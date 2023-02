El semillero del terror: la radicalización de los niños palestinos

Desde que un terrorista palestino de tan solo 13 años atacara en Jerusalén, horas después del ataque contra siete judíos en cercanías de una sinagoga, otra vez la atención se volvió contra la educación para la guerra que ha penetrado en la prematura vida de los palestinos cada vez más resignados con su presente, sus autoridades y una paz huidiza.

Por Luciano Mondino

Inmiscuirse en el conflicto palestino-israelí, de tan larga data como de difícil resolución, guarda un aspecto poco clarificado: la radicalización terrorista y violenta en los menores de edad dentro de los territorios bajo control palestino. Si Israel puede lograr acuerdos de normalización y pacificación con diversos países de mayoría musulmana, ¿por qué no lo ha logrado todavía con los palestinos?

Los territorios son producto de la disputa y división territorial de los Acuerdos de Oslo firmados en 1993 y gracias a los que ambas partes acordaron lo que para entonces fue una paz prometedora: la Zona A para los palestinos, la zona B bajo disputa territorial hasta definición de fronteras (que nunca podrán ser las líneas de armisticio de 1967) y la zona C que se encuentra bajo la soberanía y legislación israelí.

Las últimas tres décadas para esos territorios bajo control palestino fueron el escenario de la radicalización en los menores de edad y la utilización de la educación no como una herramienta de modificación y progreso de las sociedades, sino como una forma de perpetuar el conflicto y garantizar que la espiral de violencia, intolerancia y hostigamiento a los judíos no tenga fin. En los territorios bajo control palestino son los niños quienes están a la vanguardia de la muerte, el terror y el dolor.

No es un tema nuevo, sino parte de una evolución propia de los caracteres autoritarios que han encontrado en los niños el eslabón social más vulnerable para adoctrinar y manipular. Podemos mencionar a las juventudes hitlerianas de la Alemania Nazi que luego formaron las Schutzstaffel, más conocidas como SS y que fueron quienes defendieron el Tercer Reich hasta las últimas horas de 1945. También el caso de los Jóvenes Pioneros de la Unión Soviética y el episodio de un niño quien terminó delatando a su padre. También existieron las juventudes fascistas en la Italia de 1922.

En vez de asociar a los jóvenes con el futuro y el cambio generacional del país, los niños en Palestina son los instrumentos de descarte utilizados por sus líderes para eternizar la guerra contra Israel. En las últimas semanas tres ataques terroristas tuvieron lugar en Israel y uno de ellos en manos de un palestino de 13 años que atacó en Jerusalén unas horas después del asesinato de 7 judíos en Shabat.

¿Cómo son educados los niños palestinos? No hay que perder de vista que Hamas es quien controla la Franja de Gaza desde 2005 cuando Israel se ha retirado de forma unilateral y la Autoridad Palestina es quien hace lo propio en los territorios de Judea y Samaria o lo que se llama también Cisjordania. Es decir, la formación y educación de esos niños es responsabilidad exclusiva de quienes llevan a cabo el control de dichos territorios.

Hay un sentimiento universal y es que los entornos más próximos, empezando por la familia y los seres queridos, son los primeros que influyen en el desarrollo de la vida, el sentir y el pensamiento de un niño. Los palestinos que hoy tienen entre 18 y 35 años han crecido bajo una violencia que se dirige en dos direcciones: una vertical que es promovida por las propias autoridades que reproducen discursos incendiarios contra el Estado y Pueblo Judío, los israelíes (compuestos también por entre un 20% y 23% de su población de origen árabe) y otros vecinos árabes que se encuentran hoy normalizando sus relaciones con Israel. No hay una unánime intención a promover un clima de pacificación independientemente de que existan líderes palestinos que sí busquen la paz con Israel.

También existe una dirección horizontal que es esparcida velozmente dentro de la sociedad palestina y que la atraviesa por completo: la conversión en mártires de quienes atacan en Israel, los funerales públicos y la conocida entrega de dulces en medio de las celebraciones después de cada ataque. En los territorios palestinos, la noticia de un israelí herido o muerto en un ataque es recibida con júbilo, fuegos artificiales y la entrega de dulces por parte de las propias madres de los terroristas muchas veces abatidos. La valla de seguridad, que separa Israel de Cisjordania, separa también familias llorando por sus muertos en el ataque y a otras familias celebrando que sus hijos fueron quienes perpetraron ese ataque.

Cada niño que pasa sus primeros años en los territorios palestinos ingresa en una incubadora de violencia y hambre de muerte que lo prepara para ser el explosivo del futuro, es decir esa pieza deshumanizada al servicio de los intereses terroristas árabes palestinos. No basta con ser la presa del conflicto, sino también que quedan presos de las disputas de clanes y facciones dentro del múltiple liderazgo palestino que disputa de forma violenta sus intereses.

En el transcurso de la segunda intifada entre los años 2000 y 2005 y tras los reiterados rechazos palestinos a firmar una paz duradera, el ejército israelí incursionó en Hebrón, territorio bajo control palestino. En una habitación hallaron un álbum familiar donde se encontraba la fotografía de un bebé vestido como atacante suicida de Hamas y envuelto en un cinturón explosivo.

Esta intención de preparar a los niños para una guerra que en su corta vida no comprenderán, tiene lugar también en los campamentos de verano de Hamas que son coordinados por las Brigadas Al Qassam y Al-Quds de la Yihad Islámica Palestina. Esta idea de reclutamiento no es ajena a la historia reciente de los palestinos: en el 2000 fue el propio Yassir Arafat, ex dirigente de la OLP, quien llamó a todos los niños palestinos a que se sumen al ejército que finalmente levantaría la bandera palestina en Jerusalén…23 años después, esos niños se han convertido en líderes de Hamas, Fatah, la Autoridad Palestina o la Yihad Islámica.

La instrucción militar en los campamentos incluye, además de los clásicos métodos para secuestrar soldados israelíes, simulación y realidad aumentada para disparar a las fuerzas israelíes y civiles que estén en el Monte del Templo o desde la Mezquita de Al Aqsa. Los juegos y actividades propias para los niños son reemplazados por los preparativos para que al final del verano ese niño esté lo suficientemente doblegado para alistarse en las filas de Hamas.

Las escuelas en Palestina, que son transmisores del antisemitismo y el odio hacia los judíos, deben ser supervisadas por Naciones Unidas y la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos. A finales del 2022, fue el Parlamento Europeo quien comenzó a objetar los materiales que se reparten en las escuelas en los territorios bajo control palestino por su contenido antisemita, judéofobo y contrario a cualquier perspectiva de paz.

Tras el último ataque en Jerusalén el viernes 10 de febrero, otra vez la valla de seguridad separó dos realidades antagónicas: en Israel un niño de 6 años había sido una de las víctimas fatales. En los territorios bajo control palestino eran niños de 6 años quienes estaban a la vanguardia de los clásicos festejos después de que un israelí es asesinado.

No es solo la perpetuidad del conflicto, que ya de por sí condena a civiles árabes e israelíes, sino también que los niños palestinos se están convirtiendo en los explosivos del futuro.

