La importancia de los Acuerdos de Abraham que formatean un nuevo Medio Oriente y África

Los Acuerdos de Abraham son sumamente importantes, porque es la unión del Medio Oriente. Trajo aparejado relaciones financieras, comerciales, culturales, y trae una cuestión de fondo que es Irán, que ayudó a que Medio Oriente se una. En poco tiempo vamos a tener la normalización con Arabia Saudita.

No es paz sino normalización. La paz existe con Egipto y con Jordania. Tuvo mucha importancia la normalización con Emiratos Arabes Unidos, porque ello ayudó a que otros países fueran traídos a los Acuerdos de Abraham, como por ejemplo Bahrein, Marruecos y Sudán. Bahrein fue el el único país árabe que tuvo una representante en las Naciones Unidas que es judía. Esa familia judía es importante y muy respetada en Bahrein, quien tiene ahora mucha importancia este país con Israel. Israel está enviando ayuda humanitaria a Sudán.

Con Marruecos existe una gran cantidad de israelíes de origen marroquí que van en vuelos directos desde Israel a Marruecos, incluso estos judíos marroquíes viajan con pasaporte israelí a Marruecos. Arabia Saudita va a permitir a los israelíes a ir de vacaciones a las islas que Arabia Saudita tiene en el Mar Rojo. Estas islas anteriormente estaban en poder de Israel, pero las entregó a Arabia Saudita.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, actualmente actúa como si fuera el Rey de Arabia Saudita no dijo que era precondición de hacer la paz con Israel, llegar a la paz con los palestinos. Sino que el príncipe no habla de los palestinos en líneas generales. El príncipe heredero de Arabia Saudita le dijo en algún momento a Abu Mazen que acepte un pedazo de la ciudad de Jersualén , Abu Diss, como capital de los palestinos porque es lo máximo que podrá lograr porque toda la ciudad de Jerusalén Israel nunca la va a a entregar. El kilómetro cuadrado que tiene la Ciudad Vieja de Jerusalén nunca se va a entregar. Incluso Rabin, que era un pacifista, nunca iba a entergar a Jerusalén. La principal acechanza que tiene hoy Israel, es Irán.

Incluso el presidente norteamericano Biden dijo que no va a permitir un Irán nuclear. Irán financia grupos terroristas en Gaza. Israel no confirmó la autoría del ataques con drones suicidas sobre Ifsahan en Irán. Israel no mató a Soleimani , (ex jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán), sino que su muerte fue realizada por EE. UU. Irán sigue siendo un estado terrorista , pero por suerte se están sublevando las mujeres en Irán, pero desde el período desde el 16/9/2022 desde la muerte de Masha Amini, el régimen iraní asesinó a 600 personas.

Actualmente Irán está teniendo problemas económicos muy severos , como ser desempleo, drogas, enfermedades venéreas, etc. y sigue financiando el terrorismo como Hamás, Jihad Islámica, Hizballah. Las manifestaciones en Irán están gritando basta de terrorismo y seguir financiándolos. A pesar que Irán está entregando drones a Rusia para atacar a Ucrania, Israel no puede estar mal con Putin, por eso no puede ayudar abiertamente a Ucrania, solo le manda ayuda humanitaria. Rusia también está económicamente muy mal, por eso es que Rusia necesita la ayuda de Irán, y de esta manera Irán trata de tener relaciones mas estrechas con Rusia.

La visión de Putín es recrear la visión del Imperio Zarista, incluso Putín hizo enterrar a la familia Romanov con honores. Putin quisiera volver al Imperio zarista, pero las ex Repúblicas Soviéticas como Uzbekistán, Kazajstán, etc. no lo van a permitir. Una vez que las ex repúblicas Soviéticas se independizaron, no va a poder recuperarlas.

Declaraciones de Dori Lustron en la entrevista realizada por Alberto Ruskolekier en Radio Jai.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai