extranjera”.

Los analistas políticos aseguran que si bien es posible llegar al juicio político, una eventual destitución no parece probable.

TENSIÓN DIPLOMÁTICA🇧🇷

"No perdonaremos y no olvidaremos – en mi nombre y el de los ciudadanos de Israel, declaré que el presidente #Lula es una Persona Non Grata en Israel hasta que se disculpe y reconsidere sus palabras", dijo Katz delante del embajador de Brasil en Israel. pic.twitter.com/sUKRWOrHmn

