“La mayoría de la población ultra ortodoxa hace lo que se les pide”

Cada día se suman más restricciones de circulación en Israel a causa de la pandemia del Covid-19 y con la próxima llegada de Pesaj, estas medidas se incrementan aún más. Hablamos con el analista político y diplomático Matty Zwaig quien se refirió a la situación.

“Todo depende de la zona de la cual se trate, todos los días se están tomando medidas” dijo y explicó que los ministros del gobierno han decidido agregar áreas restringidas en ocho ciudades y en quince barrios de Jerusalem , que lo resolvieron en un comité especial que realizó una lista de los lugares en que deberían fijarse el tipo de restricciones. Se estableció que hubiera “ciudades encerradas” y “ciudades de contención”. Bnei Brak, por ejemplo, está completamente cerrada con patrullas de la policía y con soldados que están ayudando, no para la detención (salvo en casos extremos) sino para asistir en la provisión de alimentos, medicinas, ayudando en cualquier problema que puedan tener los ciudadanos: Bnei Brak tiene más de mil contagiados, cifra casi diez veces mayor que otras regiones.

Los barrios ulta – ortodoxos de Jerusalem se han cerrado. En la lista de lugares, hay ciudades como Ashkelón, Tiberia, Migdal Haemek, donde la mayoría de la población no es ultra ortodoxa, y en los que han “semi cerrado” la parte ultra ortodoxa, por lo que hubo quejas de políticos por discriminación y el reclamo de “que deberían ver lo que pasa en los barrios de población secular”. En cuanto a la otra minoría, la árabe, en Jerusalem oriental es en donde se presentan bastantes casos, y no así en el Norte en donde existen, pero en menores proporciones.

“La mayoría de la población ultra ortodoxa, en general, hacen lo que se les pide, lo que ocurre es que llegó un poco tarde la comunicación, explica el analista, recordemos que no tienen televisión y cuando ya habían pasado dos o tres semanas de medidas restrictivas en Israel, recién empezaron a colocar las famosas pancartas en las paredes de las calles, que es la mejor forma de comunicación allí, y a partir de ahí empezó a mejorar la situación. Pero está también la parte cultural, la de mucha gente que piensa que es suficiente con creer en D-ios, que están resguardados por D-ios, ellos y su familia, que nada les va a pasar. Y la realidad no es así”.

Las medidas que se toman son necesarias, la cantidad de fallecidos por el “Corona” es muy inferior a la de otros países y sobre la pregunta del porqué, Matty dijo que Israel pasó a lo largo de su historia, frente a las guerras por muchos momentos difíciles, que “la mayoría de las buenas decisiones se tomaron con mucha sangre”, y que “ahora es un poco lo mismo” Explicó que se está entendiendo sobre la marcha la mejor manera de hacer las cosas , que no quiere decir que no se sienten especialistas, estudiando, analizando, sacando conclusiones para ver la mejor manera de enfrentar el virus, que por otra parte “está sorprendiendo para mal pero también para bien”: se puede saber a qué tipo de poblaciones ataca, cuánto tiempo tarda la gente en recuperarse, hasta cuánto sirven las revisiones masivas, o hasta dónde debería concentrarse en ellas, todo eso sirve para las decisiones que se están tomando, “aunque no sean bien vistas” por todos. Lo que de sí se está seguro, es el aislamiento social es lo que disminuye la cantidad de gente afectada y de muertos, todo el resto, lo van aprendiendo sobre la marcha.

La economía

Hay un plan que prometieron Netanyahu y su Ministro de Economía durante tres semanas y que se anunció hace unos días y desde ese momento, todas las dependencias del Estado, que trabajan desde las casas, están tratando de llevar adelante, viendo cómo aplicarlo para ayudar a los comercios independientes que cerraron, a los trabajadores autónomos: guías de turismo, maestros, conferencistas, todos tendrán algún tipo de ayuda, pero no mostrando del todo lo que va a suceder cuando se salga de esta pandemia. Son soluciones para corto tiempo y que , aunque se mejoren las cosas, la gente va a tener que buscar otros empleos en un escenario de recesión, y no se sabrá qué consecuencias podrá acarrear a largo plazo, a corto plazo, opinó Zwaig, será otra carga para el Estado, que tendrá que pagar a los miles de desocupados que habrá, pero que también está cambiando la forma de actuar de la gente: “Los israelíes son muy dinámicos, se multiplicó por diez mil la gente que estudia online, que toma cursos online, que estudia idiomas, preparándose para poder salir, cuando las cosas mejoren a un mercado laboral que será totalmente diferente”.

Se habla que se abrirá gradualmente parte del sector productivo, de las fábricas, también que cuando en unos meses todo comience a volver a la normalidad, también va a ser diferente, los cines cuando abran lo harán con el 30 por ciento de su capacidad, el público sentado con distancias. No se sabe aún cuándo abrirán bares y cafés. Hoy el tema es “disminuir la tabla de gente que muere en esta pandemia, para tomar decisiones, y que no será antes de mediados de mayo”, afirmó.

Por último, “hay ser optimista”, enfatizó Zwaig, anunció que “el próximo miércoles, el canal 12 va a transmitir desde cientos de miles de casas, el Seder de cada persona, algo increíble, nunca visto y que le va a dar un poco de optimismo a la gente”.

