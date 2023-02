¿Por qué todavía no hay paz en Medio Oriente? – Luciano Mondino

Si no existe la paz en Medio Oriente es porque Irán, el obstáculo de todos, sigue buscando atorar la normalización y extender sus redes terroristas que están operativas incluso a muchos kilómetros de la región. Al igual que cuando el comandante de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani, fue abatido en enero de 2020, el último ataque sobre una fábrica de armamento es Isfahan detonó la controversia sobre qué reacción podría tener el régimen de los Ayatollah.

Sumando ahora los trágicos terremotos que han afectado especialmente a Siria, el bastión del régimen de Al Assad y Turquía, el ataque sobre Isfahan dejó en claro que Irán sigue siendo el problema compartido.

Si hay un elemento que define al régimen teocrático de Irán que se inauguró en 1979 es la persistencia de ataduras medievales y que ha perjudicado enormemente a millones de iraníes que hoy resisten en contra de la represión de los Ayatollah. Los clérigos chiitas, encolumnados detrás del Líder Supremo, han organizado una red militar y terrorista que continúa golpeando al mundo entero.

Tras cinco décadas de política islámica, la sociedad iraní se deshizo al ritmo de la desintegración de un país que hoy cuenta con más de 80 millones de personas. El régimen teocrático ha expandido su gasto militar y bélico en detrimento de las necesidades de las personas y a contramano de la forma en que las guerras se desarrollan en el siglo XXI. En Irán la vida de las personas queda subordinada a la interpretación que solo unos pocos pueden hacer de las fuentes coránicas.

Las últimas generaciones han vivido siempre bajo las retinas de los clérigos. Hablarles de la represión del Shá, aunque cierta, no es más que anécdotas de un libro de historia en un país con una economía devastada y donde los derechos humanos se trituran gracias a las brigadas morales, las policías secretas y la Guardia Revolucionaria.

La República Islámica anclada a 1979 en pleno 2023 es garantía de perpetuidad para grupos terroristas y que han subvertido también su propia causa islámica, afectando y mucho a los millones de musulmanes que quieren vivir en paz en todo el Medio Oriente y Oriente Próximo. Especialmente son los jóvenes iraníes, como viene ocurriendo hace tiempo también con los libaneses, ya no están cómodos bajo el poder de Khamenei.

La normalización en Medio Oriente es, al igual que el proceso de paz, un eslabón necesario para el andar del siglo XXI en una región donde la paz es verdaderamente huidiza. Para los Ayatollah, los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 entre Israel y el Golfo despierta su peor pesadilla: la alianza táctica y la cooperación en seguridad entre Israel y los países musulmanes sunnitas, enfrentados fuertemente a los chiitas de Irán.

La disputa religiosa de Medio Oriente, aunque no exclusiva es el armazón de los conflictos de alcance político, estratégico y militar. Es gracias a las creencias y la cosmovisión que se justifican los hechos. Tanto para los países árabes musulmanes, particularmente los del Golfo, junto con Turquía, la posibilidad de quedar bajo el yugo de Teherán es un peligro mayor que aplaza y puede enterrar cualquier tipo de voltereta en la retórica palestina llena de pliegues, sin sentidos y excusas que terminaron convirtiéndolos en lastre.

Acechado por las protestas internas y con la debilidad manifiesta para no responder militar ni diplomáticamente a los últimos ataques sufridos con drones en sus estructuras críticas, el régimen de los Ayatollah anuncia un cimbronazo en la política internacional si efectúa su caída. Aunque imposible de predecir, la imposición de 1979 ya no está vigente en una sociedad cuya mayoría ha vivido únicamente bajo el dominio de los Ayatollah y donde los fracasos, la represión y el abandono no escapan a la culpabilidad de las filas de Jomeini y Khamenei.

Aún pudiendo atacar a la comunidad judía por intermedio de sus proxys (Hezbollah o los Hutíes de Yemen) o en zonas de vacío institucional, corrupción e impunidad como América Latina y el Caribe, la República Islámica ha demostrado una debilidad externa muy fuerte y dejado también al descubierto que la forma de precipitar los tiempos es terminar con la indulgencia occidental que los encubre.

Si hay un elemento que impide la paz en Medio Oriente, ese elemento es Irán. Un ejemplo de que siempre puede haber muchísimo pasado por delante.

Luciano Mondino es Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de La Plata. Master en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son sobre islamismo, Terrorismo y Crimen Organizado.

