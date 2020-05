Líder Chiíta pedirá la despenalización de la homosexualidad en el Líbano

El director interino de inteligencia nacional de Estados Unidos, Richard Grenell, dijo el sábado que un líder líder chiíta libanés pedirá el fin de las sanciones penales por las relaciones entre personas del mismo sexo en el Líbano.

“Ayer hablé con un influyente líder chiíta libanés que está cerca de salir públicamente en apoyo de que el Líbano despenalice la homosexualidad. Cualquier persona con influencia en el Líbano debería ayudar a presentar el caso pronto”, tuiteó Grenell.

Yesterday I spoke with an influential Lebanese Shiite leader who is close to coming out publicly in support of Lebanon decriminalizing homosexuality. Anyone with influence in Lebanon should help make the case soon. pic.twitter.com/H3YCBf4RPD

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 9, 2020