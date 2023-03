“Mientras nosotros estamos viendo a quién ponemos de candidato, el mundo sigue a toda velocidad en un momento de cambio de paradigmas de cómo se ordena la situación internacional” Jorge Faurie

Jorge Faurie, exministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, en diálogo con Radio Jai, analizó el momento de tensión geopolítica que atravesamos, en el marco de la ”visita de paz” a Moscú del presidente chino Xi Jinping.

Faurie señaló que el mundo está transitando una etapa de readecuaciones o cambios en el trazado internacional, particularmente para marcar quiénes son los grandes protagonistas, y cómo interactúan unos con otros, y que la redefinición de esto que, tiene un gran cuestionamiento para los países como la Argentina, donde se busca defender la vigencia de democracia, el respeto a los derechos humanos, libertades políticas, en oposición a regímenes enormemente autoritarios o más o menos autoritarios con algunas atenuaciones según de quiénes estemos hablando.

En este análisis, indicó que Estados Unidos ha sido a lo largo de más de setenta años la superpotencia indiscutida, pero que, en las últimas décadas o años, viene sufriendo el embate de China, una superpotencia en ascenso que lo hace de manera diferente. Y en el medio quedan otros jugadores que han tenido que ir corrigiendo el peso que tenían, porque, sin duda, desde la caída del muro de Berlín, Rusia claramente no es la superpotencia soviética que se conoció en las décadas precedentes a la caída del Muro. La Unión Europea que se fue armando y consolidando con el apoyo americano también tiene un rol relativamente a redefinir en el Atlántico, que ha dejado de ser el mar activo o el océano de la gran actividad estratégica, política y económica que fue en gran parte del siglo XX y que hoy, el escenario preponderante es, sin duda, el océano Pacífico.

Señala el diplomático que, en ese esquema, la visita china a Moscú, en un momento en que Rusia está complicada por una guerra que no gana, Xi Jinping de alguna manera valida su rol de gran protagonista de la escena internacional, como líder representante de la potencia mundial: China. Y el país asiático ejerce un rol de que” me gusta tener este papel, pero no quiero que haya problemas de una magnitud tal que compliquen la base de mi potencia que es el comercio”.

Explicó que los chinos no se quieren complicar con el tema de la guerra en Europa, porque complicaría el comercio mundial. Ellos quieren un comercio que los continúe favoreciendo.

Destacó que está claro que China está jugando ahora en la “Primera Liga”, es una de las figuras estrella del campeonato de potencias, donde tienen claro que su poderío se asienta no solo en un poderío militar, que es enorme, ni solamente sobre la dimensión extraordinaria del mercado de 1.400 millones de habitantes, sino en el dinamismo de las corrientes comerciales que la han favorecido claramente en estas últimas décadas.

Acerca de China como propiciador de algunas nuevas alianzas, por ejemplo, la de Irán y Arabia Saudita, que representa un cambio sustancial en Medio Oriente, sobre todo con los acuerdos de Abraham, Faurie sostuvo que la propuesta sobre Irán y Arabia Saudita tiene que ver con un mercado extremadamente sensible que es el mercado energético, el petróleo, la producción.

Consideró que con esa gestión se busca primero, revalidar el hecho de que China es protagonista que hace propuestas, que lleva un plan de paz, que ofrece estar en la luz más beneficiosa posible; pero que, además aplica toda la presión política y económica de la que dispone para lograr que esa zona se aquiete y no complique el comercio a nivel internacional y las fuentes de abastecimiento energético que son relativas para la producción, para el transporte, para la disponibilidad de recursos clave para que el comercio funcione.

Fourie piensa que en la guerra de Rusia-Ucrania, es un conflicto que aparentemente va a durar, China aparece ahí ofreciendo eventualmente un plan de paz, que va a tener que contemporizar las necesidades de Rusia para que no quede en un papel de inferioridad, pero también, sin duda, los intereses de la Europa occidental, de la Unión Europea y de los Estados Unidos que es su gran protector.

Sobre el tema Taiwán dijo que “es un precedente bastante delicado, porque Rusia se ha tomado un pedazo de Ucrania”, y explicó que sacar a Rusia de esa zona, va a ser fruto de una negociación de mucho peso para que no se sienta que Rusia perdió, y que ahí aparece esta “actuación” de Xi Jinping.

Respecto de esta China expansionista, que cada vez gana más espacios, también en la Argentina, y de su posible responsabilidad en la crisis financiera que impacta especialmente a los Estados Unidos, Faurie insistió y remarcó que lo que es extremadamente importante para China es la existencia del comercio y la actividad económica, y que no le sirve que le entreguen todo un espacio territorial si no mantiene el comercio que es lo que alimenta su poderío.

Sobre la crisis financiera, manifestó no tener elementos que impliquen a China, pero advirtió que esta crisis debe ser contenida, controlada, porque si no se volvería a un escenario como fue la crisis de Lehman Brothers en 2008, que produjo un impacto extraordinario en la caída, no solo de las economías de los países, sino la ralentización y disminución del comercio global “Eso a China no le gusta”, reveló

Sobre la presencia del país asiático en nuestra región, el excanciller señaló que China está haciendo inversiones en América Latina que son en función de su interés. Su ofrecimiento de hacer una base en el sur argentino tiene que ver con su búsqueda de accesibilidad eficiente a todos los recursos pesqueros y minerales que tiene nuestro Atlántico sur. Y remarcó que somos nosotros quienes debemos poner todo nuestro esfuerzo en tener esta base, quizás al servicio de equis cantidad de países, incluyendo China.

“China nos mira por los recursos pesqueros, por los recursos minerales del Atlántico Sur, también sobre nuestra proyección a la Antártida, de lo que los chinos también están sumamente interesados, porque ellos están del otro lado del mundo, y quieren tener como gran potencia mundial una proyección sobre la Antártida”, analizó.

Insistió en que somos nosotros, los argentinos, los que tenemos que actuar mejor para hacer nuestro trabajo y controlar recursos y los instrumentos para poder acceder a esos recursos.

“Estamos mirando siempre quién va a ser el concejal en Avellaneda y a quién pongo de candidato en Rafaela, y mientras tenemos esta discusión, el mundo sigue a toda velocidad en un momento de cambio de los paradigmas de cómo se ordena la situación internacional”, concluyó.

Escuche a Faurie

Redacción; Prof Cita Litvak

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai