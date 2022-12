“Muchos hablan de conflicto palestino- israelí como si este hubiera comenzado en 1948, a partir de la creación del Estado de Israel” Luciano Mondino

Luciano Mondino, Master en Ciencias políticas, por la Universidad Complutense de Madrid, analizó con absoluta claridad en Radio Jai, el conflicto árabe- israelí. Mondino hace hincapié en esta denominación porque mucha gente reduce el conflicto como “palestino- israelí”.

Y así lo explica: “Muchos hablan de conflicto ’palestino- israelí’ como si este hubiera comenzado en 1948, a partir de la creación del Estado de Israel”. Y señaló que cuando se analiza un poco el tema, se ve que tiene que ver por un lado, sobre cómo ha sido la convivencia entre los estados árabes e Israel antes de 1948, en el que hay evidencias de sobra que dan cuenta de los pogromos, persecuciones, matanzas de judíos en manos árabes a lo largo del siglo XIX, algo de la historia reciente que demuestra que la convivencia no era pacífica como muchas veces se intenta decir.

Por supuesto desde 1948 en adelante están las guerras que los estados árabes le declaran a Israel y las hostilidades de las autoridades palestinas hacia autoridades y civiles israelíes, en los que, cabe aclarar, no son todos judíos, ya que hay ciudadanos israelíes que son árabes musulmanes, que también son víctimas de alguna forma de la persecución y del hostigamiento árabe.

Un segundo elemento, es la cantidad de guerras intra islámicas que han tenido los países musulmanes a lo largo de los años, y en los años recientes también, como por ejemplo en 1980 un año después de la instauración de la teocracia iraní: Teherán bajo el régimen de los ayatolas en guerra con Irak, una guerra que cobró miles de muertos.

El conflicto árabe israelí es mucho más complejo, y el contra árabe también lo es, pero sucede el “relativismo cultural” que es mucho temor de hablar, hacer una crítica a los árabes y luego, el conflicto propiamente dicho entre Palestina e Israel, que comienza en 1948, que se acrecienta, pero que no deja de ser un subgrupo dentro del conflicto árabe israelí.

Se habla mucho de la magnitud del conflicto palestino – israelí, pero si se toman datos, y de fuentes palestinas, ellos mismos hablan de 52 o 53 mil muertos. Pero si se mira, por ejemplo, la guerra Irán- Irak, entre 1980 y 1988, vamos a ver que se cuentan entre 200 y 500 mil por cada bando, que sumarían millón de muertos y hasta 2 millones según otras fuentes. Es decir, que el conflicto palestino israelí que ha terminado con la vida, según fuentes palestinas de 53 mil personas, es significativamente menor en comparación con otros conflictos aún latentes, como es el caso de Siria, ejemplo más cercano, que ha tenido aproximadamente 500 mil muertes que han sido en su mayoría musulmanes sunitas, objeto de persecución y matanza perpetrados por una minoría chiita la del presidente Al Ásad que está alineado con Irán. “La minoría chiita ha masacrado 500 mil personas sunitas en Siria y esto ha sido absolutamente invisibilizado”. Toda vida es importante, las vidas no se relativizan, pero, cuando se habla de conflicto palestino israelí, se podría discutir, pero no magnificar las cosas en función de los intereses políticos de una de las partes.

Sobre el hecho de que las Naciones Unidas se hayan sumado a la Nakba, “día de la catástrofe palestina” y que no tenga un día para conmemorar esa sangrienta guerra Irán – Irak, o de lo que continúa aconteciendo en Siria, Mondino indicó: “las Naciones Unidas están siendo objeto de la participación de funcionarios internacionales que son educados, especialmente en el ámbito universitario, en un sistema que se rige de una tendenciosidad y de una parcialidad muy manifiesta, a la hora de abordar estas cuestiones, y pierden la objetividad que el derecho internacional brinda como herramienta para la resolución pacífica de las controversias. Y en ese sentido, apunta especialmente a los gobiernos occidentales: Una de las tantas deudas que el mundo occidental tiene para con Israel es justamente la de un revisionismo histórico hacia lo que ha sido el conflicto desde 1948, para traer un poco de verdad y objetividad a tanta manipulación mediática y a tanta desinformación. Eso se ve mucho en redes sociales, que, cuando se cumplen las fechas más simbólicas del pueblo palestino, es muy común leer en las redes sociales que “el mundo árabe se encontraba en una pacificación absoluta antes de 1948”. “Esta es una real y convincente mentira”, denunció.

