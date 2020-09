“El veneno es una sustancia extraña que puede provocar daños hasta la muerte. Históricamente fue usado para eliminar a las personas”

El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado con una sustancia llamada Novichok en medio de un viaje en el que comenzó a sentirse mal. El gobierno de Alemania confirmó el envenenamiento y está tratando a Navalny en un hospital de Berlín. Alfredo Córdoba, médico toxicológico y jefe del departamento de Toxicología de la ciudad de Tucumán, analizó en Radio Jai el hecho.

“El veneno es toda sustancia que puede provocar la muerte, toda sustancia extraña, ajena al organismo que incorporado al mismo por cualquier vía puede provocar daños. El veneno históricamente fue utilizado para eliminar a las personas, por eso siempre la toxicología estuvo muy pegada a la medicina legal debido a que se producían homicidios con estas sustancias. La historia de los envenenamientos es antigua y clásica, siempre con la finalidad intencional que era eliminar a las personas. En Argentina hubo unos cuantos casos, como Yiya Murano”.

“En épocas de guerra también se usaban, sobre todo en la primera guerra mundial. Se usaban distintos productos, como el cloro, el gas mostaza o el monóxido de carbono. Estos productos son agentes nerviosos debido a que pueden ser usados con fines bélicos y por el terrorismo internacional para crear caos”, explicó el Dr. Córdoba.

“Existen venenos que no se detectan. Si no se los encuentra como tal, se hace a través de otros métodos que pueden presumir la intoxicación. Los venenos se pueden hacer en laboratorios, pero está prohibido la manipulación de estas sustancias. Pero existen laboratorios en donde se hace con secreto. No todos los venenos tienen un antídoto, los que lo tienen son contados con los dedos de la mano. Para muchas intoxicaciones mortales pasan dos cosas, o se llega tarde para la aplicación del antídoto o bien no existe”.

“Hay muchísimos venenos que son para uso sanitario de los cuales no tenemos conciencia de lo tóxico que son, por ejemplo, los insecticidas que existen en las casas. También el querosén, agua ras, las tintas, también son tóxicas”, dijo Córdoba.

Con respecto a la sustancia que le administraron al líder opositor ruso, el médico toxicológico dijo que “el veneno que le dieron también es usada en el área rural. Es una sustancia llamada de gas nervioso que actúa específicamente sobre una encima que tiene una finalidad neurotransmisora. Los síntomas se caracterizan por la hipersecreción, transpiración, saliva con exceso y lleva al mecanismo de muerte que es la asfixia. Por otro lado, afecta al sistema muscular y al sistema nervioso central. En este caso existe un antídoto que se usa en dosis muy altas dependiendo del cuadro clínico”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando al fuente.