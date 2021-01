Chile: “Hay siete regiones que todavía no han recibido la vacuna”

En el día de ayer, llegó a Chile el tercer lote de vacunas Pfizer con 88.725 dosis, siendo el mayor cargamento que recibió el país. En total, han arribado 110.425 dosis desde que llegó la primera carga con 10.000 vacunas el último 24 de diciembre. Con el objetivo de conocer aún más sobre la progresión de la enfermedad y el cuidado de la gente, Radio Jai dialogó con Yordan Ponce, periodista del país andino.

“Estas próximas dosis van a aliviar a las personas en Chile. De hecho ya hay cerca de 23.000 personas que se han ido vacunando. La autoridad ha vacunado a las personas y estamos en una situación alarmante en estos momentos difíciles en Chile, ya que por tercera, casi cuarta semana consecutiva, ha habido aumento de casos de coronavirus a nivel nacional”.

Tras la sorpresa por el incremento de casos positivos, Yordan agregó: “Este miércoles hubo 3.399 nuevos contagios llegando a una cifra total de 652.525. Esta misma jornada también hubo 22 fallecidos y una cifra de decesos que llegó a los 17204; que esto ha tenido un incremento en relación con las festividades de fin de año del 2020, cuando muchas personas fueron a comprar regalos,se hicieron reuniones familiares; todo eso ha generado un aumento progresivo de los contagios”.

Si bien Chile ha recibido más de 100.000 dosis de vacunas, no ha podido aplicarlas en todo el país: “Hay siete regiones que todavía no han recibido las vacunas porque se están concentrando solamente en la región con más complicaciones, que en este caso es la región metropolitana, donde está Santiago de Chile, la región de La Araucanía, que son poblados, localidades que están con muchos casos de positivos en estos momentos en diferentes partes de Chile. Por ende, este cargamento está llegando a reposar acá”.

Además, el periodista Ponce, informó: “Se está vacunando las personas de la atención hospitalaria de Chile, a las personas del sector publico, al grupo de riesgo que son las personas mayores de 65 años también con enfermedades crónicas, por ende este cargamento y los próximos cargamentos que van a ingresar a nuestro país van a ir aumentando será esparcido en diferentes regiones”.

Si bien hay un gran caudal de vacunas en el país, Sebastian Piñera pretende adquirir más: “Desde el Gobierno todavía no mencionan una fecha específica para el próximo cargamento. Esperemos que sea ya finalizando enero o la primera semana de febrero”. A pesar de los cuidados del personal médico y fuerzas de seguridad, los casos positivos no paran de crecer: “Hay muchas expectativas también de lo que pueda pasar acá, porque desgraciadamente las personas se olvidaron un poco de respetar las reglas o los condicionamientos que ha impuesto la autoridad sanitaria. Se han incrementado mucho las cifras de contagio, porque las personas están saliendo de vacaciones. Hay que recordar que en esta parte del mundo se es la temporada veraniega, en la que los niños, padres y familias están yendo a diferentes lugares, y además donde se están realizando fiestas clandestinas. Estas fiestas de los jóvenes son las mayores preocupaciones, porque están contagiando en localidades donde no hay tanta infraestructura para poder contener de la mejor manera el Covid”.

Para finalizar, Yordan Ponce contó que vivieron un día muy especial en todo Chile porque comenzó la discusión por la ley del aborto: “Se empezó a votar esta discusión, que se reactivó con lo sucedido en Argentina. Hay que recordarlo, aquí en Chile se abrió nuevamente el debate y se está votando que el aborto pueda ser libre. Hay que recordar que en Chile hay otro proyecto, “el aborto de las tres causales”, que también está en proceso de tramitación pero este que nace o que renace nuevamente de los registros del Congreso, parte principalmente por lo hecho de que en Argentina, desde que se aprobó la discusión, Chile también quiso tomar esto y generó grandes manifestaciones por la gente que no quería un aborto libre”

