Visita del presidente Milei a Israel: “Por favor, acerquen propuestas” – Eyal Sela

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, analiza la reciente visita del presidente argentino Javier Milei a Israel y destaca el potencial de cooperación económica entre ambos países.

Hace tan solo dos semanas, el presidente Javier Milei, llegaba a Israel para concretar un ansiado viaje, durante el cual tuvo encuentros muy importantes y de agenda muy intensa. Quien acomañó al Primer Mandatario argentino, fue, entre otros, el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela. En dialogó con Radio Jai, dio detalles de esta histórica visita.

“Fue muy importante, una visita histórica, una visita de amistad que muestra claramente la posición de la Argentina bajo la presidencia de Javier Milei, con Israel”, definió el embajador.

Señaló que la visita tuvo varios componentes: El oficial, que fue el de los encuentros con el Presidente Herzog y con el Primer Ministro Netanyahu; la visita a Yad Vashem; el recorrido por los kibutzim en donde se perpetró la masacre del 7 de octubre; que allí se reunió con Ofelia Roitman recientemente liberada y con familias de los aún secuestrados por Hamás. Por otro lado, se efectuaron encuentros sobre relaciones bilaterales con la canciller Diana Mondino y también con el presidente Milei, a fin de afianzar y optimizar las buenas relaciones entre los dos países en áreas comerciales, de minería, agricultura y otros sectores.

También estuvo la parte emocional y espiritual para el Presidente, como fue la visita al Kotel (Muro Occidental) y al Santo Sepulcro.

Sobre la intención de Javier Milei de trasladar la Embajada argentina a Jerusalem, que provocó la inmediata crítica de Hamás, y con ello la preocupación de que algo pudiera ocurrir en la Argentina, el embajador Sela fue muy preciso. Dijo que siempre hay preocupación, sobre todo con lo que ya ocurrió en la Argentina, pero que el terrorismo no necesita de declaraciones ni justificaciones para atentar, que lo hizo con los habitantes de kibutzim que eran activistas y trabajadores por la paz, por la unión con sus vecinos; y que asesinaron a jóvenes en un festival de música. “El terrorismo no necesita justificación. Es terrorismo y punto”, afirmó.

Explica Sela que su tarea junto con el equipo diplomático, cancilleres, ministros, es el de trabajar en el vínculo bilateral, potenciar las relaciones comerciales entre ambos países. Es por ello que invita a todo quien tenga ideas, para aportar, que tenga proyectos comerciales, que lo acerque a la embajada.

Entre los varios temas a trabajar está el del litio. Y citó como ejemplo, que hay una empresa israelí que creó un método para optimizar la extracción del litio, incluso aprovechando material que comúnmente se descarta. El ingeniero de esta empresa israelí de origen ruso, logró sacar litio de las aguas del Mar Muerto, en donde el porcentaje de este mineral es escaso. Debido a ello, ya hay empresas de otros países interesadas en invertir en este desarrollo.

Otro de los temas en los que se habló, fue el de la cooperación en agricultura.Teniendo en cuenta los cambios que está haciendo la economía argentina, ven muy factible que empresas israelíes desarrollen proyectos e inviertan en la nuestro país. Hay también proyectos en Hi Tech; una empresa israelí ya se instaló en la Argentina, y aseguran que se sumaran más ya que nuestro país cuenta con excelentes profesionales, y de gran calidad humana. Mekorot seguirá trabajando en algunas provincias en el tema del agua. “Es nuestro reto poner en práctica todo esto para mejorar las relaciones entre Israel y Argentina”, declaró.

Asimismo, se intentará avanzar en el Tratados del Libre Comercio, herramienta que tiene Israel con el Mercosur (aunque faltan algunos detalles), así como también otros países, como los de la Unión Europea. Como los países del Mercosur quieren avanzar conjuntamente, el proceso puede llevar tiempo.

Enfatiza el Embajador sobre el vínculo de Argentina e Israel en momentos en que celebran 75 años de relaciones diplomáticas de dos países que tiene mucho en común; países que creen en los mismos valores. Dijo que ambos países son democracias, ambos son plurales con inmigración de todas partes y que conviven en buena relación. Por eso, remarca Sela, es que quieren los mejor para los dos países.

Respecto de cómo se vivió en Israel la visita de Javier Milei de Israel, el diplomático señaló que había clima de alegría constante, que el presidente argentino disfrutó del contacto con la gente, y se vio la felicidad en los rostros de quienes se acercaban por una selfi, o por una firma en la camiseta.

Destacó Sela lo vivido en Yad Vashem cuando el presidente Milei al salir de allí, declaró que “el Holocausto tuvo lugar no solo por los horrores del nazismo, sino porque el mundo no reaccionó, no tomó parte, ni hizo lo suficiente para salvar a los judíos, y que por ello no puede estar del lado del Hamás que es el nazismo del siglo XXI”. Estas fuertes declaraciones, en un lugar como Yad Vashem tuvo un eco muy grande y positivo en Israel.

Se están preparando ferias en nuestro país con delegaciones israelíes. Ya hay una empresa israelí de Hi Tech en funcionamiento en la que trabajan argentinos, y en donde se espera contratar más personas.

El tema de la guerra impide la llegada de muchos funcionarios, pero algunos ministros estarán al llegar con los que se podrán reunir en los temas de comercio bilateral.

Por último, señaló que el trabajo que están desarrollando es para que ambos puedan favorecerse, y que por supuesto, ayudarán a la Argentina en la producción, en la ciencia, en sus necesidades e intereses, al mismo tiempo que espera la reciprocidad del gran país del Rio de La Plata.

Redacción: Prof. Cita Litvak

