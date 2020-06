Perú en alerta: “No está claro cómo se puede controlar este rebrote”

Perú se encuentra atravesando una realidad muy compleja, debido a una aceleración en la cantidad de nuevos contagios y fallecidos por COVID-19. Consultamos al profesor Roberto Heimovits quien nos brindó un panorama de la situación en su país:

“Al principio se hicieron las cosas correctamente, el 16 de marzo se estableció el cierre de fronteras, una cuarentena muy amplia con toque de queda de noche y los domingos; y el gobierno creó un bono de U$D 110 dólares, para ayudar a las familias de bajos ingresos”, cuenta el profesor, quien explica que eso fue al principio, y que la tasa de muertos y de contagios en ese momento, era relativamente baja; pero que en estas últimas semanas se ha acelerado mucho este proceso, tanto en número de muertes como en nuevos casos.

Heimovits proporcionó desde Lima los datos al día de la fecha: 9.000 nuevos casos confirmados, en un día, 164 mil en total y la cifra de fallecidos asciende a 4500, desde el comienzo de la pandemia.

Acerca del porqué de esta aceleración, el profesor describe tres posibles causas:

La existencia de un sector informal muy grande en la fuerza laboral, que tiene que necesariamente salir a trabajar para subsistir, y a quienes probablemente no le han llegado los bonos. Una gran parte de esa población es muy pobre y no cuenta con refrigeradores, por lo que deben salir diariamente a abastecerse de alimentos, y quienes además, viven en condiciones de hacinamiento.

El prolongado toque de queda restó tiempo a la gente para realizar sus compras y trámites, y ello ocasionó largas colas de gente en las calles.

Y una tercera causa, tal vez por un problema de capacidad administrativa, es que el Ministerio de Salud no aprovechó el margen que tuvieron al comenzar temprano con la cuarentena, para prepararse, para sumar suficientes camas en las unidades de terapia intensiva, para comprar más ventiladores y muchas más pruebas moleculares.

En estos momentos, no se están tomando nuevas medidas, porque la cuarentena es estricta desde el comienzo. Se está tratando de adquirir más camas UTI, más ventiladores, pero parece haber hay una descoordinación en el Ministerio de Salud y no se están aún comprando. Además se confía mucho en las pruebas rápidas que en estos momentos no son útiles.

El problema de fondo parece estar en evaluar entre la necesidad de mantener a la gente aislada para evitar el contagio, y cómo esta cuarentena tan estricta está golpeando brutalmente a la economía. “El dilema trágico que se presenta para muchos, es morir por contagio o morir por hambre”, sentenció.

Como modo de garantizar el cumplimiento de la cuarentena, la Policía y las Fuerzas Armadas realizan controles en las calles y accesos a la ciudad, para garantizar la cuarentena. Solo pueden circular aquellos que posean permisos para hacerlo, otorgados por el Ministerio del Interior de Perú, y que corresponden a quienes se desempeñen en rubros esenciales como mercados, farmacias, bancos.

En tanto, en el gobierno se discute acerca de si se ha llegado o no “al pico” de la enfermedad. Por lo pronto, la cuarentena que estaba fijada finalizar el 24 de mayo último, se extendió hasta el 30 de junio. Heimovits opina que se está evaluando lo que ocurra en Europa, con la apertura, si la situación allí no empeora, o si se llegara a producir un rebrote violento y que eso repercutirá seguramente en las decisiones que se tomen en Perú.

“La realidad es que la gente no puede esperar más y sale a trabajar, porque vive del día al día. Hay una sensación de incertidumbre, porque no está claro cómo se puede controlar este rebrote”, concluyó.