Lo de “convincente”, explica el politólogo, es porque mucha gente no conoce sobre los pogromos que han existido en el siglo XIX en tierras árabes en Marruecos, Argelia, Irak; mismo en Hebrón en 1949, un año posterior a la expulsión y al hostigamiento que comienza a haber de los árabes hacia los judíos, demuestran que la paz que detentan no es tal. Entonces, los funcionarios actuales de Naciones Unidas, están formados en universidades donde rige una enorme tendenciosidad, y que eso compromete al futuro también: los funcionarios futuros están siendo educados bajo estas premisas, erradas equivocadas, pero sostenidas expresamente, con intereses determinados para beneficio de un sector.

Sobre los que piensan y afirman que todos los problemas comenzaron con la creación del Estado de Israel, Mondino recordó que Arafat, uno de los líderes de la Autoridad Palestina más emblemáticos, no solo hablaba de la “Palestina histórica”, algo inexistente en la evidencia arqueológica como histórica, sino que afirmaba que Jesús era palestino, lo cual es una aberración histórica simplemente porque se empieza a hablar de Palestina después de la imposición de la palabra que hace Adriano en el Imperio Romano, cien años después de la muerte de Jesús. “Es una aberración que no lleva a ningún tipo de análisis”, remarcó.

Como grupo constituido, esa Palestina histórica no existía en 1948, y que hay evidencia arqueológica e histórica que respalda la pertenencia y el nexo histórico de Israel con el territorio. Palestina independiente no existió nunca, de hecho, en 1948, con la creación del Estado hebreo, Palestina había tenido un historial largo de dependencia territorial hacia distintos sujetos. Por ejemplo, de 1517a 1917, Palestina era una provincia dentro del territorio otomano, por lo que ellos no tenían ningún tipo de independencia que les permitiera hablar de una nación o de una Palestina histórica. Luego llegaría el Protectorado Británico, y más tarde la Partición. Incluso, la Franja de Gaza, estaba en manos de Egipto, y Cisjordania, era parte de Jordania, y que es muy llamativo que la gente hable de la guerra de 1967 en que Israel “anexa territorios”, pero que, si uno va al dato duro, va a ver que en realidad, la mayor autonomía que consigue Palestina es a partir de 1967, cuando Israel los libera de Egipto y de Jordania, que lleva a un proceso de mayor libertad gozando dentro de Israel lo que no habían conseguido nunca en los siglos anteriores. Por supuesto que también es un conflicto ideológico, como todo conflicto político, solo que acá hay una manipulación y alteración de los datos históricos que es espeluznante, sumamente crítica y de conclusiones muy erradas.

Hoy la tendencia en Medio Oriente, es hacia la normalización y la pacificación entre los estados árabes e Israel, como por ejemplo los Acuerdos de Abraham de 2020 y la Cumbre del Neguev en marzo de este año, que fue el inicio del primer Foro, que se mantiene hasta julio o agosto y que el próximo será en Marruecos. Con ello, la Cumbre del Neguev está uniendo a árabes e israelíes en una lucha contra al expansionismo iraní. Entonces, la tendencia de la normalización y pacificación hoy es una regla general en todo Oriente Medio, y lo que ocurre es que la cuestión palestina es contra cíclica a ese proceso de normalización y pacificación, porque es parte de la estrategia que tiene Irán especialmente de perturbar cualquier tipo de ese proceso de pacificación y normalización. En definitiva, la historia ha llevado a que los árabes lo tengan que hacer, porque se han dado cuenta, tarde, desgraciadamente, que la guerra no conducía a nada, que Israel los había derrotado siempre, y que el mayor perjuicio lo estaban teniendo ellos.

“Hoy la generalización es hacia la normalización y la pacificación como paradigma político de Oriente Medio”, la cuestión palestina es contra cíclica y solamente es manipulada para generar daño, que por supuesto lo seguirá generando en los próximos años, lo que será doloroso porque quienes están más afectados son los civiles.

