Israel: “La restricción nocturna empezaba a las 7 de la tarde para que la gente no llegue a cenar afuera”

Radio Jai dialogó con Alejandro Roisentul, médico argentino en Israel, quien dio detalles acerca de los aspectos sanitarios allí en el país.

“El plan de vacunación, todas las medidas que se están usando acá y el éxito de las mismas, es por todas las medidas de prevención que hizo Israel y cerrar el país hace mucho tiempo”. “Hoy en día faltan los jóvenes de 12 a 16 años porque todavía no hay permiso, pero para el próximo mes sí”. Mientras tanto “hay que tratar de evitar el contacto directo en lugares cerrados con la gente que sí está vacunada”.

En Israel, aquellas personas que hayan recibido las dos dosis contra el coronavirus, obtienen un pasaporte verde que les permite circular libremente e ingresar a lugares cerrados como restaurantes y demás. Una persona que no tiene las dos dosis puestas no puede ingresar adentro de un restaurant, un museo o un cine.

–En las últimas horas, entraron en vigencia las nuevas medidas del gobierno argentino para evitar que la cantidad de casos positivos en el país siga aumentando. Roisentul dio su punto de vista sobre un país que no tiene la cantidad de vacunas suficientes y no tiene la capacidad de controlar o convencer a la gente para respetar tales restricciones.

“Acá también es difícil, la gente se quedó sin trabajo, pasamos el verano y tuvimos los mismos problemas psicológicos. Estuvimos mucho tiempo sin ir a un cine o a un restaurant. Es difícil en todos lados. Hay que agarrarnos a las medidas estrictas que hay que cumplir, de hecho, aquí la restricción nocturna empezaba a las 7 de la tarde para que la gente no llegue a cenar afuera, y no a las 12 de la noche cuando la mayoría de la gente debería estar durmiendo. Hay que tener una responsabilidad, sobre todo cuando no hay cantidad de vacunas en masa como lo que pasa en Argentina”.

“Israel quiere prevenir a todo precio la entrada de cepas nuevas, por eso la restricción a los turistas y la prohibición a los israelíes de ir y venir por el mundo”. “No hay ninguna prueba de cuánto dura la inmunidad, pero Israel quieren tener las próximas dosis para que en seis meses vacune a la población para mantener la inmunidad por otros meses.. no se sabe aún”.

–Se había hablado de una vacuna israelí y, de hecho, el embajador argentino en Israel había mantenido conversaciones para que se puede probar y producir en la Argentina.

“Es un estudio que está en fase 2, y cuando se iba a pasar a la 3, que no va a ser acá, se estaba buscando algunos lugares como para implementar esta fase y seguir adelante”, estableció Roisentul. “Necesitas un control que no esté vacunado, y como acá hay muchas vacunas no es ético”.

Por último, hizo referencia a la cantidad de personas graves en Israel. “Ha bajado drásticamente la cantidad de enfermos que hay hoy en día, ya que hace un mes estábamos con 40 mil enfermos y hoy con 5 mil, en cuanto a enfermos graves hace un mes estábamos con más o menos 1000 y hoy quedan 300″.

